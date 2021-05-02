Борьба контроля и свободы — гороскоп на 3 мая

21-22 лунные сутки. День уточняет границы возможного и побуждает отказаться от некоторых надежд.

Личные и коллективные конфликты сегодня - по сути конфликты идей и принципов, чувства на втором плане. Взаимодействие светил с Сатурном и Ураном может вовлечь даже равнодушных в борьбу контроля и свободы, консерватизма и прогресса. Возможны заминки в общении и в пути, бюрократические барьеры, сбои, кадровые перестановки, тупики в исследованиях, в работе аналитиков, логистов, программистов. Актуальные темы: экономика, дружба, «человеческий ресурс», социальная сфера, новые профессии и новая этика, глобальные системы.

Овен

Овнам пора корректировать планы и уточнять программу долгосрочных вложений. День очертит истинные, а не желаемые границы будущего (особенно, материального и профессионального). Тает часть надежд, сужаются горизонты. Рост или удержание уровня жизни требует повышения квалификации. Полезно пересмотреть денежную подоплеку дружбы, кандидатуру продавца, покупателя, инвестора, созаемщика, работодателя.

Телец

День ограничит свободу Тельцов, их права или карьерный рост. Причиной может стать «стеклянный потолок», суровая реальность профессии, семьи или социума. Можно столкнуться с неприязнью, задержкой, отказом, предательством дружбы, этической проблемой, бюрократическим барьером. Если вы не готовы смириться с указанной вам долей, пора работать над собой, менять круг друзей или повышать квалификацию.

Близнецы

Сегодня не в интересах Близнецов суетиться и что-либо предпринимать. В течение дня может наблюдаться туман и ступор в мыслях, воможна медлительность, рассеянность, дезориентация, минута духовной или физической слабости. На таком фоне велика вероятность ошибки или преждевременной инициативы. Лучшая позиция в этот день - «всему свое время». Звезды обещают, что уже завтра для вас многое прояснится.

Рак

Сегодня у Раков есть шанс поучиться на чужих ошибках. Чем больше у представителей этого знака друзей или активных социальных связей, тем проще им избежать ловушек. Одинокие Раки заплатят за свою независимость личным дискомфортом, им придется самостоятельно искать алгоритм выхода из кризиса. Впрочем, этот опыт небесполезен (особенно, если вы учитесь, осваиваете планирование или программирование).

Лев

Сегодня Львам придется считаться с внешними объективными границами - например, с профессиональной этикой, законами своей группы или принципами партнера. Не во всем будет возможен компромисс: не исключено, что в самый ответственный момент вам придется поступиться своей личной свободой ради чего-то важного (карьеры, договора, будущей репутации). Стоит подождать с заключением новых соглашений.

Дева

Сегодня Девам придется поставить во главу угла карьеру, служебную дисциплину, бюрократию или профессиональный долг. Для многих Дев эти принципы сольются с их верностью дружбе, прогрессу или гуманным убеждениям. Также, важным мотивом может стать системная забота о своем здоровье, ответственность за подчиненных или подопечных. В любом случае, предстоит урезать свободу и строже следовать правилам.

Весы

Этот день для Весов позитивен. Если они явно отклонились от курса, он поможет им вернуться к здоровым принципам и заброшенным долгосрочным планам, напомнит о профессиональном или родительском долге, творческих идеалах, верности в любви и дружбе. В критической ситуации появится подсказка, как выйти из порочного круга. Весам-исследователям пора начать суммировать итоги приключений и экспериментов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важны дела коллективные или домашние. Рамки поведения задаст дедлайн или долг. Конфликт принципов может перерасти в личный спор, и наоборот. Ответственный момент для руководителей, родителей, педагогов, политиков, глав семейств, экспериментаторов, новаторов, держателей сетевого бизнеса, для тех, кто перестраивает образ жизни, ведет операции с недвижимостью, меняет квалификацию.

Стрелец

Стрельцам этот день помогает «оставаться на плаву», но ряды их друзей редеют. Уязвимы сферы, где теория реализуется на практике: история таких попыток может рассорить вас с частью соратников - и, возможно, зря. Звезды советуют прощаться с явными авантюристами, но ценить верных сторонников: именно они станут вашим якорем и вашей совестью, когда вас начнет уносить в дебри заблуждений и искушений.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит заняться оптимизацией бюджета и финансовых планов. Заново расставляя личные приоритеты, желательно не утратить общую объективность взгляда, чтобы не пропустить важные положительные или отрицательные тенденции и не допустить ошибок в планировании. Может наметиться сокращение финансовых потоков, упразднение лишних расходов, новый принцип накопления или экономии средств.

Водолей

Водолеев сегодня ждет проверка на профессионализм, этичность, выдержку, верность семье или принципу. Неудачный ход подорвет их статус, лишит самоуважения и выбьет почву из-под ног. Равно вредны пассивность и импульсивность. Требуется компромисс или выверенная дистанция. Возможна нервозность, необъективность. Нежелательны любые решения, переговоры и подписи (особенно, в связи с работой и жильем).

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам афишировать свои планы, даже на самое близкое будущее. Также, им не стоит демонстрировать всему свету свои ошибки и недостатки (особенно, профессиональные) - лучше втайне поработать над ними, чтобы впредь они не были препятствием к личной свободе и успеху. Стоит подумать над обращением в специальный сервис или к друзьям, хорошо осведомленным в нужном вам деле.