Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 мая

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, приглашает в виртуальный мир без отрыва от реальности и обещает интимные глубокие переживания.

Стоит отдать дань творческим, духовным и чувственным радостям, пока не закрылись «врата рая» и не пропал источник вдохновения. Хорошо наслаждаться любовью, музыкой, тонкими винами и морепродуктами, красивыми фильмами и фантазийными играми. Также это день воспоминаний и предчувствий, закрытия или трансформации сюжетов, частичной реанимации былых надежд и идеалов. Магия прошлого мешает окончательно от чего-то избавиться, например, от навязчивых образов.

Овен

Овнам желательно сбавить активность: сейчас нет смысла ставить рекорды и торопить события. Важна ровная эмоциональная атмосфера, особенно, домашняя: в ней лучше пойдет любая работа. На настроение повлияет музыкальный фон. Хорошо не спеша работать с запасами, разгребать хаос и залежи вещей, бродить без цели по забытым местам: попутные находки пробудят воспоминания и поднимут глубокий пласт чувств.

Телец

Тельцов сегодня сопровождают воспоминания и предчувствия, отдельные мистические озарения насчет прошлого или грядущего. День может тробудить сентиментальность, заново укрепить веру и подать добрый знак свыше. Он хорош для любви, творчества и для мирных финальных мероприятий - например, красивого прощания с обменом необычными дарами. Возможны приятные заключительные находки, компенсация ущерба.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам «повесить на рот замок», прежде всего, в деловых ситуациях. Стоит прислушаться к своим ощущениям, если хочется уйти или промолчать: так работает чувство самосохранения. Лучше не афишировать свою личную жизнь, прошлое, связи и источники дохода, держать в секрете симпатии. Не стоит обсуждать свои идеалы и профессиональные амбиции. Одна из ловушек дня - идеализм.

Рак

Сегодня Раки - эмоциональные идеалисты, одержимые мечтой или верой. Пребывая на этой волне, они способны вплоть до ночи не сбавлять темп и вдохновенно трудиться над тем, что считают важным. Звезды советуют доверять своему чутью (или путеводной звезде) и сделать как можно больше: время пролетит незаметно, а труд принесет отдачу. День благоприятен для любви, работы на будущее и служения идее.

Лев

Сегодня Львам не обойтись без проницательности или доступа к секретам. Все важные дела вершатся за кулисами. Видеть «подводные течения» желательно там, где замешаны деньги, этика и личная симпатия. Решить щекотливую задачу проще, если у вас имеется тайный резерв (например, средства на закрытых счетах) либо с нужными людьми вас связала общая тайна. Можно полюбовно уладить вопрос с налогом, займом.

Дева

Сегодня Дев радуют неформальные отношения. Легко оказаться на одной эмоциональной волне с любимым человеком, старыми и новыми друзьями, соратниками по творчеству, идейными единомышленниками за рубежом. Вместе с духовными, воможно пересечение материальных интересов. В официальных контактах много неясного. Не стоит искать партнеров, вести переговоры, решать административно-бюрократические вопросы.

Весы

Сегодня у Весов немного энергии, но в отдельных сферах есть сильная эмоциональная мотивация. Отличный стимул для работы - выход из заколдованного круга искушений и неприятностей: сдача рискованного проекта, погашение материального или морального долга, сокрытие компрометирующей тайны, финал неоднозначной авантюры, завершение лечения, получение компенсации. Предпочтительнее тайный формат действий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше сделать выбор в пользу отдыха, любви, творчества и мирного приятного общения с близкими по духу существами. На фоне эмоциональной гармонии легко решатся бытовые и материальные вопросы. Станет проще помириться с нужными людьми, сохранить любовь и дружбу на будущее. Мощная иллюзия согласия возможна даже в безнадежных отношениях, в них может быть трудно поставить точку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает побыть в уединении. Для этой цели одинаково хорошо подойдет собственный дом, семейное владение или случайное тайное убежище. Покой и подходящая эмоциональная атмосфера особенно полезны, если есть проблемы с самочувствием. Неплохо уехать на природу или в санаторий. Даже если вы проводите этот день в обычном режиме, звезды не советуют активно общаться с внешним миром.

Козерог

Козерогам день создает подходящие условия для любви и тайных дел. Также, доставит удовольствие погружение в необычное увлечение, соприкосновение с миром искусства, музыки, магии, с духовной стороной бытия. На многих Козерогов сильно подействует окружающая психологическая атмосфера, особенно, если в ней есть нота ностальгии. Если нет конкретных интересов, это хороший день для мечтаний и отдыха.

Водолей

День приглашает Водолеев погрузиться в мир тонких ощущений, по возможности, приятных. Это подходящий момент для домашнего уединения, интимной встречи или ужина при свечах. На душе станет легче, если проявить сочувствие, сделать благое дело или принести тайную жертву во искупление прошлого. Будьте осторожны: может наметиться тяга к перееданию, злоупотреблению некоторыми напитками и лекарствами.

Рыбы

Сегодня идеальное времяпрепровождение для Рыб - погружение в свой собственный мир. Звезды советуют смелее наполнять его картинами близкого успеха: дли него уже пишется сценарий, назначаются роли и готовятся декорации. Но главным настроением все же будет прошлое или настоящее: первое Рыбам захочется частично реанимировать, а второе волшебным образом удержать, чтобы как следует им насладиться.