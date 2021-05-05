Закидываем сети — любовный гороскоп на 6 мая

Если вы одиноки, обязательно общайтесь с симпатичными незнакомцами.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов привлекает атмосфера таинственности, интриг и мистики: она дает им хорошее поле для реализации их тайных желаний, стимулирует эротические фантазии. Любовная встреча потребует интимной обстановки, близкого к домашнему уюта, тишины или приятного музыкального сопровождения.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы тонко чувствуют скрытую сторону вещей, неравнодушны к визуализации желаний и магическим любовным практикам. Свидание будет долгим, так как Тельцам будет трудно отпустить от себя партнера, даже если они решили расстаться. Прощальное свидание может перейти в примирение.

Близнецы

Сегодня путеводная звезда Близнецов - давние любовные надежды и фантазии, которые вновь получают пищу и не выразимы словами. Возможно стремление к недостижимому идеалу и самопожертвованию. Важно остаться в зоне здоровой чувственности, избежать эмоционального мазохизма. В любви необходима тайна.

Рак

У влюбленных Раков есть все, чтобы сделать этот день счастливым для себя и партнера. Энергия взаимного влечения сегодня сильнее случайных помех и тайных сомнений, а флер идеализма скрывает любые недостатки. Это прекрасный момент для воссоединения и примирения. Раков-мужчин ждет бонус за активность.

Лев

Сегодня Львам не стоит афишировать свою личную жизнь. В ваших интересах набросить на отношения покров тумана, если вы занимаете ответственный пост или делаете карьеру. Партнер, вероятно, тоже не в восторге от перспективы широкого освещения вашего романа, так что атмосфера секретности взаимовыгодна.

Дева

Сегодня в отношениях Дев с партнером царит гармония. Самое время оставить за бортом все прежние недоразумения. Если вы все еще сохнете по прежней пассии, есть шанс восстановления отношений (правда, неизвестно, надолго ли и в каком качестве). Не стоит портить любовную идиллию разговорами о делах.

Весы

Сегодня Весам не суждено сыграть в отношениях главную роль - во всяком случае, им трудно влиять на них открыто. Многим представителям знака придется держаться на втором плане и действовать тайно. Звезды советуют отменить свидание, если в данный момент у вас недостаточно сил или внутренних стимулов.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не прочь целиком посвятить себя любви. Пару объединят теплые чувства, приятные воспоминания, а иногда и тонкие мистические ощущения. Единое эмоциональное пространство сыграет плохую шутку лишь в том случае, если вы хотите расстаться: разорвать союз на такой ноте будет нелегко.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам встречаться с любимым человеком под покровом тайны. Неплохо устроить свидание в собственном доме, если нет лишних ушей и глаз, или в отдаленных уединенных владениях (например, на даче). С активным флиртом, знакомствами и откровенными беседами лучше повременить.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит найти время для свидания: волшебный миг может оказаться последним. Вскоре эксклюзивный сюжет обернется чем-то будничным - или внезапно оборвется нить сказки и карета превратится в тыкву. Не думайте о завтрашнем дне и слейтесь с любимым человеком в эмоциональном экстазе.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям предстоит разобраться в эмоциональных настройках момента, без этого все их усилия будут напрасны. Половину успеха обеспечит нужное настроение. Создать подходящую атмосферу (желательно, уютную, романтичную и чувственную) поможет музыка, знакомый видеоряд или хорошее вино.

Рыбы

Сегодня Рыбы знают магический секрет любовного успеха и пускают его в ход интуитивно. Звезды советуют им пользоваться своим даром не в мечтах, а на деле. Свободным Рыбам стоит почаще «закидывать сети»: нити симпатий протянутся в будущее. Помните, что сейчас предпочтительнее невербальный контакт.