Рано распахивать душу — любовный гороскоп на 4 мая

Сегодня стоит быть осторожнее, рассказывая свои чувства и секреты.

Овен

Сегодня влюбленные Овны полны оптимизма, что оправдано в уже сложившихся отношениях: у них наверняка есть будущее. Любимый человек разделяет их взгляды и оценит по достоинству их щедрость. А вот новые влюбленности сродни игре в рулетку: надежды могут быть завышены, планы шатки, а вложения напрасны.

Телец

Сегодня Тельцы готовы подарить пассии весь мир, но лишь в ответ на ее поклонение. Они хотят, чтобы их осыпали цветами и дарами. Душевный подъем этих суток хорош для празднования значимой даты или эффектного прощания - такого, чтобы неблагодарный партнер сто раз пожалел об уходе Тельца в закат.

Близнецы

Сегодня Близнецы не прочь поддаться волнующему настрою момента, их логическое мышление борется с тайной верой в чудо. Они могут попытаться вернуть уходящую любовную романтику, даже отлично зная все последствия. Новое увлечение чревато, так как отношения будут развиваться в не выгодном вам стиле.

Рак

Сегодня влюбленных Раков преследуют нестандартные желания. Звезды советуют их удовлетворить, но напоминают, что все хорошо в меру. Свободные Раки склонны гнаться не за тем, что им в действительности нужно - например, страдать по звездам кино, персонажам маргинальных тусовок или гламурным образам.

Лев

Сегодня Львы стремятся оставить в чужих сердцах неизгладимый след: взволновать и потрясти партнера, затмить конкурента. Заявления одиноких Львов о своей уникальной независимости и самодостаточности - лишь ширма, скрывающая их голод по вниманию. Вздернутая в небо планка запросов усложняет им задачу.

Дева

Для влюбленных Дев это день хороших предчувствий, их главная задача - не опережать события. Нет смысла унывать и Девам, оставшимся в одиночестве: им достаточно перевернуть страницу, чтобы освободить место новой любви. Для важного свидания день не лучший: всю энергию съедят подготовительные хлопоты.

Весы

Влюбленных Весов этот день радует, но за счастье надо платить. Его обратная сторона - перерасход ресурсов и эмоциональное выгорание. Многие Весы еще под кайфом страстей, но их ум уже начал работать здраво. Свидание будет незабываемым, но, возможно, последним. Начинать постоянные отношения не стоит.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет испытание на душевную выносливость, изобретательность или платежеспособность. Им предстоит разбиться в лепешку, чтобы угодить капризам пассии. Нагрузка удвоится, если пара живет вместе или в тесном контакте. Сдав свои позиции сейчас, позже Скорпионы не преминут отыграться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы окружают объект своих симпатий заботой и, если нужно, достанут даже звезду с неба. Общая обстановка помогает наслаждаться позитивными сторонами романа, оставляя за бортом неприятные. Если появилась тема для разговора, стоит вначале выслушать партнера: ему (или ей) есть что сказать.

Козерог

Сегодня любовь требует от Козерогов щедрых, широких и нестандартных жестов. Звезды советуют не мелочиться ни в прямом, ни в переносном смысле и одаривать любимого человека от всей души. Это день раскрепощения и наслаждения жизнью. Позвольте себе оригинальную причуду или поддержите каприз партнера.

Водолей

Сегодня Водолеи великодушны и щедры, хотят устроить пассии праздник и подарить комфорт. Если они чувствуют вину, то стремятся любой ценой ее загладить. Скромные Водолеи способны удариться в противоположную крайность и утратить всякую меру. Важно, чтобы после опьянения любовью не наступило похмелье.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам не увлекаться порывами искренности и распахивать душу лишь в той мере, в какой позволяют обстоятельства. Хорошо делиться знаниями и взглядами, искать общий язык на почве популярных увлечений, встречаться в компании друзей. Не стоит раскрываться эмоционально.