Держим дистанцию — любовный гороскоп на 3 мая

Сегодня не стоит обнажать свои чувства. Лучше держаться подальше от эмоций и выяснения отношений.

Овен

В эти сутки Овнам нелегко отделить свои романтические планы от других - например, профессиональных или материальных. Для многих из них причудливым образом сплетутся темы любви, денег, карьеры, дружбы, прогресса и «светлого будущего». Знакомства и развитие новых отношений лучше ненадолго отложить.

Телец

Сегодня в любовные планы Тельцов в очередной раз врывается суровая реальность и задает им границы, за которые сложно выйти. Главной проблемой типичных Тельцов станет упрямство, заставляющее их держаться за тупиковый сценарий. Пока им нелегко отказаться от приятного статуса или удобного образа.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам пресекать свои преждевременные порывы в делах сердечных. Например, им явно стоит сдержать слова, уже готовые сорваться с языка. Но не следует и сомневаться в себе: вы на верном пути, просто в данный момент вас подводят внешние или внутренние обстоятельства.

Рак

Сегодня в зоне риска Раки, влюбленные в популярную недоступную «звезду» или в неформала. Невозможность присвоить себе партнера толкает их на экстравагантности. Звезды не запрещают им чудить, но не советуют делать того, о чем позже легко пожалеть, например, набивать в знак любви экзотическое тату.

Лев

Сегодня самолюбивым и свободолюбивым Львам не всегда удается держать в своих отношениях паритет. Волна их апломба разбивается о скалу чужих принципов, с которых прямо на их глазах слетает флер лишнего благородства. Однако им стоит признать, что партнер прав, и ценить его объективность и честность.

Дева

Сегодня Девы на перепутье между свободой и долгом, могут разрываться между тягой к приятным романтическим приключениям и ответственностью за будущее отношений. В общении с любимым человеком не исключена временная разлука или вынужденная дистанция. Нужно время на перестройку общения или мышления.

Весы

День напомнит Весам про их любовные планы и идеалы. Знамя идеалов поистрепалось и поблекло, но лодка принципов все так же прочна. К запутавшимся Весам звезды суровы, но справедливы и бросают им спасательный круг здравомыслия. Именно он поможет им в борьбе с партнером или собственными страстями.

Скорпион

Сегодня между Скорпионами и их партнерами может вновь случиться конфликт. Лишь влюбленные Скорпионы будут до последнего держаться за объект своей одержимости. Те, чьи чувства остыли, а терпение лопнуло, хлопнут дверью. При этом опасно «оставаться друзьями»: неизвестно, чем обернется такая дружба.

Стрелец

Сегодня Стрельцы отделяют в любви зерна от плевел и остаются дальновидными стратегами. Обратная сторона процесса - суровость суждений: Стрельцы критичны к недостаткам, в погоне за идеалом или принципом способны «выбросить вместе с люлькой ребенка». Не время для диалога, лучше выдержать паузу.

Козерог

Сегодня чувства не мешают Козерогам быть расчетливыми и меркантильными. Верные своей природе, они хотят предвидеть будущее, пытаются подсчитывать прибыли и убытки. Звезды напоминают, что в отношениях такой подход чреват: сравнение партнерских вложений и принесенных жертв романтики им не добавляет.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев выручает искусство держать во всем золотую середину и готовность к компромиссу. Увы, в некоторых ситуациях это не сработает. Нужна осторожность в близких отношениях: легко развалить их своим поведением, проявив лишнюю холодность, принципиальность или страсть к контролю.

Рыбы

Рыбам не стоит обнаруживать свои чувства: момент для этого неудачный, атмосфера дня располагает к холодности и свободе. Многие Рыбы сами проникнутся ею и решат, что ни в ком не нуждаются (и это ошибка). Используйте эти сутки для установления дистанции с теми, к кому вы действительно равнодушны.