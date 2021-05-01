Акценты мая: смена декораций к третьей декаде месяца

Взаимодействие планетных конфигураций в мае 2021-го позволяет достаточно уверенно провести границу между сравнительно позитивным периодом и отрезком более активного сопротивления обстоятельств.
Символическим звонком к выходу на более напряжённую часть месяца послужит переход Солнца в знак Близнецы с 21 мая или начало третьей декады мая по календарю. Это связано с рядом причин, на которые в первую очередь влияет торможение планет (развороты на ретроградное движение Сатурна (с 23 мая) и Меркурия (с 30 мая), а также приближение серии летних затмений (лунное затмение 26 мая) и более вязкой плохо предсказуемая внешняя планетная картина.
Таким образом первые две декады мая (несмотря на праздничные дни) можно считать более продуктивными (в сравнении с третьей декадой) для начала практических дел или, например, планирования поездок, каких-то важных публичных мероприятий, или связанных с регистрациями и обработкой документов. Тем не менее уже в рамках первых двух декад стоит сразу отметить – период с 12 по 20 мая будет более сбалансированным универсальным периодом для любых инициатив.
В целом для мая более актуальной стратегией станет конкретная практическая деятельность, работа на земле и сохранение ресурсов.
Главные астрологические аспекты и события месяца:
1. Классика одного из наиболее вредных взаимодействий планет – конфликта Солнца с Сатурном и Меркурия с Юпитером в один из самых сложных (в том числе для здоровья) и неудачных дней месяца – понедельник, 3 мая.
2. Новолуние и смена ритмов во вторник, 11 мая (22.00).
3. Переход Юпитера в свой знак силы Рыбы – 14 мая.
4. Развороты Сатурна и Меркурия в обратное движение в третьей декаде мая и первое Лунное затмение года (полнолуние 26.05).
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