Психологический прессинг — гороскоп на 9 мая

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне вынуждает острее воспринимать негатив, особенно скрытый и идущий из прошлого.

Возможна болезненнаая реакция на семейные неурядицы, на бытовой дискомфорт и психологический прессинг. Обострится дурная привычка, ревность, старая обида. Легко заразиться фобией, манией, устаревшим предрассудком. Прямую агрессию сменит подрывная деятельность. Не исключены разрушения ветхих конструкций. Опасны начинания: сработает «принцип рассола», в изначально токсичной среде будет обречен самый хороший план. Нежелательно заниматься ремонтом и строительством. Можно выплеснуть гнев в уборке.

Овен

Сегодня многие Овны подвержены дурным привычкам и склонны все видеть в мрачных красках. Причиной их уныния и раздражительности может стать семейная атмосфера, быт, недомогание, жилищная проблема. Ровное настроение и хорошее самочувствие - отличные знаки, свидетельствующие о том, что у вас все в порядке. Но даже в этом случае нежелательно браться за новые дела: дремлющий негатив напомнит о себе.=

Телец

Сегодня обстоятельства складываются для Тельцов не слишком удачно. Хорошие перемены могут видеться им в плохом свете. Возможны недомогания, моменты уныния, асоциальные проявления, диссидентские настроения. Звезды советуют свести к минимуму нагрузки и не винить себя, если все валится из рук. Чтобы компенсировать заминки в важных делах, можно баловать себя мелочами, если они не вредны для здоровья.

Близнецы

В жизни Близнецов прибавляется позитива и комфорта, но сегодня это им еще не совсем очевидно. В первую очередь, это касается мега-общительных Близнецов, так как на них будет негативно воздействовать атмосфера в их семье или группе (в данные сутки она неблагоприятна). Нежелательно искать в этот день новых друзей, активно восстанавливать прежние приятельские связи и напрашиваться в чужую компанию.

Рак

Сегодня Раков преследуют роковые неудачи, разрушительная сила которых пропорциональна их целеустремленности. Многие Раки столкнутся с проявлением чужой недоброжелательности и злопамятности, а порой их самих будут подводить те же дурные чувства. Вредны обидчивость и импульсивность. Есть риск ссор и травм. Не лучший день для социализации, налаживания отношений, объективной оценки своих действий.

Лев

Этот день Львы не смогут назвать неудачным, но его хорошие события не раз будут сопровождаться теми или иными неприятными побочными эффектами. Возможно усиление хронических недомоганий. Напомнят о себе недоработки, профессиональные просчеты и другие проблемы прошлого. Может установиться не слишком доброжелательная психологическая атмосфера (особенно, на фоне разницы культур или убеждений).

Дева

Сегодня Девам нелегко избавиться от эмоционального негатива, вплоть до ночи их будут преследовать неприятные ощущения. Причиной могут стать любовные и семейные неурядицы, тревоги о деньгах или проблемы интимного свойства. Усилится беспокойство о детях. Возможен профессиональный или творческий кризис, страх неудачи. Стресс чреват недомоганием. Лучше избегать начинаний и делать лишь необходимое.

Весы

Сегодня Весам не стоит бесконечно продолжать разговор, расширять повестку дня в совещаниях, выходить за рамки этикета и регламента. В этот день легко задеть чужие чувства. Может быть не в духе партнер. Возможно психологическое давление со стороны конкурентов и недовольство близких. Нужна терпимость в вынужденном тесном общении (с домочадцами, родителями, начальством, с клиентами и пациентами).

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут чаще сталкиваться с неприятными гранями жизни. Возможны огорчения и ошибки в ходе лечения болезни, в процессе работы и бытовых хлопот. Итогом усилий может стать неудача, а побочным эффектом - грязь, ущерб, хаос, инфекция. Пользу сведет на нет вред. Доставить проблемы способны домашние животные, помощники, родственники, недобросовестные сервисы. Не стоит покупать лекарства.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на определенные успехи, но не все удачи и победы будут их искренне радовать. Возможен выигрыш сомнительной ценой, не исключены манипуляции, подтасовки, спекуляции. Может всплыть обман, факт нечестной игры. Прибыль грозит на деле обернуться убытком. Не стоит искать поручителей, кредиторов и спонсоров. Желательно оберегать от неприятных и опасных ситуаций детей.

Козерог

Козерогов вплоть до ночи может сопровождать беспокойство, связанное с их домом, ресурсом или владением. Настроение может портить неустроенный быт или недружелюбная атмосфера в семье. Не лучший момент для выбора жилья, офиса или стоянки. Не время выяснять отношения с родителями, руммейтами, клиентами, арендаторами. Негативный фон этого дня провоцирует рецидивы дурных привычек и влияет на здоровье.

Водолей

Сегодня грамотные планы и расчеты Водолеев помогают им противостоять року, но кольцо неприятностей сужается. Даже в прочной броне найдутся уязвимости, если не технические, то психологические. Могут напомнить о себе недоработки прошлого, тайные страхи и забытые ссоры. Звезды советуют избегать контактов с недоброжелателями и компрометирующих ситуаций, так как они создадут вам проблемы в будущем.

Рыбы

Рыбам не стоит забывать, что сегодня велика вероятность убытков. В некоторых случаях, материальный ущерб может заменяться моральным. Не рекомендуются покупки: есть риск приобрести порченое, краденое, неликвид или контрафакт. Маловероятна крупная выгода от продажи, рекламации, обмена, посредничества. Лучше исключить начинания, нацеленные на получение прибыли (особенно, на регулярной основе).