Не раскрываем своих намерений — любовный гороскоп на 5 мая

Таинственность сегодня поможет вам разжечь угасающие чувства.

Овен

Сегодня Овны ранимы, нуждаются в интимной и безопасной обстановке физически и психологически. От любимого человека они ждут родственного понимания: лишь в такой атмосфере раскроется их чувственность и заботливость. День хорош для «стационарных» встреч без лишней суеты, в тишине, дома, на природе.

Телец

Тельцам не стоит пропускать хороший день для свидания. Атмосфера этих суток не только позволяет расцвести их земной чувственности, но и наделяет их обостренной тонкой чувствительностью на грани телепатии. Они прекрасные любовники, интуитивно угадывают все невысказанные потребности своего партнера.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избрать в любви путь загадочного молчания: в атмосфере сгущающегося тумана оно становится идеальным выходом. Чем меньше слов говорится и пишется, тем лучше. Если хотите выплеснуть чувства, облекайте их в форму сопереживания, музыки или эротического творчества.

Рак

Сегодня для влюбленных Раков все складывается удачно. Приятная новость: это не случайный фарт, а крепнущая тенденция. Судьба все реже смеется над вашими романтическими идеалами и все чаще подсказывает вам пути исполнения желаний. Свои любовные симпатии старайтесь выражать через конкретные действия.

Лев

Сегодня Львов манит в любви все чувственное и таинственное. При этом многие Львы не являются искателями приключений и побаиваются авантюр. Это прекрасный день для свидания, если оно протекает в интимной обстановке и (или) партнеров связывают некие тайные узы. Новые связи полны неприятных сюрпризов.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам под любым предлогом избегать откровенных бесед с любимым человеком. Не стоит недооценивать его или ее проницательность: вас могут вывести на разговор и спровоцировать на откровенность так тонко, что вы ничего не заподозрите. Не всегда стоит разделять чужие иллюзии.

Весы

Сегодня в делах сердечных Весы уязвимы и не слишком тверды духом, нуждаются в бережности, аккуратности и деликатности. Им не стоит иметь дела с партнером, норовящим сыграть на их слабостях или поставить им на вид их ошибку. Активный поиск новых романтических знакомств им лучше исключить вовсе.

Скорпион

Сегодня звезды помогают Скорпионам вернуться к прежнему любовному идеалу. День подходит для примирения, сокращения психологической и физической дистанции, восстановления духовного единства партнеров. Несмотря на трудности связи и минуты недоразумений, не будет допущено ни одной серьезной ошибки.

Стрелец

Сегодня для полного счастья Стрельцам требуется доверие к партнеру и обстановке. Не стоит недооценивать важность интимной гармонии и тактилького контакта, так как словесное взаимопонимание проблематично. Нежелательны встречи на бегу и на перекрестках дорог, позаботьтесь об укромном гнездышке.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит отказываться от свидания: оно поможет им закрепить любовный успех или поддержать обоюдную симпатию, убедиться во взаимности эмоционального и физического влечения. Не увлекайтесь легкомысленной игрой слов: разговоры собьют фокус с главного и ослабят нужный вам эффект.

Водолей

Сегодня Водолеи рады выразить свою любовь в форме заботы, сочувствия и, заодно, оригинального подхода к совместному быту. Вместо традиционных таблеток они могут приготовить прихворнувшей пассии настой экзотических трав, сопровождая сей процесс загадочной мантрой - и это, как ни странно, поможет.

Рыбы

Сегодня Рыбы удачливы в любви и магически привлекательны для партнера, пока они загадочно молчат. Это прекрасный день для совместных приключений и подъема чувственности - но вы рискуете стать уязвимее и утратить часть своей силы, просто заговорив или написав письмо. Не раскрывайте своих намерений.