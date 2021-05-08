Инициативы наказуемы — любовный гороскоп на 9 мая

Сегодня стоит попридержать романтические предложения — можем испортить отношения.

Овен

Сегодня Овны не в духе, и даже присутствие любимого человека не способно всерьез улучшить их моральное самочувствие. Некоторые Овны примутся развлекать своих партнеров черным нестандартным юмором, и это не самый плохой вариант. Многие представители знака будут капризными, неуживчивыми и ревнивыми.

Телец

Сегодня Тельцы не в лучшей психологической форме, могут упускать шансы в любви и поступать во вред себе в отношениях. Внешние обстоятельства тоже не спешат пойти им навстречу: возникают помехи в осуществлении планов, партнер демонстрирует не самые благородные и гармоничные стороны своего характера.

Близнецы

Сегодня у звезд для Близнецов две новости, связанные с личной жизнью. Первая: любые планы этого дня могут сорваться. Вторая: в долгосрочной перспективе Близнецы хорошеют, приходят в себя и возвращаются к правильным ценностям в любви, получают шанс на реанимацию удачного союза или на новое счастье.

Рак

Сегодня любовные инициативы Раков грозят обернуться против них. Возможен бумеранг из прошлого. Если партнер ведет себя не лучшим образом, не отвечайте тем же: негатив лишь удвоится. Избегайте обид и действий «назло врагу»: это не добавит вам очарования в глазах представителей противоположного пола.

Лев

Сегодня любовные надежды Львов чем-то омрачены. Свидание, личный разговор или романтическое путешествие могут оставить двойственное впечатление. Порой настроение будут портить незначительные, но досадные детали из серии «ложка дегтя в бочке меда». Возможна встреча с призраком любовного прошлого.

Дева

Сегодня влюбленным Девам противопоказана мнительность. То, чего они боятся, вряд ли сбудется, но режим ожидания неприятностей отразится на их планах негативно. Особенно вредны фобии, связанные с интимной стороной любви. Над новыми отношениями может нависнуть зловещая тень прошлых разочарований.

Весы

Сегодня Весы за улучшение отношений, но их партнеры словно нарочно стремятся все испортить. Если в репертуаре постоянного спутника преобладает мрачность, ревность, психологический прессинг или другая, столь же неприятная черта, дайте ему побыть в одиночестве. Свободным Весам не стоит знакомиться.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отложить романтические мероприятия, отказаться от любовных авантюр и быть осмотрительнее в ситуациях интимного характера. Если у вас появились дурные предчувствия, стоит к ним прислушаться: вполне реальна череда неприятных сюрпризов, по вашей вине или по воле злого рока.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит принимать все хорошее в любви за чистую монету. День создает коварные ситуации, может «поднять тину со дна» и напомнить о неприятных фактах прошлого. Тени былого способны изменить отношение к вам, сменить симпатию подозрением. Избегайте ошибок и хаоса в интимной сфере.

Козерог

Для влюбленных Козерогов это некомфортный неудачный день. Недобрые силы словно сговорились ставить им препятствия, но дело не только в злом роке. Многим Козерогам создадут помехи собственные вредные привычки, усиленные неблагоприятной обстановкой. Лучшее решение - забыть на время про личную жизнь.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям придется учитывать особенности обстановки: как назло, она не слишком дружелюбна. Неудачное стечение обстоятельств вряд ли расстроит ваши планы, но оно может существенно подпортить вам и вашему любимому человеку настроение. Лучше отменить первое свидание или важный шаг.

Рыбы

Сегодня чутье может изменить влюбленным Рыбам, и очень невовремя: день то и дело создает подозрительные и неприятные ситуации, чреватые проблемами. Велика вероятность не заметить перемен в правилах любовной игры. Желательно повременить с любой инициативой, включая выбор подарка и общего жилья.