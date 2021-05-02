Фейк или не фейк — финансовый гороскоп на 3 мая

Сегодня дезинформация может повлиять на ваши решения. Будьте осторожны.

Овен

Овнам сегодня будет трудно удержаться от каких-то покупок. Однако звезды призывают вас к экономии финансовых ресурсов. Поэтому лучше воздержаться от шоппинга. Дело в том, что при принятии финансовых решений вы будете склонны действовать поспешно, непродуманно и руководствоваться эмоциональными импульсами, что может привести к нерациональным тратам. Не лучшее время для инвестиций в бизнес.

Телец

Тельцы – люди, наделенные спокойствием, выдержкой и тонким финансовым чутьем. Однако сегодня вам нелегко будет сохранять эмоциональное равновесие при контактах с начальством. Это особенно характерно, если вашим непосредственным начальником является женщина. Старайтесь не вступать в споры и строго исполнять приказы и распоряжения начальства.

Близнецы

Близнецам сегодня следует быть предельно внимательными при взаимоотношениях с начальством. Вы можете получить от начальства трудновыполнимое задание. Постарайтесь действовать в рамках существующих правил и служебных инструкций, не ищите обходные пути. Сейчас ваша работа может подвергнуться проверке. Берегите свою репутацию.

Рак

Ракам в этот день следует быть готовым к неожиданностям. Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы повысить риск технических и иных сбоев в работе. Например, если вы работаете с машинами и механизмами, то не выводите их в режим запредельных нагрузок. Воздержитесь от проведения пусконаладочных работ на производстве. Бизнесменам не рекомендуется брать кредиты.

Лев

Львам в этот день рекомендуется заниматься индивидуальным трудом, который не зависит от взаимодействия с коллегами, начальством или деловыми партнерами. Внешние обстоятельства могут создавать вам помехи и препятствия в работе. Возможны нарушения договорных обязательств со стороны партнеров. Старайтесь полагаться только на себя и не рассчитывайте на поддержку со стороны деловых партнеров.

Дева

Девам в этот день рекомендуется особое внимание обращать на соблюдение дисциплины труда и поддержание доброжелательных отношений с коллегами. Старайтесь сдерживать эмоциональные реакции и не высказывать критические замечания коллегам – это может привести к ухудшению показателей в работе. Также возможны технические сбои и поломки в работе компьютерной и офисной техники.

Весы

Весам в этот день рекомендуется воздерживаться от экспериментов в работе. Сложнее всего придется тем, у кого творческая профессия, требующая от вас новых идей и инициатив. Консультантам сетевого маркетинга пока лучше воздержаться от организации рекламных встреч с потенциальными клиентами. Отдавайте предпочтение той работе, где у вас имеется большой опыт.

Скорпион

У Скорпионов, работающих в офисах или в магазинах, в этот день могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Возможно, вас часто будут отвлекать от работы посторонними просьбами и разговорами. Нежелательно ставить свои подписи под соглашениями о сотрудничестве. В сложном положении могут оказаться коммунальщики и строители.

Стрелец

Достаточно суетный день для Стрельцов, работающих с документами или занимающихся обслуживанием клиентов. Возможно, вам будет поступать информация, не соответствующая действительности, из-за которой вы можете допускать ошибки в работе. Деловые встречи лучше запланировать на вторую половину дня. У консультантов могут возникнуть трудности с поиском информации.

Козерог

Козероги обычно не склонны к азарту и авантюрам в делах. Однако сегодня в первой половине дня вы можете поддаться эмоциям и допустить ряд опрометчивых поступков, связанных с расходованием финансов. Игроки на фондовой и валютной бирже рискуют потерять крупные суммы денег при заключении рискованных сделок. Отдавайте предпочтение традиционной работе и не спешите использовать технические новинки.

Водолей

Водолеям звезды советуют держать под контролем свои эмоциональные реакции, особенно если ваши дела пойдут не по плану, и вы будете часто сталкиваться с осложнениями. Воздержитесь от инициатив при работе в офисе. Могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. При подготовке отчетной документации тщательно все проверяйте – есть риск допустить ошибку.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется воздержаться от деловых поездок и знакомств. Работа с информационными потоками и документами может пойти не в том направлении из-за ложной информации. Обязательно проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности – это убережет вас от досадных ошибок. Вопрос доверия к людям, с кем вы сотрудничаете, в этот день может привести к проблемам.