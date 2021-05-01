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Акценты мая: смена декораций к третьей декаде месяца

1 мая 2021ГороскопыРамблер

Взаимодействие планетных конфигураций в мае 2021-го позволяет достаточно уверенно провести границу между сравнительно позитивным периодом и отрезком более активного сопротивления обстоятельств.

Акценты мая: смена декораций к третьей декаде месяца
Фото: depositphotos

Символическим звонком к выходу на более напряжённую часть месяца послужит переход Солнца в знак Близнецы с 21 мая или начало третьей декады мая по календарю. Это связано с рядом причин, на которые в первую очередь влияет торможение планет (развороты на ретроградное движение Сатурна (с 23 мая) и Меркурия (с 30 мая), а также приближение серии летних затмений (лунное затмение 26 мая) и более вязкой плохо предсказуемая внешняя планетная картина.

Таким образом первые две декады мая (несмотря на праздничные дни) можно считать более продуктивными (в сравнении с третьей декадой) для начала практических дел или, например, планирования поездок, каких-то важных публичных мероприятий, или связанных с регистрациями и обработкой документов. Тем не менее уже в рамках первых двух декад стоит сразу отметить – период с 12 по 20 мая будет более сбалансированным универсальным периодом для любых инициатив.

В целом для мая более актуальной стратегией станет конкретная практическая деятельность, работа на земле и сохранение ресурсов.

Главные астрологические аспекты и события месяца:

1. Классика одного из наиболее вредных взаимодействий планет – конфликта Солнца с Сатурном и Меркурия с Юпитером в один из самых сложных (в том числе для здоровья) и неудачных дней месяца – понедельник, 3 мая.

2. Новолуние и смена ритмов во вторник, 11 мая (22.00).

3. Переход Юпитера в свой знак силы Рыбы – 14 мая.

4. Развороты Сатурна и Меркурия в обратное движение в третьей декаде мая и первое Лунное затмение года (полнолуние 26.05).

Первая декада мая имеет две кризисные точки, на которые стоит обратить повышенное внимание. Это 3-4 и 8-9 мая, как дни неблагоприятные прежде всего для здоровья. В эти дни, особенно 3 и 9 мая, лучше не перегружаться физически и психически, придерживаться щадящего графика активности. Более позитивные дни декады – 1, 5 (после полудня), 6 мая.
Во второй декаде эффективность взаимодействий планет в карте новолуния от 11 мая, поддержанная оптимистичными ожиданиями от перехода Юпитера в Рыбы (14 мая) представляют вторую декаду мая как наиболее сбалансированный и перспективный период месяца. Более позитивные дни на этом участке – 12-13, 15, 20 мая. Напряжённые – сам день новолуния 11 и 18 мая.
Третья декада, кроме уже упомянутых выше факторов нестабильности, станет наиболее обманчивой и вирусной в ракурсе информационной пропаганды и необъективности суждений. Можно ожидать роста уровня краж, фальсификаций и подтасовок фактов, а также повышенной инфекционной уязвимости – этому будут способствовать несколько противоречивых аспектов с участием Нептуна – с Меркурием 22-23, с Венерой 27-го и Марсом 30-31 мая. Дни более сложных сочетаний планет – 21, 23-24, 26-27, 29-30 мая.
Serg Korablev
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