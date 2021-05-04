Астролог назвал безопасные для вождения автомобиля дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 3 по 9 мая.
В пятницу риски и соблазны нарушить правила возрастают к вечеру — обратите на это внимание. Суббота и воскресенье благоволят как ремонтам, так и быстрому решению дел благодаря поездке на машине.
22-23 лунные сутки. Луна в Юпитере с Венерой «за» серьезные траты и красивую жизнь. Сегодня захочется покупать самое лучшее и пускать пыль в глаза. Но...
23-24 лунные сутки. День начнется с дезинформации, сомнений или иллюзий: таков квадрат Луны в Рыбах к Меркурию. Не стоит спешить налаживать связи,...
До воскресенья Венера в знаке Тельца. Личная жизнь будет отличаться неторопливым развитием сюжета. Люди будут медленно сближаться. Большое место...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
С понедельника по субботу Венера в знаке Тельца. Это самое удачное положение Венеры для денег: там она дает устойчивое материальное благополучие...