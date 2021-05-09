Новые идеи насчет денег — финансовый гороскоп на 10-16 мая

Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег.

Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас в голове появились новые идеи насчет денег. С Новолуния начнется месяц, в течение которого сложатся новые финансовые ситуации и появятся принципиально новые обстоятельства. Ваша финансовая жизнь выйдет на новый уровень. Пока Луна будет расти, ищите заработок и новые источники дохода, начинайте новые дела, запускайте коммерческие проекты, покупайте новые вещи, занимайтесь всем, что приносит практическую выгоду. Сильное положение Меркурия указывает на успех переговоров и коммерции. А вот Марс в Раке предупреждает: когда будете что-то делать, учитывайте настроение окружающих. Венера в Близнецах: как вам захочется купить и то, и это, и пятое-десятое! Ваши вкусы начнут меняться со скоростью света. Вы будете легко поддаваться влиянию рекламы. В плане доходов Венера в Близнецах покровительствует деньгам и подаркам от близкого окружения, от торговли и посредничества.

Овен

У Овнов неделя складывается благополучно для деловой активности. Вас ждет успех в работе за счет укрепления и развития деловых связей. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, вы успешно осваиваете и анализируете новую информацию, продуцируете оригинальные идеи. Вам не составит труда заинтересовать собеседника и предложить ему интересные варианты для сотрудничества. Хорошо заниматься перспективным планированием, работать в составе группы единомышленников. Работа с прицелом на будущее, на перспективу, будет вполне оправдана. Удастся существенно повысить уровень доходов. Особенно это касается тех, кто связан со строительством, сельским хозяйством, жилищно-коммунальными работами и занимается сделками с недвижимостью. Часть доходов может быть получена от частной подработки.

Телец

Прекрасно складывается эта неделя для Тельцов, занимающих руководящие должности. Звезды советуют вам выходить на контакт с вышестоящим руководством и вносить предложения по улучшению работы. Вы будете обязательно услышаны и поддержаны. Старайтесь быть на виду и, при необходимости, берите на себя ответственность за результаты работы. Вы будете наиболее эффективны, если будете методично добиваться своей цели и придерживаться традиционного стиля в работе. Также это удачный день для поиска работы и подписания трудового договора. Рекомендуется направить свою энергию на укрепление и преумножение деловых связей. Удачное время для выстраивания взаимодействия между разными подразделениями в цепочке бизнеса и принятия тактических решений. Полезная информация сама идет вам в руки через телефонные разговоры, знакомых, средства массовой информации. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте.

Близнецы

Близнецам на этой неделе необходимо не забывать о личностном развитии, повышении квалификации. Благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете расширить свои профессиональные познания. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на вопросах раскрутки своего бизнеса. Прежде всего, речь идет о проведении рекламных акций. Основная цель, которую вы в состоянии будете достигнуть – расширение рынков сбыта товаров и услуг, а также выход на новых поставщиков продукции. Полезно посетить международную выставку – это даст вам много новых перспективных идей. Обмен мнениями с коллегами из других регионов и из-за границы поможет вам определить задачи стратегического развития. Успешно решаются юридические вопросы. Также это отличное время для поиска дополнительных источников дохода. Можете рассчитывать на преференции от работодателя.

Рак

Ракам на этой неделе звезды советуют стараться вести себя тихо и незаметно. Методами тайной дипломатии вы добьетесь лучших результатов, нежели делая громкие публичные заявления. Бизнесменам имеет смысл поискать законные методы по уводу части доходов от налогообложения. Рекомендуется заниматься благотворительной деятельностью, делать пожертвования на храмы, дома престарелых и инвалидов. Также используйте свободные финансовые ресурсы для ускоренного погашения кредитов. Некоторые из вас найдут себе хорошую подработку, вполне совместимую с основной работой. Активнее участвуйте в любых коллективных мероприятиях. Хорошо подготавливать и проводить профсоюзное собрание или обсуждение планов по развитию вашего акционерного общества. Планы на будущее, составленные на этой неделе, имеют шансы на реализацию.

Лев

Экономические ресурсы Львов на этой неделе будут прирастать во многом за счет укрепления и развития делового партнерства. Чтобы реализовать этот потенциал в полной мере, рекомендуется обязательно обсуждать с партнерами все актуальные вопросы, касающиеся совместного бизнеса. Неформальная обстановка для обмена мнениями будет способствовать переводу чисто деловых отношений из категории формальных в категорию дружеских. Планы, которые вы сегодня составите, имеют реальные шансы на осуществление. Также это прекрасное время для продвижения в карьере и установления более доверительных отношений с начальством. Не афишируйте свои карьерные амбиции на публике, и ваши цели будут легче достигаться. Кроме того, это благоприятное время для оформления полагающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, льгот, скидок или налоговых вычетов.

