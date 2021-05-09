По велению своего сердца – гороскоп на 10-16 мая

На этой неделе на небе образуется 3 значимых планетных аспекта – и все они имеют гармоничную природу.

Это указывает на то, что неделя благоприятствует многим проявлениям в жизни людей, и влияние планет будет мягким и гармоничным.

12 мая актуальны сразу два аспекта: секстиль Марс-Уран и трин Меркурий-Сатурн. Гармоничная связь Марс-Уран усиливает технические и изобретательские таланты. Прекрасное время для освоения работы с техникой, особенно касающееся компьютеров и транспортных средств. Под влиянием этого аспекта могут быть сделаны изобретения, предложены интересные технические и инженерные решения. Ускоряется развитие промышленного потенциала, связанного с современными достижениями науки и техники. Энергетический потенциал спортсменов может резко повышаться, демонстрируя рекорды. Гармоничная связь Меркурий-Сатурн – один из лучших аспектов для интеллектуальной деятельности. Меркурий усиливает быстроту аналитических способностей, а Сатурн придает мышлению глубину, обстоятельность и объективность. Усиливается способность к обучению, укреплению памяти, особенно если речь идет о точных науках. Под влиянием это аспекта суждения всегда взвешенные, здравые и практичные.

13 мая Солнце делает секстиль к Нептуну. Это аспект готовности действовать сообразно своим убеждениям. Часто под влиянием этого аспекта люди поступают по велению своего сердца, независимо от того, насколько это выгодно с материальной и финансовой точки зрения. Возможны поступки под влиянием религиозных чувств или под влиянием каких-то идей. Аспект бескорыстного служения своим идеалам

Овен

Овны в течении этой недели будут весьма любознательными и коммуникабельными. Это может привести к активным контактам, частым многочасовым зависаниям на телефоне, знакомствам, поездкам, встречам. Вы узнаете много интересного и будете находиться в самой гуще новостного информационного фона относительно того, что происходит у ваших друзей, знакомых, приятелей, родственников и соседей. Используйте это весьма продуктивное время для наращивания базы полезных деловых связей. Стабильные отношения в семье с близкими родственниками из числа старшего поколения позволят вам почувствовать себя намного надежнее, так, как будто обретете опору в жизни. Не забывайте проявлять заботу, в том числе и материальную, о членах семьи. Попробуйте изменить в квартире режим освещения, поменяйте места расположения осветительных приборов и их яркость. Это сразу придаст вашему жилью новый необычный колорит.

Телец

Эта неделя благоприятствует Тельцам, ориентированным на карьерный рост и прилагающим много сил для своего финансового благополучия. В решении материальных и имущественных вопросов вы сможете проявить достаточно изобретательности, предприимчивости и практической хватки. Возможно, вам предложат повышение в должности. В это время с вами на контакт может выйти интересный творческий человек, с которым вам будет приятно общаться. Также это хорошее время для телефонного обзвона друзей и приятелей с тем, чтобы собрать последнюю новостную информацию и быть в курсе текущих событий. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку за город на пикник или на дачу к родственникам. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести это время. В общении отдавайте предпочтение тем людям, которые старше и опытнее вас. Контакт с такими людьми будет вам полезен. Прислушайтесь к советам знакомых и родственников – это поможет вам скорректировать свое поведение в правильном направлении.

Близнецы

Неделя складывается благоприятно для Близнецов, сосредоточенных на личностно развитии и учебе. Ваши интеллектуальные способности усиливаются, равно как и усиливается ваша самостоятельность и предприимчивость. Студенты вузов без особых сложностей смогут подготовить и сдать экзамены, зачеты. Устанавливаются конструктивные отношения с преподавателями и теми людьми, которые могли бы чему-то вас научить. Другое позитивное направление приложения усилий связано с поиском дополнительно источника доходов, дополнительной подработки. Звезды обещают вам по этой тематике нечто приятное. Вырастут ваши доходы от выполнения частных заказов. Вы сможете сделать удачную покупку, о которой давно мечтали. Успешно пройдут эти дни для тех, кто посещает семинары по духовным практикам и много времени уделяет вопросам самосовершенствования и сохранения внутренней душевной гармонии.

