Время пассивности — гороскоп на 7 мая

25-26 лунные сутки. Утро - время потворства слабостям и погружения в эмоции.

Луна в Рыбах заставит жить прошлым или зависнуть в настоящем моменте. Вечером ее ингрессия в знак Овна добавит динамики и энергии - но градус переживаний останется прежним, из-за них-то и возможны трудности. Обиды и прочий негатив помешают сосредоточиться, не дадут в точности следовать правилам, добавят проблем в делах и в быту, подпортят поездку и осложнят переговоры. Возможна непоследовательность, суета, перебор вариантов. Лучшей страховкой от помех будет хороший план, четкая навигация, инструкция или официальный договор.

Овен

Овнам стоит начать утро с улаживания любовных и финансовых тонкостей (лучше приватно). Нежелательны покупки и сделки: велик риск приобрести ненужное или некачественные остатки. Прилив сил ждет к вечеру. Важно контролировать свои порывы, чтобы не спровоцировать в ближайшие дни конфликт или перегрузку, особенно, в семье. Ради свободы маневра стоит иметь в запасе альтернативу основному сценарию.

Телец

Утром Тельцам лучше заняться неспешным завершением своих дел и подведением итогов. Полезно устроить смотр своим силам и ресурсам в меняющейся обстановке. Вечером важно не поддаваться преждевременному импульсу и взять паузу хотя бы на пару дней: поспешное начинание - заведомый промах и лишний узел проблем. Не стоит сразу принимать предложение, срываться в путь, хвататься за идею сотрудничества.

Близнецы

Близнецы сегодня взбодрятся ближе к вечеру. В это время прояснятся близкие перспективы, можно уточнять маршруты, налаживать связи, договариваться о встрече. Также, настанет удачный момент для возвращения к долгосрочным замыслам. Хорошо приступать к циклу общения, обучения, интеллектуального труда, обработке массивов данных, вновь включаться в проект, связанный с путешествиями или исследованиями.

Рак

Сегодня инициативы Раков не встречают особых препятствий в начале дня. Это время любовной гармонии и финансового согласия. Лучше не откладывать личную встречу, завершение сделки. К вечеру обострятся противоречия. Чтобы их разрешить, нужно действовать быстро, ловко, дипломатично и строго по правилам - в противном случае, возрастает риск попасть в знакомую ловушку и вызвать чье-то недовольство.

Лев

Львам стоит начать день с улаживания материальных или морально-этических проблем (особенно, если это влияет на их статус и карьеру). Лучше не рассчитывать на чужую доброту: она может иссякнуть, бонус или уступка может оказаться с тонким подвохом. Желательно повременить с покупками и вложениями. Вечер неплох для переговоров и обсуждения планов, дает энергию для поездок и активной социальной жизни.

Дева

В первой половине дня Девы могут позволить себе побыть в образе творцов, тайных романтиков или гениальных финансистов. Это подходящее время для того, чтобы получить порцию любовного вдохновения или завершить приватную сделку. Вечер мобилизует на оперативное решение нестандартных задач. Попутно, вам удастся получить полезный опыт, вникнуть в «подводные камни» инструкций или служебных отношений.

Весы

Сегодня Весам не стоит рисковать, всюду нужны разумные стоп-сигналы и чувство меры. Пора ставить точку в финансовой или иной авантюре, отсекать шлейф драматичных эмоций и исцелять последствия. Утром вредно злоупотреблять лекарствами и погружаться в токсичные воспоминания. Вечером потенциально успешны переговоры, но все портит гиперчувствительность, важно держаться достигнутых ранее компромиссов.

Скорпион

Начало дня может стать для Скорпионов пассивным внешне, но наверняка будет эмоционально насыщенным. Первая половина суток подходит для любви, творческого уединения и мирного хобби (например, связанного с музыкой, кино или историей). К вечеру предстоит сменить ритм жизни на более активный, с элементами суеты, риска и поиска нестандартных решений. Возможно, придется заниматься делами параллельно.

Стрелец

Утром звезды советуют Стрельцам отдыхать и копить силы. Это хорошее время для воспоминаний и связанных с ними переживаний, но важно не попасть целиком под власть негативных эмоций: вечером они сыграют плохую шутку, подталкивая к рискованным действиям. Главное условие успеха в конце дня - играть по правилам, вести конструктивный диалог и не поддаваться разрушающим чувствам (страху, обиде).

Козерог

Утром Козероги напрасно будут искать в себе внутренний «движок» и резерв деловитости. Это пассивное время, особенно, если нахлынут воспоминания. Новый всплеск активности ждет к вечеру, при этом звезды советуют быть начеку и заранее принять меры предосторожности (желательно, комплексные). Спонтанность чревата нарушением договора, домашним или иным конфликтом, придется заново искать компромисс.

Водолей

Утром Водолеи чувствительны и ленивы, заключат сделку со своими слабостями или аппетитами. Но вечер взбодрит их и напомнит им об их генеральной программе. Их может ждать деловая или бытовая суета, командировка, совещание, работа с планом или отчетом. Сосредоточиться на главном им помешают помехи и сигналы тревоги: возможны заминки с техникой и сервисом, конфликты в пути, обострения недомоганий.

Рыбы

В первой половине дня на первом месте у Рыб собственные вкусы и потребности. Многие Рыбы проведут этот период суток комфортно - и решат, что их спокойствию ничто не угрожает вплоть до ночи. Однако с приближением вечера ситуация изменится, станет более беспокойной и динамичной. Может появиться неотложное дело. Звезды рекомендуют тщательнее просчитывать сценарии и варианты, чтобы не понести ущерб.