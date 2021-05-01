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Топ 4 самых соблазнительных знаков зодиака

1 мая 2021ГороскопыWomanHit.ru

Прогноз составила ясновидящая Саона.

Топ 4 самых соблазнительных знаков зодиака

Дева

Представительница этого знака живет и делает то, что хочет. Ограничения и препятствия не для нее. Если ей предложить заняться любовью под звездным небом, почему бы и нет. Девы сами выбирают себе цель в виде любовных предпочтений и смело идут к ней. Чем больше она находятся в окружении лиц противоположного пола, тем смелее и красивее становятся. Однако, как только видит на горизонте что-то новое и достойное, то быстро может распрощаться со старым партнером и переключить свое внимание на нового. Девы вообще склонны к расширению круга знакомств.

Овен

Этот знак настоящий охотник, причем нужно четко понимать, что охотиться он может постоянно вне зависимости от количества уже пойманной добычи. Любые действия они планируют и потом уже действуют четко и без промедления по заранее продуманному плану. Овны всегда идут в ногу со временем, никогда не согласятся быть вторыми и точно уверенны за свои действия и свой выбор. Избранник всегда для Овна будет самым лучшим, умным и красивым, даже если со стороны этого не скажешь. Овны любят бросаться в омут с головой и часто не могут понять, почему окружающие не всегда поддерживают их порывы.

Телец

Один из самых чувственных знаков, всегда держится с достоинством и налетом таинственности. Порой вы не понимаете, чего ждать от этих людей, так как загадочность их отличительная черта. В общении они практически всегда сдержанны и только дома могут позволить себе расслабиться. Требования к своим вторым половинкам у них не высокие. Им не нужен интеллект, они визуалы. Все должно быть, как с картинки. Тельцы — знак непостоянный, поэтому может одновременно иметь несколько любовников. Авантюры не для них, но иногда они не прочь пошалить. Но для этого опять таки должна быть соответствующая атмосфера и красота вокруг.

Рак

Этот знак однолюб, поэтому если уж они выбирают партнера, то максимально хотят быть окруженными вниманием и заботой. Им важно все то, что для них делает их вторая половинка — от слов до дел. Раки — от природы собственники, поэтому не терпят даже мысли об измене. В постели такие знаки консервативны, однако, при желании партнера, они могут пойти на какие-то компромиссы. Одиночество они не могут перенести, поэтому стараются строить долгосрочные отношения. Немногословны, не умеют красиво говорить, однако с ними все же интересно. Если их обманули, могут простить, но всего лишь один раз, даже несмотря на многолетнюю любовь к партнеру.

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