Астролог назвала самых верных жен в гороскопе

Астролог Анна Анисимова перечислила знаки зодиака, которые подходят для роли жены. Она отметила, что необходимо обращать внимание на Венеру, так как она отвечает за любовь.

Специалист отметила, что один из самых лучших знаков в роли верных жен — Рак. Люди с сочетанием Венеры в Раке обладают особенностью материнской любви и являются хранительницами домашнего очага. Анисимова добавила, что Раки очень спокойны и уравновешены. Такие девушки на первое место ставят своего партнера и отношения, однако они очень ранимы.

На втором месте Венера в Скорпионе. Астролог рассказала, что знак считается верным, и он будет давать хороший секс в отношениях. Помимо этого, Скорпионы являются хорошими друзьями и любовниками. Но они всегда выбирают любовь и дом, а не друзей. Минус таких людей в том, что они быстро привязываются и очень ревнивы.

Анисимова сообщила, что хорошим сочетанием является и Венера в Тельце. Этот знак тоже верен в отношениях. Тельцы всегда поддержат и помогут в любой ситуации, заключила эксперт.