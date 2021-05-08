Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 9 мая

Сегодня стоит подумать о финансовом будущем и карьере.

Овен

От Овнов звезды сегодня ждут энергичных и смелых практических действий, направленных на получение максимальной финансовой отдачи. Деньги сегодня для вас являются полноценным эквивалентом успешности вашей работы. И внешние обстоятельства складываются благоприятно для роста доходов. Начальство не оставит незамеченным ваши успехи в работе.

Телец

Тельцам звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и предпринимать энергичные шаги по их осуществлению. Возможно, вы до конца и сами не знаете предела своих возможностей, поэтому будете удивлены тому, сколь много удается сделать, если не сдерживать себя. Не бойтесь брать на себя ответственность и давать старт в своих проектах. Можете рассчитывать на поддержку своим начинаниям.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется афишировать на публике свои намерения. Действуя незаметно, вы сможете гораздо быстрее достигнуть поставленной цели, потому что никто не сможет вам помешать. У вас хороший день для урегулирования финансовых вопросов, связанных с заимствованиями. Постарайтесь действовать быстро и напористо, особенно если уверены в правоте своего дела.

Рак

Хороший день для Раков, работающих в паре с деловыми партнерами. Можно извлечь немало пользы из участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок или конференций. При необходимости делегируйте часть своих полномочий партнерам и единомышленникам. Студентам вузов удастся без особых затруднений сдать контрольные и зачетные задания.

Лев

Очень результативный день для всех Львов, независимо от занимаемой должности. Ваша сила сейчас – в умении выстраивать деловое взаимодействие как с начальством, так и с коллегами и подчиненными. Хорошо пойдут дела у тех, кто сосредоточен на выполнении плановых заданий. Старайтесь действовать строго по плану и не отклоняйтесь от графика работ.

Дева

Девы, сосредоточенные на профессиональном обучении, смогут за этот день усвоить большой объем полезных знаний. Отдавайте предпочтение новым разделам знаний, а повторение пройденного материала оставьте на другое время. Также это хороший день для работников дизайнерских и рекламных студий. Бизнесменам рекомендуется расширять географию бизнеса.

Весы

Труд офисного служащего, сосредоточенного на подготовке отчетов, наиболее успешный вид деятельности на сегодня для Весов. Также неплохо пойдут дела у материально ответственных работников предприятий и организаций. В ваших руках могут оказаться крупные суммы денег, которыми вы сможете правильно распорядиться. Бизнесменам хорошо заниматься инвентаризацией движимого и недвижимого имущества.

Скорпион

Скорпионам удастся отыскать тех людей, во взаимодействии с которыми успех в делах будет гарантирован. Это прекрасный день для проведения деловых встреч, переговоров, совершения деловых поездок. Обсуждаемые вопросы быстро находят компромиссные решения. Вам не составит труда найти нужные сведения и использовать их с выгодой для своего бизнеса.

Стрелец

Стрельцам не требуется ничего нового придумывать – главное условие для успеха в делах в этот день состоит в умении добросовестно выполнять ту работу, которую вы хорошо знаете. Опыт и энергия творят чудеса, когда соединяются воедино. Удачно для получения выгодных заказов. Направьте свои усилия на совершенствования уровня профессионального мастерства.

Козерог

Козерогам требуется проявить инициативу в делах – только в этом случае вы сможете добиться реального успеха. Усиливается ваш творческий потенциал, благодаря чему вы сможете браться за решение задач, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Студентам рекомендуется отдавать предпочтение самостоятельным занятиям. Удачно сложится этот день для индивидуальных предпринимателей.

Водолей

Водолеям сегодня требуется подходить к профессиональным вопросам с максимальной основательностью. Этот день хорош для завершения проектов, над которыми вы работали в предыдущий период. Также желательно браться за те дела, которые вы в состоянии сегодня же довести до логического конца. Результативно поработают коммунальщики, строители, риелторы.

Рыбы

Рыбы преуспеют в делах, связанных преимущественно с контактами, поездками, аналитической обработкой информации. В этот день усиливается ваша подвижность, вы станете способными к неожиданным решениям. Успешно пойдет деловое взаимодействие в коллективе. Бизнесменам рекомендуется подумать о будущем и сосредоточиться на наиболее перспективных направлениях.