Дева

Звезды советуют Девам составить себе чёткий план работы на все дни недели. Уделите серьезное внимание правильному распределению времени на выполнение той или иной работы. Отдавайте предпочтение наиболее важным и приоритетным делам. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете методично и последовательно добиваться своих целей и не дадите никому отвлечь вас от этого. Можете рассчитывать на поддержку вышестоящего руководства. Бизнесмены могут положиться на надежную и исполнительную работу своих подчиненных. Хороший день для поездок и консультаций. Старайтесь сосредоточить свое внимание на вопросах перспективы развития бизнеса. Полезно посещать выставки-продажи технических новинок, совершать ознакомительные поездки, обмениваться опытом с коллегами. Экспансивный подход к бизнесу сейчас более предпочтительный. Вы сможете расширить рынки сбыта своей продукции и договориться с новыми поставщиками о выгодных сделках.

Весы

На этой неделе у Весов усиливается творческий потенциал. Это обязательно почувствуют работники сценических искусств. Ваши выступления будут благосклонно встречены публикой. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в дизайнерских студиях, туристических фирмах, рекламных агентствах, издательских домах и юридических конторах. Успешно пройдет сдача экзаменов и защита диссертации. Благоприятно складываются эти дни для руководителей и менеджеров. Вы в состоянии будете реализовать свои самые смелые структурные реформы. Звезды советуют действовать решительно и быстро. Кадровые перестановки пройдут безболезненно. Усиливается финансовая удача. Бизнесменамбудет проще заручиться поддержкой представителей власти.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, имеющим свой бизнес, заниматься укреплением безопасности своего бизнеса. Имеет смысл подписать договор на страхование имущества, прежде всего недвижимого. Можно нанимать на работу охранников, телохранителей, монтировать системы видеонаблюдения и сигнализации, менять замки в дверях. Эти меры обеспечат вам спокойную и стабильную работу на длительный период. Если перед вами стоит задача по оформлению и получению наследства, то следует активизировать усилия – шансы на успех высоки. Также это благоприятное время для переговоров с иностранными партнерами и подписания необходимых юридических документов. Работники сферы услуг почувствуют приток клиентов. Особенно это коснется работников издательских домов, дизайнерских студий, туристических агентств и перевозчиков грузов.

Стрелец

Замечательно пойдут дела у Стрельцов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Благодаря успешному взаимодействию с партнерами по бизнесу вы сможете резко увеличить объем товарно-денежного оборота, что положительно отразится на уровне доходов. Можно делать закупки оптовых партий товара на складах с целью его перепродажи в розничной торговой сети. Этот товар будет пользоваться повышенным спросом. Хорошо совершать деловые поездки, назначать встречи, заниматься оформлением и визированием документов. Успешно поработают изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. Возрастает ваше внимание к деталям и способность решать сугубо практические вопросы. Вы сумеете докопаться до причин поломки любого механического устройства и исправить её.

Козерог

Вполне благополучно складывается эта неделя для деловой активности Козерогов. Если вы хотите успеть сделать больше, то наиболее важные и ответственные дела вам следует запланировать на середину недели. В это время вы можете рассчитывать на успешное взаимодействие с коллегами по трудовому коллективу. План работы, который вы составите для себя, будет успешно осуществлен. Выше вероятность получения выгодных заказов и роста уровня доходов. Общение с единомышленниками только усилит положительный эффект вашей деятельности. Успешно сложится эта неделя для тех, чей бизнес имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошо поработают устроители рекламных акций, презентаций, выставок-продаж, концертных выступлений и спортивных состязаний. Салоны красоты не будут испытывать недостатка в посетителях.

Водолей

У Водолеев на этой неделе усилится творческая активность. Это хорошее время для того, чтобы по-новому взглянуть на свою работу. Возможно, вам откроются скрытые резервы, позволяющие изменить некоторые методы и тем самым повысить производительность труда. Звезды сулят вам удачу в спекулятивном бизнесе. Игра на фондовой и валютной бирже может принести неплохие доходы. Хорошо открывать игровые клубы, учебные заведения, консультативные центры, салоны красоты. Продавцы ювелирных и косметических салонов могут заметить рост продаж. Другое позитивное направление связано с темой недвижимости. Это касается не только агентств по сделкам с недвижимостью, но и ведения строительных, отделочных и ремонтных работ, коммунального и сельского хозяйства. Офисным работникам рекомендуется уделить время для наведения порядка с деловыми бумагами.

Рыбы

Рыбам звезды советуют укреплять отношения в семье и с близкими родственниками. Это положительно отразится на результатах вашей работы, особенно если она связана с семейным бизнесом, удаленным трудом на дому и выполнением частных заказов. Для продуктивной работы вы, как никогда ранее, нуждаетесь в хороших комфортных условиях труда. Если вы будете иметь тихую уединенную обстановку, то сумеете решить гораздо больше вопросов, поскольку сможете глубоко сосредоточиться. Другим позитивным направлением деятельности является расширение и укрепление деловых связей. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, совершать телефонные звонки, назначать встречи и отправляться в поездки. Это прекрасное время для посреднической и торговой деятельности, консультаций, профессионального обучения.