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Какие знаки зодиака связаны друг с другом кармически

5 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Одним из главных факторов в астрологии, которые определяют характер человека, является отношение знака зодиака к одному из трех видов энергии.

Какие знаки зодиака связаны друг с другом кармически

Сектора зодиакального круга позволяют узнать это без труда.

Кардинальная энергия

Представители этих знаков обладают огромным потенциалом, каждый из них имеет свое предназначение.

Овны регулярно устают, так как они привыкли выкладываться сполна. Для восполнения энергии им требуется помощь близких людей.
Ракам важна семья. Для того чтобы обеспечить покой в своем доме, они готовы продемонстрировать свою независимость и амбиции.
Весам под силу договориться с кем угодно, они как нельзя лучше подходят для командной работы. По жизни этот знак будет окружать множество друзей.
Козероги, в отличие от Овнов, не всегда могут приложить все силы для выполнения задачи. Тем не менее они нацелены на карьеру и готовы идти к намеченным задачам.

Фиксированная энергия

Такие люди не готовы поступиться принципами, но для того чтобы что-то сделать, им иногда требуются месяцы подготовки.

Тельцы, как правило, спокойны, но, когда нужно, они могут дать любому пример того, как нужно работать.
Львам несвойственно проводить время за бесполезными занятиями. Представители этого знака любят много работать, у них всегда есть связи и поддержка.
Скорпионы обладают удивительной способностью поменять ситуацию или судьбу в один миг, зачастую безболезненно.
Водолеи расположены к системному мышлению, они не склонны к спонтанным решениям. В конце их, как правило, за это ожидает вознаграждение.

Мутабельная энергия

По мнению астрологов, таким людям удается увидеть возможность там, где другие ее распознать не могут. Эти знаки отличает чутье на прибыльные проекты.

Близнецам, например, не составляет труда быть в курсе всего и давать окружающим ценные советы.
Девы могут распланировать свою судьбу на долгие годы. После этого они способны кропотливо идти к достижению своих целей.
Стрельцам хорошо дается обучение. Они не только могут стать отличными наставниками, но и даже управленцами.
Рыбы способны почувствовать своего собеседника и воспользоваться его состоянием в своих целях. Кроме того, им удается эффективно решать проблемы.
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