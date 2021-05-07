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Астролог рассказала, какие дела нужно завершить в мае

7 мая 2021ГороскопыПервоисточник

Май обещает успех в романтических отношениях, а также судьбоносные встречи и знакомства.

Астролог рассказала, какие дела нужно завершить в мае
Фото: depositphotos

Май будет благоприятен для различных поездок, новых знакомств и решения рабочих вопросов, считает астролог Любовь Калиновская.

К 9 мая в знак Близнецы перейдет и планета Венера – планета легкости, свежести, интересных контактов. Соответственно с 9 мая идет тема романтики, тема любви. Люди смогут в романтических отношениях быстрее находить общий язык, станет возможно легче познакомиться, быстрее завязать какой-либо разговор, договориться о встрече. Все основные контакты, связи, знакомства, особенно любовные, будут иметь большой успех. Относитесь серьезно ко всем контактам, которые вы будете поддерживать в мае: могут всплывать люди, с которыми вы давно не общались, а могут быть важные, судьбоносные знакомства, – отметила Любовь Калиновская.
Планета Меркурий, которая отвечает за контакты, связи, дороги, передвижения, в мае переходит в свой родной знак Близнецы. Близнецы, в первую очередь, это знак множественности, детской легкости, игривости, поэтому это будет благоприятный период для общения с новыми людьми, для знакомств и вступления в различные переговоры. Если вы хотите выяснить какой-либо вопрос, лучше в это время пишите письма, и вам обязательно ответят. Период с 4 мая и почти до конца мая благоприятен для дорог, поездок и путешествий, – сказала астролог в интервью радио Спутник.

Астролог рекомендует поспешить с завершением начатых дел и не затягивать с началом новых проектов. Все нужно успеть сделать до конца месяца.

Конец мая, начиная с 25 числа, будет тревожный. Если люди хотят завершить какие-то дела удачно, успешно или наоборот начать какие-либо дела, все-таки желательно это сделать до 25 мая, потому что потом будет некая стагнация, некий тормоз, мы будем встречаться с неправильной информацией. В этот период могут активизироваться мошенники, – предупредила Любовь Калиновская.
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