Рак

Раки на этой неделе могут почувствовать в себе пробуждение экстрасенсорных способностей, в особенности касающегося дара ясновидения и предвидения. Чтобы их усилить, рекомендуется заниматься изучением психологии и использовать духовные практики с целью самопознания. Занятия йогой, цигуном, аутогенные тренировки, чтение мантр или обращение к молитве – все это способствует обретению душевного равновесия и гармонии духа и тела. Вы сможете научиться сознательно регулировать некоторые внутренние функции организма, что усилит вашу способность контролировать свое состояние. Данные тренинги помогут вам обрести большую устойчивость в самых разных жизненных трудностях. Также у вас усиливается потребность к новым необычным впечатлениям. Лучше всего в эти дни проводить время с друзьями и единомышленниками. Не отказывайтесь от приглашений посетить дружеские вечеринки и сами выступайте инициатором их проведения.

Лев

Неделя благоприятствует Львам в обретении душевной гармонии. Звезды советуют вам вести спокойный и умиротворенный образ жизни. Возможно, имеет смысл уехать в какой-нибудь санаторий, пансионат или на базу отдыха, чтобы были хорошие условия для уединения. Это удачное время для занятий в закрытой группе по изучению восточных духовных практик. Подобные семинары помогут вам многое понять о самих себе и научиться сознательно регулировать внутренние функции организма. В эти дни можете полагаться на дружескую помощь и поддержку в любых ситуациях. В эти дни внешние обстоятельства могут благоприятствовать вам и часто вам не придется прилагать много усилий – все само собой будет складываться гармонично. Поэтому используйте первые дни недели для инициатив по урегулированию наиболее сложных вопросов. Также в это время улучшаются ваши партнерские отношения. Возможно, кто-то из друзей семьи сыграет положительную роль в гармонизации отношений в супружестве.

Дева

Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточить свои усилия на профессиональной реализации. Это в первую очередь относится к тем, кто уже занимает определенную руководящую должность. В этом случае вы сумеете значительно укрепить свое положение и, возможно, перейти на новую, более высокую ступень на карьерной лестнице. Ваше поведение отличает способность объективно оценить обстановку и принять единственно верные управленческие решения. Также эти дни благоприятствуют в борьбе с вредными привычками. Возможно, вы всерьез заинтересуетесь фитнесом, начнете посещать тренажерные залы и посидите на оздоровительной диете, способствующей избавлению от лишнего веса. Возможно, вы будете увлечены новым интересным знакомством. Может произойти знакомство с необычным творческим человеком, который научит вас многому. Также это прекрасное время для путешествий с друзьями. Удачно проходят поездки за границу с целью учебы, совершенствования в знаниях иностранного языка.

Весы

Весы на этой неделе смогут преуспеть как в отдыхе, так и в работе. Эти дни благоприятствуют веселому праздничному времяпрепровождению, связанному с отдыхом, туризмом и развлечениями. Лучше всего в эти дни оказаться где-нибудь на курорте, на берегу теплого южного моря. Кроме развлечений у вас возрастает вероятность развития курортного романа. Подобное общение будет приятным и увлекательным. Также это исключительно удачное время для студентов, которым предстоит за короткий срок закрыть все хвосты по учебе и сдать необходимые экзамены и зачеты. Хорошее время для перемен в карьере. Не следует бояться что-либо менять, в том числе увольняться с прежней работы ради трудоустройства на новой работе. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Держите курс на перемены и обновление.

