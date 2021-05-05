Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 мая

5 мая 2021ГороскопыРамблер

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, приглашает в виртуальный мир без отрыва от реальности и обещает интимные глубокие переживания.

Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 мая
Фото: rambler

Стоит отдать дань творческим, духовным и чувственным радостям, пока не закрылись «врата рая» и не пропал источник вдохновения. Хорошо наслаждаться любовью, музыкой, тонкими винами и морепродуктами, красивыми фильмами и фантазийными играми. Также это день воспоминаний и предчувствий, закрытия или трансформации сюжетов, частичной реанимации былых надежд и идеалов. Магия прошлого мешает окончательно от чего-то избавиться, например, от навязчивых образов.

Овен

Овнам желательно сбавить активность: сейчас нет смысла ставить рекорды и торопить события. Важна ровная эмоциональная атмосфера, особенно, домашняя: в ней лучше пойдет любая работа. На настроение повлияет музыкальный фон. Хорошо не спеша работать с запасами, разгребать хаос и залежи вещей, бродить без цели по забытым местам: попутные находки пробудят воспоминания и поднимут глубокий пласт чувств.

Телец

Тельцов сегодня сопровождают воспоминания и предчувствия, отдельные мистические озарения насчет прошлого или грядущего. День может тробудить сентиментальность, заново укрепить веру и подать добрый знак свыше. Он хорош для любви, творчества и для мирных финальных мероприятий - например, красивого прощания с обменом необычными дарами. Возможны приятные заключительные находки, компенсация ущерба.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам «повесить на рот замок», прежде всего, в деловых ситуациях. Стоит прислушаться к своим ощущениям, если хочется уйти или промолчать: так работает чувство самосохранения. Лучше не афишировать свою личную жизнь, прошлое, связи и источники дохода, держать в секрете симпатии. Не стоит обсуждать свои идеалы и профессиональные амбиции. Одна из ловушек дня - идеализм.

Рак

Сегодня Раки - эмоциональные идеалисты, одержимые мечтой или верой. Пребывая на этой волне, они способны вплоть до ночи не сбавлять темп и вдохновенно трудиться над тем, что считают важным. Звезды советуют доверять своему чутью (или путеводной звезде) и сделать как можно больше: время пролетит незаметно, а труд принесет отдачу. День благоприятен для любви, работы на будущее и служения идее.

Лев

Сегодня Львам не обойтись без проницательности или доступа к секретам. Все важные дела вершатся за кулисами. Видеть «подводные течения» желательно там, где замешаны деньги, этика и личная симпатия. Решить щекотливую задачу проще, если у вас имеется тайный резерв (например, средства на закрытых счетах) либо с нужными людьми вас связала общая тайна. Можно полюбовно уладить вопрос с налогом, займом.

Дева

Сегодня Дев радуют неформальные отношения. Легко оказаться на одной эмоциональной волне с любимым человеком, старыми и новыми друзьями, соратниками по творчеству, идейными единомышленниками за рубежом. Вместе с духовными, воможно пересечение материальных интересов. В официальных контактах много неясного. Не стоит искать партнеров, вести переговоры, решать административно-бюрократические вопросы.

Весы

Сегодня у Весов немного энергии, но в отдельных сферах есть сильная эмоциональная мотивация. Отличный стимул для работы - выход из заколдованного круга искушений и неприятностей: сдача рискованного проекта, погашение материального или морального долга, сокрытие компрометирующей тайны, финал неоднозначной авантюры, завершение лечения, получение компенсации. Предпочтительнее тайный формат действий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше сделать выбор в пользу отдыха, любви, творчества и мирного приятного общения с близкими по духу существами. На фоне эмоциональной гармонии легко решатся бытовые и материальные вопросы. Станет проще помириться с нужными людьми, сохранить любовь и дружбу на будущее. Мощная иллюзия согласия возможна даже в безнадежных отношениях, в них может быть трудно поставить точку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает побыть в уединении. Для этой цели одинаково хорошо подойдет собственный дом, семейное владение или случайное тайное убежище. Покой и подходящая эмоциональная атмосфера особенно полезны, если есть проблемы с самочувствием. Неплохо уехать на природу или в санаторий. Даже если вы проводите этот день в обычном режиме, звезды не советуют активно общаться с внешним миром.

Козерог

Козерогам день создает подходящие условия для любви и тайных дел. Также, доставит удовольствие погружение в необычное увлечение, соприкосновение с миром искусства, музыки, магии, с духовной стороной бытия. На многих Козерогов сильно подействует окружающая психологическая атмосфера, особенно, если в ней есть нота ностальгии. Если нет конкретных интересов, это хороший день для мечтаний и отдыха.

Водолей

День приглашает Водолеев погрузиться в мир тонких ощущений, по возможности, приятных. Это подходящий момент для домашнего уединения, интимной встречи или ужина при свечах. На душе станет легче, если проявить сочувствие, сделать благое дело или принести тайную жертву во искупление прошлого. Будьте осторожны: может наметиться тяга к перееданию, злоупотреблению некоторыми напитками и лекарствами.

Рыбы

Сегодня идеальное времяпрепровождение для Рыб - погружение в свой собственный мир. Звезды советуют смелее наполнять его картинами близкого успеха: дли него уже пишется сценарий, назначаются роли и готовятся декорации. Но главным настроением все же будет прошлое или настоящее: первое Рыбам захочется частично реанимировать, а второе волшебным образом удержать, чтобы как следует им насладиться.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
5 мая 2021Rambler
Дата рождения

23-24 лунные сутки. Квадрат Луны в Рыбках к Меркурию сегодня будет путать наши мысли и подталкивать врать каждому встречному. И нам тоже с радостью...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 2
Гороскоп на завтра для всех знаков
6 мая 2021Rambler

24-25 лунные сутки. Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, сегодня «за» безопасное общение в онлайне. Ликуйте все те, кто любит писать комментарии и...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Закидываем сети — любовный гороскоп на 6 мая
Выдыхаем и расслабляемся — финансовый гороскоп на 6 мая
Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 6 мая
Как сделать оберег «Сосуд изобилия»
Какие знаки зодиака связаны друг с другом кармически
Топ-3 самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Названы три самых вульгарных знака зодиака
Приметы на 6 мая: что нельзя делать в этот день
Диджитал-прогнозатор: гороскоп на 6 -11 мая
Не суетимся — финансовый гороскоп на 5 мая
Не раскрываем своих намерений — любовный гороскоп на 5 мая
Действуем тайно — гороскоп на 5 мая
Дачный гороскоп: когда полоть, а когда отдыхать
Исполняем свои желания – таро-прогноз на 3-9 мая
Астролог назвал безопасные для вождения автомобиля дни
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
3-9 мая 2021Astro7

До воскресенья Венера в знаке Тельца. Личная жизнь будет отличаться неторопливым развитием сюжета. Люди будут медленно сближаться. Большое место...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
3-9 мая 2021Astro7

С понедельника по субботу Венера в знаке Тельца. Это самое удачное положение Венеры для денег: там она дает устойчивое материальное благополучие...

Читать продолжение