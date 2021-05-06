Поможет творческий подход — финансовый гороскоп на 7 мая

Сегодня креатив поможет вам выполнить любую задачу.

Овен

День благоприятен для деловой активности Овнов. Первая половина дня складывается удачно для работы в непосредственном контакте с начальством. Покажите вышестоящему руководству, как эффективно вы умеете решать практические вопросы. Ваш результативный труд будет замечен и оценен по достоинству. Вторая половина дня удачна для деловых контактов и знакомств.

Телец

Первая половина дня благоприятствует Тельцам в учебе и дальних деловых поездках. Вы сможете проявить достаточную находчивость и изобретательность в решении нестандартных задач. Хорошо идет работа на вахте. Во второй половине дня вам могут предложить дополнительную подработку. Можете рассчитывать на содействие со стороны влиятельного покровителя.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут гораздо успешнее поработать, если будут ориентировать себя на сотрудничество с коллегами и коллективное взаимодействие. Вы прекрасно впишитесь со своими инициативами в коллективный творческий процесс. Также это хороший день для урегулирования финансовых вопросов. Можно заниматься проектно-конструкторскими разработками и составлением бизнес-плана.

Рак

Успешно пойдут дела у Раков, занимающих руководящие должности. Возможно, в течение дня вам поступит ценная деловая информация, которой вы сумеете воспользоваться. Принимаемые вами управленческие решения будут вполне взвешенными и эффективными. Это хороший день для публичных выступлений, учебы, сдачи экзаменов и переговоров.

Лев

Львам рекомендуется проявить упорство и целеустремленность в работе. В этом случае вы обязательно сможете добиться нужного результата. Также это хороший день для коллективных форм труда, прохождения экспресс курсов обучения и обмена опытом с коллегами. Не пренебрегайте использованием технических новинок и совершенствуйтесь в знании программного обеспечения, которое используется в работе.

Дева

В первой половине дня Девам рекомендуется заниматься творческими видами деятельности или повышать свой уровень образования. Успешно проходят рекламные мероприятия. Вторая половина дня благоприятна для руководящих работников – вы сможете принимать эффективные управленческие решения. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Весы

В утренние часы Весы смогут успешно распорядиться финансовыми ресурсами, чтобы оставаться в прибыли. Это удачное время для работников бухгалтерий, банков, страховых агентств и фондов. Финансовое чутье не подведет вас в выборе наиболее выгодной и прибыльной работы. Вторая половина дня благоприятна для подписания договоров, имеющих юридическую силу.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют запланировать на первую половину дня деловые встречи и поездки. В это время вы легко найдете нужную информацию и людей, которые дадут вам правильный совет. Вторая половина дня складывается удачно для прохождения производственной практики студентами. Успешно поработают инженеры, изобретатели, рационализаторы.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется работать над текущими делами и не отвлекаться на посторонние разговоры и контакты. Чем больше вы сможете сосредоточиться на работе, тем успешнее пройдет этот день. Во второй половине дня преуспеют те, кто занимается обслуживанием клиентов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов, и вы будете получать их благодарные отзывы.

Козерог

Козерогам с утра рекомендуется браться за новые дела, в которых вы недостаточно опытные и где требуется применить творческий подход. Вы способны преуспеть в любом конкурентном виде деятельности, поэтому можно принимать участие в конкурсах, кастингах. Удача будет на вашей стороне в спекулятивном бизнесе. Вторая половина дня благоприятствует офисным служащим в работе над отчетами.

Водолей

Водолеям в утренние часы рекомендуется сконцентрироваться на делах, не требующих длительного времени на выполнение. Отдавайте предпочтение мелким делам, которые можно быстро завершить. Вторая половина дня благоприятствует торговле, консультациям, учебе. Также хорошо запланировать на это время деловую встречу с человеком, который способен оказать положительное влияние на ваш бизнес.

Рыбы

Рыбам рекомендуется отдавать предпочтение интеллектуальным видам деятельности. Наиболее успешное время для учебы, торговли и аналитической работы с информацией приходится на утро. Утром же лучше всего планировать деловые встречи и поездки. В конце дня ваши доходы могут вырасти. Хорошее время для принятия финансовых решений относительно покупок и инвестиций.