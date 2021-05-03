Павел Глоба предрек успех пяти знакам зодиака в мае

Май сложится удачно для пяти знаков зодиака.

Овны обретут успех в карьере и в личной жизни в начавшемся месяце. Астролог посоветовал им не витать в облаках, а реалистично смотреть на вещи.

Наладить отношения с близкими смогут Тельцы. А усердно поработав с середины мая, они могут в ближайшем будущем увидеть результаты своих стараний.

Львам лучше сильно не налегать на работу, иначе могут произойти неприятности с возлюбленными. Этому знаку стоит найти компромисс между работой и отношениями.

Кроме того, май заготовил продвижение по карьерной лестнице для Козерогов. В то же время Рыбам лучше инвестировать время на восстановление отношений в семье. Представители этого знака сумеют решить любовные и финансовые проблемы в ближайшие 30 дней.