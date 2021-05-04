Действуем тайно — гороскоп на 5 мая

23-24 лунные сутки. День начнется с дезинформации, сомнений или иллюзий: таков квадрат Луны в Рыбах к Меркурию.

Не стоит спешить налаживать связи, пускаться в путь, утверждать маршрут, приступать к точным работам, заказывать доставку. День подходит для тайных действий, для забот о доме, семье и безопасности. Нужный эффект часто будет достигаться за счет чутья, памяти, закулисной поддержки или помощи близких. Сильные мотивы - сочувствие, узы родства, охрана тайны. Хорошо заниматься уборкой, утилизацией, лечением, увлажнением, химическим и другим сложным производством, оказанием приватных услуг и помощью на дому.

Овен

Сегодня Овнам лучше отказаться от целевых поездок и контактов. День вынуждает выбирать обходные пути или прятать мотивы. Неточность информации заставит чаще полагаться на память и чутье. Хорошо действовать в уединении или под прикрытием, заниматься жильем, хозяйством, ремонтом, уборкой и домашними обновлениями, семейным бизнесом, отработкой долгов, работами с элементом благотворительности.

Телец

Этот день дает Тельцам поле для приложения их хозяйственности, изобретательности, чувственности, реализации их оригинальных прихотей. Недоразумения дня их почти не затронут. Начинает лучше работать их «внутренний прогност», им стоит дать больше воли своей интуиции и фантазии. Их сегодняшние находки - хороший задел на будущее, они могут обеспечить их вдохновением на год вперед и даже дольше.

Близнецы

Близнецам сегодня нужна внимательность. Звезды советуют постепенно возводить ее в привычку, так же, как умение хранить секреты, и тренировать интуицию: без этого будет сложно добиваться целей или удерживаться на плаву. День может начаться с сомнений или дезинформации. Возрастает риск встать на прежний путь интриг или иллюзий. Лучше не вступать сейчас в переговоры и избегать прямых объяснений.

Рак

Сегодня Раки могут повиноваться интуиции. Если она молчит, не бойтесь довериться судьбе: подаваемые ею знаки все чаще вдохновляют. Постарайтесь не сидеть без дела: есть возможность сделать шаг в сторону поиска идеала или исполнения мечты. То, что выглядит крахом ваших надежд, на деле может быть началом их осуществления (особенно, если вы стремитесь к духовному росту или расширению горизонтов).

Лев

Сегодня Львам важно не довольствоваться картиной красивого фасада и учитывать обратную сторону медали. Пора чаще включать режим недоверия, вспоминать уроки иллюзий и обмана. Стоит взять под контроль денежные потоки, проверить ресурсы и владения на предмет утечек и уязвимостей. Действовать лучше втайне. Нежелательно вести переговоры, утверждать планы, вкладывать средства: возможна дезинформация.

Дева

Сегодня любой путь начинается для Дев с неясностей и сомнений, риска сплетен, недоверия, дезинформации. Лучше уклониться от официальных заявлений, знакомств, совещаний, собеседований, тестирований, повременить с договором, планом, отчетом, оформлением документа, не афишировать свое сотрудничество со старыми друзьями. Это убережет вас от ошибки в начале пути, например, при вступлении в должность.

Весы

Сегодня Весы - заложники ситуации. Вместо расширения горизонтов и прироста возможностей, они вынуждены заниматься неприятной рутиной, порой сталкиваясь с путаницей и неразберихой. День может заставить их вникнуть в чужие проблемы, позаботиться о доме или здоровье. Есть риск запутаться в несущественных деталях, утонуть в повседневной суете. Важно не сомневаться в верности общего плана и принципа.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно мостят себе дорогу к близкой удаче. Фортуна, в свою очередь, заботливо готовит им базовые ориентиры и источники вдохновения. День помогает припомнить старые маршруты и навыки, получить помощь от дальней родни или моральную поддержку от друзей за рубежом. Велик риск ложных указаний и загадочных сбоев связи, в навигации лучше положиться на память, чутье или традицию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит заняться жильем, семейной проблемой или поработать на интересы узкого круга людей. В центр внимания может попасть семейный бизнес, помощь близким, вопрос ремонта, наследства, безопасности или отработки долгов. Сильные глубокие переживания этого дня дадут мотивацию для преодоления кризиса (или его предупреждения). В названных сферах может наметиться длинный фронт работ.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно строить взаимодействие с людьми на базе доверия или родства: это избавит их от необходимости словесно вдаваться в детали и переживать кризис непонимания. Любому сотрудничеству пойдет на пользу взаимная забота, сочувствие, сильная эмоциональная мотивация, готовность принять задачу близко к сердцу. День подходит для кооперации с родней и друзьями, для личного свидания.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше заняться нюансами частной жизни и внутренней частью дел. Самое время уделить внимание жилью, наследству, родителям, домашним питомцам, семейным владениям, бизнесу или бюджету. Хорошо пойдут работы, связанные с влагой (приготовление напитка, влажная уборка, ирригация). При легких недомоганиях лучше отдать предпочтение методам народной мелициы и лекарствам в жидкой форме.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не прибегать к красноречию: это их слабое место. Им навредят переговоры и откровенность в близком кругу. Их оружие - тайная предприимчивость и легкая провокация. Лжи и неясности они противопоставят свое чутье и, опираясь на него, будут успешно продвигать свои интересы. Возможны подвижки в любви, спорте, бизнесе, творчестве, а также (частично) в семейных и жилищных делах.