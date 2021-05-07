Барьеры на пути к любви — романтический гороскоп на 8 мая

Сегодня будет сложно двигаться в перед в отношениях.

Овен

Сегодня Овны в очередной раз попытаются выступить в отношениях в роли ловких посредников и дипломатов - и потерпят фиаско. Чтобы предупредить или смягчить удар, им нужно иметь четкий план на ближайшие дни и соблюдать договоренности. Не назначайте свидание у себя дома или в присутствии своей родни.

Телец

Сегодня Тельцы и их постоянные партнеры будут неплохой командой. У свободных Тельцов возможно искушение ввязаться в любовную авантюру, но им будет трудно контролировать ее ход: они станут заложниками ситуации и не смогут вести свою игру. С малознакомыми людьми им лучше держать безопасную дистанцию.

Близнецы

Сегодня Близнецы ведут любовную игру, как шахматисты - просчитывая заранее ходы и на любой случай обеспечив себе запасной маневр. Близнецы, оказавшиеся на распутье, не станут доверять своим чувствам, но и не станут лишать себя выбора, они будут ловко поддерживать нейтральные параллельные связи.

Рак

Сегодня все усилия Раков в отношениях дают половинчатый результат, и это в лучшем случае. Многие Раки окажутся в тупике, где «куда ни кинь, все клин». Однозначные действия невозможны, маневры и компромиссы небезопасны. Нежелательно метаться между вариантами, играть роль примирителя или посредника.

Лев

Сегодня отношения Львов с любимым человеком складываются предсказуемо и ровно, но даже самый верный и преданный партнер не в силах обеспечить им защиту от всех житейских невзгод и защитить их от тайных страхов, особенно, на чужбине. С некоторыми проблемами Львам придется справляться самостоятельно.

Дева

Сегодня Девы окажутся в нестандартной любовной ситуации, но выйдут из нее вполне удачно. Их выручит чувство юмора или находчивость. Но если они самонадеянно решат, что управляют событиями - они ошибутся. Не стоит мнить себя главной причиной перемен в отношениях: у них свой сценарий и своя логика.

Весы

Сегодня диалоги Весов с партнерами балансируют на грани ссоры, а порой переходят в формат взаимных обвинений и напоминают классические «семейные разборки». Однако разойтись будет трудно: слишком многое их связывает, от общих планов на будущее до сходных взглядов и шуток. Восторжествует дипломатия.

Скорпион

Сегодня постоянным партнерам Скорпионов достанется мало внимания. Лучший способ его получить - все время находиться рядом со Скорпионом, разделяя его хлопоты. Одинокие Скорпионы сейчас вряд ли готовы к новым отношениям. Флирт они склонны рассматривать как побочный эффект событий, а не знак судьбы.

Стрелец

Сегодня любовная удача не изменит Стрельцам, пока они владеют собой. Чем сильнее эмоции, тем важнее выдержка. В противном случае, легко стать жертвой ревности, болезненного психологического комплекса и даже роковой случайности. Не будьте ни марионеткой чужих желаний, ни игрушкой своих страстей.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам выяснять отношения, сближаться, съезжаться или каким-либо иным образом вмешиваться в ход событий. Их инициатива усугубит проблемы, если они есть, и даст повод для разногласий, если все идет гладко. Не искушайте судьбу и постарайтесь избегать любого дисбаланса.

Водолей

Сегодня на пути влюбленных Водолеев возникают барьеры, но у них есть шанс их лихо взять. Главный секрет их успеха - хороший план и неуклонное следование принципу. Многие Водолеи добавят к этим качествам общительность и чувство юмора, что само по себе уже будет в глазах их пассий достоинством.

Рыбы

Сегодня обстоятельства складываются не слишком удачно для Рыб, ищущих любви: им постоянно подворачивается то, что они у Вселенной «не заказывали». В сложившихся парах акценты также смещаются не в пользу Рыб, сейчас им лучше не принимать важных решений, а к мелким недоразумениям относиться с юмором.