Выдыхаем и расслабляемся — финансовый гороскоп на 6 мая

Сегодня стоит наслаждаться своим выходным и не думать о работе.

Овен

Овны сегодня продемонстрируют чудеса выносливости и профессионального мастерства. Особенно преуспеют те, у кого работа связана с физическими нагрузками, обслуживанием техники и механизмов. Также это хорошее время для повышения уровня профессионального мастерства. Можно браться за любые, даже очень сложные и трудоемкие дела. Успехи в финансах сопутствуют вашей работе.

Телец

У Тельцов этот день благоприятен для инициатив, направленных на совершенствование в профессии и повышение уровня образования. Студентам вузов не составит труда усвоить сложный учебный материал, поскольку ваш интеллект будет весьма активным. Успешно проходят экзамены, переаттестации. Другое позитивное направление дня связано со служебными командировками.

Близнецы

Близнецам сегодня удастся успешно урегулировать финансовые дела, связанные с заимствованиями и налоговыми обязательствами. Хорошее время для заполнения декларации о доходах и подачи документов в налоговую службу. Все непонятные вопросы вы сможете урегулировать при личной беседе с инспектором. Также используйте имеющиеся у вас свободные деньги для погашения долгов.

Рак

В первой половине дня Раки смогут успешно согласовать свои личные деловые планы с планами деловых партнеров. Это способствует более эффективному решению вопросов. Можно вести переговоры на многосторонней основе и подписывать юридически значимые документы. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями договоренностей и не столь успешна для работы с клиентами.

Лев

У Львов в первой половине дня усиливаются пробивные способности. Можно выходить на контакт с начальством и добиваться получения технической поддержки – к вашему мнению будут прислушиваться. Вторая половина дня не столь успешна, поскольку могут возникнуть осложнения в отношениях с коллегами. Старайтесь не высказывать критических замечаний, дабы не нарваться на ответную критику.

Дева

С утра у типичных Дев будет активный интеллект, что позволит преуспевать в умственном труде и в учебе. Студенты вузов сумеют без особых затруднений усвоить большой объем учебного материала. Это хорошее время для сдачи экзаменов и зачетов. Успешно поработают консультанты, программисты и научные сотрудники. Торговцы смогут заключить выгодные сделки.

Весы

Первая половина дня благоприятствует Весам, работающим в кредитно-финансовых организациях и имеющих дело с денежными потоками. Благоприятно обратить внимание на сферу финансов и обдумать важные решения, которые Вы давно откладывали. В конце дня могут возникнуть сложности в работе с офисной техникой. Старайтесь не нагружать эту технику сверх всякой меры.

Скорпион

У Скорпионов первая половина дня складывается весьма успешно для динамичного развития и укрепления деловых связей. Можно вести переговоры о сотрудничестве, совершать поездки, знакомиться с потенциальными партнерами. Однако поторопитесь до середины дня завершить все важные дела – в конце дня возможны осложнения. Это не лучшее время для экспериментов и проведения рискованных финансовых операций.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется полностью выкладываться на основной работе, чтобы успеть выполнить как можно больше дел. В этот день вы будете чувствовать прилив сил и сможете долго работать в интенсивном темпе, не уставая. Соответственно, может увеличиться размер доходов. Используйте это время для совершенствования в профессиональном мастерстве и для инвестиций в развитие бизнеса.

Козерог

Для успеха в делах Козерогам следует стать смелее и рискованнее в своих делах. Вы почувствуете усиление в себе творческого потенциала, что благоприятно отразится на решении новых задач, в которых у вас недостаточно опыта. Наиболее удачное время дня – утро. Можно браться за освоение новых профессий. Хорошее время для старта бизнес-проектов, инициатором которых являетесь вы лично.

Водолей

Водолеи, работающие в офисе, сегодня смогут значительно улучшить условия своей работы. Возможно, начальство обеспечит вас новой офисной техникой или предложит перейти в более комфортный кабинет. Наиболее результативное время выпадает на первую половину дня. Также это хороший день для работы над отчетной документацией.

Рыбы

У Рыб прекрасный день для профессиональной учебы и расширения деловых связей. Звезды советуют вам искать единомышленников и объединяться с ними. Вместе с ними вы сможете добиться большего, чем в одиночку. Хорошо пойдут дела у консультантов, торговцев, преподавателей и водителей транспорта. Бизнесменам рекомендуется задуматься о перспективных направлениях развития своих проектов.