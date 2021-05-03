Павел Глоба предрек успех пяти знакам зодиака в мае

Май сложится удачно для пяти знаков зодиака.
Наладить отношения с близкими смогут Тельцы. А усердно поработав с середины мая, они могут в ближайшем будущем увидеть результаты своих стараний.
Кроме того, май заготовил продвижение по карьерной лестнице для Козерогов. В то же время Рыбам лучше инвестировать время на восстановление отношений в семье. Представители этого знака сумеют решить любовные и финансовые проблемы в ближайшие 30 дней.
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