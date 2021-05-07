Чего ждать от Венеры и Меркурия в Близнецах

Знак Близнецов встречает своего хозяина-наставника Меркурия с 4-го и первого гостя Венеру с 9 мая, которые станут главными коммуникаторами зодиака на предстоящий период.

И если Венера в своей средней скорости 2 июня уже переберётся в домовитого Рака, то Меркурий за счёт очередного цикла ретроградности прописывается в своём знаке обители надолго – до 11 июля.

Связь Венеры и Меркурия как слаженной пары игроков и союзников до 2 июня вполне очевидна. Да, Венера с выходом из своего родного знака Тельца теряет статус королевы – сильной, но сдержанной, не такой уж предприимчивой. А теперь Венере будет предоставлена роль диспетчера и посредника под руководством Меркурия.

Практически в предстоящий период (до 2 июня) энергия планет во многом будет проходить через фильтры Венеры, что может выражаться более творческой обработкой мыслей – наступает интенсивный период для работников литературного труда, ораторского искусства. В этом плане хорошим подспорьем будет и благоприятный тригон Меркурия с Сатурном в карте новолуния от 11 мая. Ну а Венера как раз в Близнецах вполне «флиртовая», а более глубокий интерес к собеседнику может возникнуть в процессе общения. Многие наверняка отметят и усиление тяги к поездкам и перемещениям, новым контактам и впечатлениям. Что немаловажно – с 20 мая в гости к Меркурию в знак Близнецов перемещается Солнце, что только увеличит роль информационного контента.

Тем не менее, важно учитывать – одновременно повышается и уровень комбинаторики, переменчивости в действиях и словах – в погоне за конкретикой и детализацией процессов трудно будет увидеть главную задачу, смысл, суть происходящего. Эта проблема будет более выпуклой на протяжении почти всей третьей декады мая, а затем и начала июня, когда на фоне торможения перед остановкой на обратное движение (с 30 мая) Меркурий 22-23, а Венера 27 мая пройдут напряжённые аспекты с шифрующим Нептуном.

В дальнейшем в силу разворота Меркурия на ретроградное движение с 30 мая, его плавающая квадратура с Нептуном не только не ослабнет, но и усилится, достигнув максимума 5 июня. Несмотря на власть Меркурия в своём знаке, трудности в переговорах и контактах, обучении (при сдаче экзаменов) и других коммуникациях/сетях связи, а также рост уровня аварийности и ДТП в этот период вполне прогнозируем. Кроме того, можно ожидать довольно липкую и вирусную атмосферу в информационном пространстве, да и инфекционная безопасность в это время требует более неукоснительного исполнения.

На этом тема транзита Меркурия в Близнецах не исчерпана, более того, положение «вестника богов» становится ключевым фактором на ближайшие два месяца, к тому же Меркурий будет в статусе планеты управителя солнечного затмения 10 июня. Ну а пока можно учитывать, что влияние Меркурия на типовые процессы, связанные с коммуникациями, учёбой, коммерцией и связями, станут более напряжёнными и менее надёжными после 20 мая и по крайней мере до середины июня.

Serg Korablev