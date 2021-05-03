Лучшее — враг хорошего — гороскоп на 4 мая

22-23 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Юпитером и Венерой искушает красивой жизнью и популярностью.

Новоприбывший в Близнецы Меркурий быстро разносит новости. Легко забыть, что лучшее - враг хорошего. Сильна тяга к легким деньгам, престижу, дорогим хобби, свободной любви и этике, «халяве» и разбазариванию ресурсов. Хорошие стороны дня: щедрость, снятие блоков, шанс на удачу в последний миг. Уместны финальные праздники и награждения, корпоративы, ярмарки с распродажей излишков. Вредят распущенность и экстравагантность. Возможно переедание. Есть подвох в подарках, скидках и бесплатной раздаче благ.

Овен

Овнам стоит не только мониторить новости, но и делать из них верные выводы - например, о том, что будущее зависит не от улыбки фортуны, а от хорошего плана. Но день мешает здравомыслию. Заразительны авантюризм, гедонизм и расточительность. Возможны расходы на коллективные дела и помощь друзьям, лишние покупки на распродажах, затратные экспромты, состязания в щедрости, гонки за большими деньгами.

Телец

Сегодня звезды предостерегают Тельцов от важных решений (особенно, принятых в порыве энтузиазма, под влиянием друзей или коллектива). Многие Тельцы в эти сутки стремятся к успеху и роскоши, «не видят берегов» в погоне за удовольствиями, знаками успеха или внимания. Праздники и торжества этого дня могут отразиться на здоровье и кошельке, заставить забыть про диету или накупить массу лишних вещей.

Близнецы

Близнецы сегодня могут подпитываться от прежнего источника вдохновения - но им следует помнить, что коридор возможностей сужается, а успех принимает иные формы. Удачи этого дня не случайны, но чаще являются не приятными новыми авансами, а прощальными дарами. Вам стоит поспешить, если вы рассчитываете на покровительство или на широко распахнутые двери. Возможны тайные расходы и любовные волнения.

Рак

Сегодня Ракам нужна умеренность в тратах, долгосрочных инвестициях и валютных операциях. Велик риск поддаться ажиотажу и допустить промах: вложиться в тупиковый проект, купить ненужные (лишние) материалы, продукты или вещи. Актуальна тема личной доли в коллективных ресурсах. Возможен интерес к налогам, страховкам, акциям, грантам, доходу от вкладов, шоппингу вскладчину, взносам в «общий котел».

Лев

Для Львов вплоть до ночи важны нюансы рекламы, репутации и обратной связи. Многие Львы неравнодушны к уровню своей популярности у широкой аудитории или у личной референтной группы. Зависть к успеху друзей может побудить их к экстравагантным тратам. Стоит отнестись скептичнее к лестным и щедрым жестам в свой адрес: сейчас они чем-то чреваты. Не сумев отплатить тем же, легко остаться в должниках.

Дева

День сулит Девам хлопоты и волнения. Многие Девы столкнутся с растущим снежным комом задач на финальной стадии дела - например, излечения или увольнения. Звезды напоминают, что даже приятная суета влияет на самочувствие, и советуют помнить о личном пороге выносливости. Часть энергетических ресурсов следует оставить для перестройки: впереди другой стиль общения или новый уровень ответственности.

Весы

Сегодня Весам улыбнется удача. Оживут их надежды и оправдаются расчеты. Начались подвижки в долгосрочных планах, впереди новый этап общения, учебы, путешествия. Морально поддержат друзья, дети, поклонники. Торжества, престижные развлечения и другие удовольствия затратны материально и эмоционально, нужны ресурсы. Хорошо гулять вскладчину, тратить излишки, пускать в ход бонусы и случайные выигрыши.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется забыть про свой личный комфорт. Темой дня может стать семейное торжество, корпоратив, новоселье, прием важных гостей или другое коллективное мероприятие, где бал правит большинство. Обстановка дня способствует гастрономическому и эмоциональному перееданию, переизбытку впечатлений и доле показухи. Возможны завышенные потребности у друзей, детей, домочадцев, партнера.

Стрелец

Сегодня атмосфера вокруг Стрельцов позитивна. Они окажутся в центре внимания, примут активное участие в событиях или проявят к ним живой интерес, так как будут затронуты их планы. Звезды советуют ценить дружелюбные отношения с коллегами, соседями, родственниками, земляками, всячески их поддерживать и не отказываться от встреч. События дня могут отразиться на здоровье и повлиять на жилищные дела.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть шанс поправить финансовые дела. Возможна оригинальная находка, пополнение счета в последний момент. Не время для жесткой диеты и строгой экономии. Можно тратить выигрыши и проценты с основного капитала, раздаривать излишки и плоды творчества. Уместны траты на креатив и эксклюзив, на подарки, красивые жесты, внеплановые развлечения, необычную еду, экстравагантные наряды.

Водолей

Общий позитивный фон дня Водолеям подпортят побочные эффекты, имя которым - излишества. К заслуженным лаврам приложится бремя славы и популярности. Можно попасть в ловушку гостеприимства и щедрости. Прибавится проблем у Водолеев, склонных к тишине, минимализму, одиночеству и экономии, у соблюдающих диету. Их может утомить переизбыток эмоций, искушений и ненужных подарков, хаос или толпа гостей.

Рыбы

Сегодня насыщенный день у Рыб, живущих активной социальной жизнью и тесно связанных с другими людьми. Им придется принять участие в каком-то мероприятии и поддержать «своих», в режиме реального времени или онлайн-формате. Им важно не втягиваться в чужие безумства. Застенчивые скрытные Рыбы-одиночки смогут наблюдать за событиями со стороны и удовлетворять свое любопытство, оставаясь невидимками.