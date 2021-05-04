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Астролог назвал безопасные для вождения автомобиля дни

4 мая 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 3 по 9 мая.

Астролог назвал безопасные для вождения автомобиля дни
Фото: depositphotos
Понедельник имеет признаки напряжённости для водителей, однако во вторник ситуация кардинально меняется - на дорогах будет больше порядка, меньше непредсказуемых действий других водителей.
Среда и четверг — хорошие дни для поездок по делам, чуть больше внимания потребуют периоды времени утренних и вечерних сумерек, а также дождливые отрезки времени с плохой видимостью.

В пятницу риски и соблазны нарушить правила возрастают к вечеру — обратите на это внимание. Суббота и воскресенье благоволят как ремонтам, так и быстрому решению дел благодаря поездке на машине.

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