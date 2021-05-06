Три знака зодиака, которых в мае ждет повышение

Многие люди найдут своего покровителя, что поможет воплотить в жизнь самые смелые проекты.

Специалисты уточняют, что в созвездии Близнецов Меркурий наиболее полно демонстрирует свое положительное воздействие.

Уже с первых дней мая ощущается увеличение потока информации, причем большую ее часть можно использовать в свою пользу. Три представителя зодиакального круга буквально взлетят по карьерной лестнице.

Для Раков май — это время, в которое нужно максимально сконцентрироваться на работе, чтобы не упустить удачу. Особенно этот совет актуален для тех, кто развивает собственный бизнес. Меркурий обострит интуицию, доверяйте своим чувствам — это позволит избежать роковых ошибок. Ваш покровитель — Луна, при взаимодействии с Меркурием она позволит закончить проекты в срок и удивить начальство нестандартным подходом. Сейчас не стоит растрачивать силы впустую, разработайте четкий план и старайтесь его придерживаться.

Козерогам звезды советуют не надеяться на чудо и временно «отключить» эмоции. В мае вам следует руководствоваться исключительно логикой и холодным рассудком. Сатурн займет сильное положение по отношению к Меркурию, поэтому в какой-то момент в карьере нужно будет идти напролом. Важно добавить наглости и чуть более агрессивно высказывать свою точку зрения, демонстрируя потенциал — это оценят, и в карьере наконец удастся добиться всего, чего так давно хотелось.

Стрельцам повышение достанется без особых усилий. Астрологи утверждают, что вы можете надеяться только на удачу, и она обязательно вам улыбнется. Представители этого знака окажутся в нужное время в нужном месте. Хоть для вас такие легкие награды и непривычны, отказываться от предложения не стоит. В итоге майское повышение окажется проходным, ведь вы достойны большего и сейчас самое время это доказать. Эксперты рекомендуют внимательнее подбирать себе союзников, ведь кадры решают все.