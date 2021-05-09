Думаем о материальном — гороскоп на 10 мая

28-29 лунные сутки. Сегодня революционные порывы ограничены и независимость возможна лишь в строгих границах.

Включен контроль качества, действуют лимиты, актуален отсев лишнего. Свободолюбивым натурам придется поискать отдельные направления, на которые надзор не распространяется. Желателен акцент на долгосрочных стратегиях, объективной оценке итогов, оптимизации дел, отбраковке явного шлака, частичном пересмотре планов и программ. Практичная Луна в Тельце советует думать о материальном. Хорошо заниматься схемами долгосрочных вложений, сметами крупных проектов, системами хранения вещей, материалов и продуктов.

Овен

День готовит Овнам материальный сюрприз или подводит их к оригинальным финансово-хозяйственным решениям. Есть шанс неожиданно продать (обменять) ненужные вещи. Возможны озарения, связанные с долгосрочными инвестициями в будущее. Найдется способ оптимизировать бюджет, обновить домашний обиход или семейный бизнес. На выбор покупок и финансовой политики могут повлиять друзья или популярные персоны.

Телец

Сегодня жизнь норовит надеть на Тельцов шоры, но им не страшны ограничения их свободы и новаторского духа. Даже под строгим контролем и в тесных рамках правил они изыщут лазейку для изобретательской активности и найдут способ удовлетворить свои капризы. Важно не циклиться на мелочах, смотреть вдаль и быть стратегом, этот день хорош для честной оценки своих достижений и правки долгосрочных планов.

Близнецы

События этого дня могут напомнить Близнецам об их недавних приключениях. Откат назад может иметь волнующий эмоциональный оттенок или практическую форму: улаживания материальных проблем, систематизации полезного опыта. Возможен пересмотр системы накоплений или диеты, переоценка любовных увлечений. В последний момент может прийти помощь от друзей, найтись оригинальный рецепт или полезное решение.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам смотреть в будущее и делать в его направлении конкретные шаги. День подходит для дружеской взаимопомощи, командной игры, совместного эксперимента. Поддержка группы или друга поможет обойти общие правила, которые вам не по силам, и сделать что-то неофициально. Есть шанс неожиданно уладить неординарную проблему, над решением которой вы безуспешно бились в одиночку.

Лев

Сегодня Львам желательно включить стратегическое мышление. Пора оценивать свои личные достижения, производить смотр ресурсам и пересматривать планы (в том числе, карьерные и профессиональные). Не обойтись без дальновидности, объективности, умения примирить старые и новые веяния, найти баланс между дружбой и долгом. Ответственный день для руководителей и популярных персон. Возможна нервозность.

Дева

Сегодня Девам полезно обратиться к своим идеалам и взглянуть на них под новым углом. Пора обновлять и материальный стимул, и моральную мотивацию. Жизнь требует смены акцентов, исполнение некоторых желаний отменяет часть планов. Может возникнуть потребность в контакте с авторитетным лицом (профессиональным наставником, духовным учителем, врачом, инвестором), с группой друзей или коллег за рубежом.

Весы

Сегодня жизнь способна приготовить Весам сюрприз и небольшой экзамен, который им предстоит с честью выдержать. Есть возможность проверить себя на стойкость убеждений, на прочность психики или стабильность материального положения. Удачный момент для того, чтобы закрыть долг. В решении текущих дел придется проявить долю изобретательности, но вряд стоит повторять прежние ошибки и переходить черту.

Скорпион

У Скорпионов назрел рубежный момент в отношениях с людьми. Речь может идти о группе или о конкретных персонах, с которыми их связывает деловой интерес, симпатия или дружба. День позволяет сотрудничать в отдельных вопросах, заставляя держать дистанцию в целом. Но звезды все же советуют поддерживать связь: уже сейчас есть шанс на продолжение общения, а в будущем преграды и вовсе могут исчезнуть.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше придерживаться правила «дорогу осилит идущий» и не пытаться взять барьер одним прыжком. Если нельзя устранить препятствие сразу, можно сделать один шаг, приближающий к исправлению ситуации. Ожидается важный момент в семье, домашних делах, жилищных планах, в деле о наследстве. Возможны изменения в судьбе питомца, в лечении болезни, в привычном режиме работы или питания.

Козерог

Сегодня Козероги могут частично наладить родственные и дружеские отношения, восстановить сотрудничество с нужными людьми. Неожиданные обстоятельства помогут им заново расставить акценты в любовных делах, пересмотреть приоритеты в личном творчестве, воспитании детей и свободных занятиях. Одновременно, день напомнит о финансовых и этических границах, которые Козерогам сейчас не следует переступать.

Водолей

Водолеям сегодня сложно игнорировать домашнюю обстановку и ее сюрпризы. Если вы смотрите на вещи широко, «домом» будет группа друзей, территория вашей идеи или весь мир. День значим для дальнейшего самоопределения и планирования обновлений. Жажда революционных перемен может бороться с упрямым желанием строго следовать плану. Придется понервничать из-за ответственности. Важна честная самооценка.

Рыбы

Рыбам не стоит огорчаться, если сегодня они столкнутся с ограничением (закрытием путей, лимитом на обновления, уходом единомышленников). Вскоре появятся другие пути исполнения желаний, более приятные и естественные. К счастью, этот день не только возводит барьеры, но и дает отдельные шансы, которые уже сейчас можно использовать для шага в будущее. Возможна поддержка от друзей или родственников.