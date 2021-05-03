Будьте уверены в успехе — финансовый гороскоп на 4 мая

Сегодня вы можете добиться успеха абсолютно в любом деле.
В первой половине дня Овны смогут быть достаточно осмотрительными, чтобы не допустить ошибочных действий, связанных с финансами. В частности, вы способны правильно оценить риски при финансовых заимствованиях. Вторая половина дня благоприятна для роста доходов. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в развитие своих проектов.
Тельцам в первой половине дня будет выгоднее сотрудничать с деловыми партнерами и предоставлять им возможность проявлять инициативу. Роль ведомых в деловом тандеме сейчас для вас предпочтительнее. Однако во второй половине дня роли могут поменяться, и уже вы сможете брать на себя инициативу, оставляя для партнеров роль ведомых. В любом случае старайтесь согласовывать свои действия с делами партнеров.
У Близнецов исключительно удачный день для разрешения противоречий в отношениях с коллегами. Прислушайтесь к тому, что говорит начальство, принимайте его слова к беспрекословному исполнению. Это позволит вам сконцентрироваться на позитивной работе и снять напряжение во взаимоотношениях с некоторыми коллегами. При необходимости вы сможете получить дельный совет и поддержку от коллег.
Раки в этот день преуспевают в профессиональном обучении. Усиливается ваша интеллектуальная активность и коммуникабельность. Улучшаются взаимоотношения с деловыми партнерами и единомышленникам. Вы всегда будете иметь возможность обменяться мнениями относительно непонятных моментов при решении сложных профессиональных вопросов.
Львам на первую половину дня рекомендуется планировать дела, рассчитанные на завершение проектов, начатых ранее. Также это хорошее время для наведения порядка в офисе, на своем рабочем месте. Быстрым темпом пойдет работа строителей и коммунальщиков. Вторая половина дня благоприятна для изменений в карьере и кадровых перестановок.
У Дев прекрасный день для развития деловых контактов и подключения других людей в сферу своих экономических интересов. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Также это хороший день для студентов колледжей и вузов – отношения с преподавателями и однокурсниками укрепляются. Много нового и полезного смогут узнать стажеры.
Ключевым условием для успеха в делах у Весов является умение находить общий язык при контактах с коллегами. Во многом именно из-за успешного сотрудничества с трудовым коллективом вы сможете выполнить плановые задания. Также это хороший день для производственной практики студентами. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения.
Скорпионам в этот день сопутствует удача в деньгах. Главное – проявить инициативу и смелость, а варианты для увеличения финансовых поступлений сами найдутся. Старайтесь творчески подходить к решению вопросов. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество подписчиков и заказчиков. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах.
Удачно складываются сегодня дела у Стрельцов, имеющих отношение к строительству, коммунальным услугам, сделкам с недвижимостью и магазинной торговле. Вы сможете успешно довести до завершения все дела, не встретив никаких осложнений. Не оставляйте на завтра то, что можете сделать сегодня. Условия труда на рабочем месте могут улучшиться.
Козерогам сегодня не составит труда отыскать интересующую информацию или укрепить деловые контакты. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для урегулирования актуальных вопросов. Также это хороший день для торговли, консультаций, оформления документов. Водители транспортных средств могут увеличить доходы за счет выгодных заказов клиентов.
Водолеям звезды советуют ориентировать себя на рост доходов – сейчас эта задача вполне выполнимая для вас. Главное, не лениться и отдавать предпочтение только хорошо оплачиваемой работе – в этом случае вам и придет такая выгодная работа. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень профессионального мастерства. Также это удачный день для продвижения в карьере.
Рыбам звезды советуют проявлять инициативу в делах и будьте уверены в успехе. Подходите к любому занятию с хорошим оптимистичным настроением – это поможет вам легче решать все возникающие вопросы. Опирайтесь на поддержку и советы других людей. Успешно проходят деловые поездки. Нужная информация будет своевременно поступать в ваше распоряжение.
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