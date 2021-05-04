Пять знаков, которые могут расстаться с партнерами в мае

Таролог и парапсихолог Саона рассказала, кому нужно готовиться к неприятному событию.

Звезды в этот раз не сулят хороших новостей. Не расстраивайся раньше времени, но имей ввиду — такой исход событий очень вероятен. Попросили у астролога совета — разрыва можно избежать.

Таролог и парапсихолог Саона рассказала, кому нужно готовиться к неприятному событию. Но помни, что отчаиваться рано. Банальная фраза про «все к лучшему» работает безотказно. Там, где закрывается одна дверь, обязательно откроется другая. Воспринимай это приятное событие как новые возможности и шанс встретить человека, который на самом деле тебе подходит.

Если понимаешь, что он — тот самый, а любовь и чувства даже круче, чем в любом фильме, следуй советам эксперта. Все в твоих руках.

В сфере личной жизни месяц будет очень неоднозначным. В душе ты очень хочешь перемен, особенно на любовном фронте. Но четко сформатировать запрос не получается.

Звезды настоятельно советуют не совершать импульсивные поступки от скуки или разочарований в моменте (если вы поссорились, ты приревновала или додумала что-то).

Дай второй половине немного времени, чтобы он осознал чего хочет. Вместе вы сумеете найти решение, которое устроит обе стороны. Даже если расстанетесь, это точно пройдет без драм.

Беспочвенная ревность и завышенные ожидания — две характерные черты твоего знака. Это может стать главным камнем преткновения, даже если ты обожаешь парня.

Прежде чем предъявлять претензии и обижаться, разберись в себе. Прозвучит жестко, но правдиво: не надо перекладывать на другого человека свои проблемы и комплексы. Веди себя максимально экологично — это пойдёт на пользу и тебе, и твоим отношениям.

Как минимум, дай второй половинке возможность высказаться и постарайся его услышать. Это может сработать.

Буль аккуратна — простое недопонимание может перерасти в серьезный конфликт. Эмоции будут накалены до предела, так что постарайтесь избегать спорных ситуаций.

Держать пальму первенства в отношениях — не всегда правильно. Попробуй уступить. Это — не проигрыш и не слабость.

Постарайся не обращать внимание на досадные мелочи и сконцентрироваться на картине в целом. Если тебя все устраивает в партнере и ваших отношениях, не раздувай из мухи слона. Вы можете расстаться окончательно.

Остерегайтесь вмешательства третьих лиц у ваши отношения. Советы со стороны, пусть даже от самых близких людей, могут оказаться губительны.

Возникающие проблемы старайтесь решать в объективном диалоге друг с другом без посторонних наблюдателей. Романтические вечера и больше времени вместе помогут избежать трудностей.

В этом месяце у тебя будет уникальный шанс посмотреть на свои отношения со стороны. Не пропускай знаки от Вселенной — она подарит возможность увидеть, в каких отношениях ты находишься, а к каким реально стремишься.

Это — тот случай, когда ожидания и реальность могут не совпасть. Сломать успеешь всегда, сначала попробуй починить. Но не очень долго — нет смысла биться головой об стену, если нет никакой реакции от партнера. В этом случае расставание — единственный верный выход. Отпустив старое, ты сразу найдешь что-то новое. Настоящая любовь не за горами!