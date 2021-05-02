Что знакам зодиака ждать от майских праздников

Перед тем, как перейти к прогнозу на период майских праздников, хочу поздравить читателей Рамблера с наступающим Днём труда и праздником Великой победы!

2 мая на небе сложится красивый бисекстиль с Нептуном (вера) на вершине: идеально для светлого праздника, объединяющего миллионы людей и наполняющего души любовью, желанием прощать и делиться теплом.

Однако, фоном образуется квадратура между Солнцем с Ураном в Тельце и Сатурном в Водолее. Пик её придётся на 3 мая. Обстановка в социуме накалится, возможны столкновения общественных масс и представителей закона, где людям (Уран) придётся подчиниться (квадрат) власти (Сатурн), несмотря на стремление отстоять своё мнение и пободаться с авторитетами (Меркурий в партильном аспекте с Юпитером). Лилит в соединении с Венерой в Тельце может показать как факт взятки в качестве отступления, так и иные грязные ситуации на почве финансов: кражи, мошенничество и прочее. Будьте бдительны.

9 мая на небе очень воинственная ситуация: Луна в Овне идёт на квадрат с Плутоном, точный аспект сложится вечером в районе 19:00 по мск. Эмоционально мы станем очень возбудимы и захочется противостоять сложившимся обстоятельствам. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь провокациям, воздержитесь от прогулок с детьми в популярных общественных местах.

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