Скорпион

У Скорпионов прекрасное время для урегулирования имущественных вопросов в семье. Особенно это относится к теме оформления наследства недвижимости. При рассмотрении подобных вопросов на семейном совете вы сможете получить максимум возможного. Также это хорошее время для оформления ипотечного кредита с целью улучшения своих жилищных условий. Прекрасное время для обретения гармонии в супружеской жизни. Попробуйте сделать ставку на поиск общих с партнеров интересов. Брак только тогда становится жизнеспособным, когда оба партнера имеют сходную систему ценностей и общие устремления. Любовь в браке – это замечательно. Но хорошо, если при этом между вами есть и чисто человеческое взаимопонимание, и готовность поддержать друг друга, когда это потребуется. И сейчас как раз эти качества вы способны проявить в партнерстве. Одиноких Скорпионов могут ожидать неожиданные романтические знакомства. Не исключено, что подобное знакомство произойдет в ходе поездки или по интернету.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся легко договориться о сотрудничестве с любым человеком. Успешно развивается деловое и личное партнерство. Супружеский союз проходит этап конструктивного общения, когда любые спорные и сложные вопросы можно обсудить в спокойной обстановке и найти приемлемые компромиссные решения. Ваш партнер сейчас настроен именно таким образом. Вместе с тем нельзя сказать, что супружеские отношения будут отличаться особенной любовью, теплом и заботой. Просто на данном этапе деловая составляющая в браке находится в первом приоритете. Вы легко и без особых сложностей будете справляться с текущими делами. Этому будет способствовать высокий уровень работоспособности. Ваше физическое состояние позволит вам выдерживать длительные и интенсивные нагрузки. Вместе с тем, это хорошее время для профилактики здоровья и тренировок в фитнес клубах. Особенно успешно пойдет наращивание мышечной массы в ходе силовых тренировок.

Козерог

У Козерогов прекрасные дни для того, чтобы навести порядок в делах, и упорядочить свой образ жизни. Хорошо устраивать генеральную уборку в квартире, выбрасывая старый ненужный хлам. Освободив, таким образом, пространство в своем доме вы тем самым впустите новую энергию в свою жизнь, создав позитивные предпосылки для положительных перемен. Очень важно при этом избавляться от вредных привычек и активнее переходить на здоровый образ жизни по режиму, с посещением бассейна, тренажерного зала и с оздоровительной диетой. Тем самым вы сможете заложить прочную базу для более результативной жизни. Также это хорошее время как для отдыха и развлечений. Вы сможете гармонично сочетать работу и отдых. Возможно, вы будете чем-то сильно увлечены, и это может полностью поглотить ваше внимание. Это может быть любое творческое занятие, игра или влюбленность. Что касается романтических отношений, то тут у вас все складывается замечательно. Вы можете получить любовные признания, подарки, сюрпризы.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям больше внимания уделять своей семье и детям. Это прекрасное время для урегулирования хозяйственно-бытовых вопросов, повышения уровня комфорта и уюта. Если у вас есть дача или садово-огородный участок, то самое время заняться наведением там порядка, сбора урожая и подготовки земли под будущий урожай. Это время активных агротехнических мероприятий, и вы вместе с членами семьи дружно справитесь с такой работой. Также эти дни могут быть связаны с расцветом творчества и любви. Романтические отношения будут радовать вас, а общение будет интересным и увлекательным. Те, кто уже давно встречаются, могут предпринимать шаги к оформлению отношений браком. Вы будете способны на самые неожиданные неординарные поступки для того, чтобы удивить и порадовать любимого человека приятным сюрпризом. Фантазии и выдумки вам не занимать. Также вы можете увлечься каким-то творческим занятием, которое может с головой захватить ваше внимание.

Рыбы

На этой неделе у Рыб может установиться удивительный контакт с членами семьи и близкими родственниками. Практически не будет ни одной темы, по которой вы не смогли бы договориться с домашними. Поэтому все ваши дела по дому и в семье будут проходить легко и свободно. Ведь вам не придется заниматься всем в одиночку, вы сумеете договориться о разделении обязанностей с членами семьи, и закипит слаженная работа. Вместе с тем это хорошее время для уединенных духовных практик, направленных на восстановление физических и духовных сил и для обретения душевного равновесия. Также звезды советуют держать руку на пульсе основных событий и новостей. Чем больше вы будете вовлечены в новостной информационный поток, тем успешнее будут решаться ваши дела. Вы должны быть в курсе самых последних событий, происходящих с людьми из вашего окружения. Тогда вы сможете обратиться за содействием к ним в случае необходимости. Расширятся ваши социальные и деловые связи. Успешно проходят поездки и учеба.