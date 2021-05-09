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Слушаем только внутренний голос — любовный гороскоп на 10 мая

9 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня не стоит обращать внимание на окружающих. Руководствуемся только своими взглядами.

Слушаем только внутренний голос — любовный гороскоп на 10 мая
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны выражают свои чувства через материальное и вещественное. Они не прочь потрясти воображение пассии оригинальным подарком, схемой своих будущих супер-доходов или внезапным приглашением в популярный ресторан. Добавляется шансов у Овнов, склонных к легкому флирту и параллельным увлечениям.

Телец

Сегодня Тельцы заняты собой и их партнерам приходится с этим считаться. К счастью, профессиональные и прочие обязательства не мешают им находить время для удовлетворения своих страстей и романтических капризов. Даже если Телец вдруг решит побыть в гордом одиночестве, его аскеза продлится недолго.

Близнецы

Сегодня настроения влюбленных Близнецов противоречивы, но дело вовсе не в их мнимом легкомыслии. Одна половина их сознания устремлена в будущее, а другая совершает экскурс в недавнее прошлое и вновь переживает связанные с ним волнения. Им потребуется пара дней, чтобы вновь обрести цельность чувств.

Рак

Сегодня влюбленные Раки изобретательны, легко находят остроумный выход из тупика и решают нестандартные задачи. Важно лишь, чтобы их находчивость не запоздала: пока они искали путь, повод или средство, ситуация могла измениться. Не у всех достанет терпения ждать, пока Рак проявит сообразительность.

Лев

Сегодня влюбленным Львам важно не цепляться за прошлое, даже если оно было успешным. Жизнь вновь смещает акценты и тасует карты, теряют актуальность недавние методы и блекнут прежние цели. Не лучший момент для разговора: возможно взаимное охлаждение, упрямство, ненужные ультиматумы с обеих сторон.

Дева

Сегодня Девы тянутся к привычному источнику своего любовного вдохновения, но звезды подсказывают, что им следует немного сместить угол зрения. Если отношения сложились, пора перейти на следующий уровень. Даже столкнувшись с откровенным дежавю, не стоит в точности воспроизводить прошлые сценарии.

Весы

Этот день может проверить Весов на душевную прочность, окунуть в недавние романтические переживания и заставить «заглянуть в бездну». Слабохарактерные Весы не устоят перед контрольной порцией колдовского зелья, но большинство будет иметь от него противоядие и не захочет повторять смертельный трюк.

Скорпион

Скорпионам не стоит отчаиваться и ставить на будущем крест, если желанный объект проявляет характер и отгораживается дистанцией. Чужие принципы или неумолимые обстоятельства однажды могут измениться и лед будет взломан, но нужно терпение. Цените и развивайте имеющиеся точки соприкосновения.

Стрелец

Сегодня перемены в личных отношениях могут оказаться для Стрельцов не на первом плане, но они есть и требуют внимания. Партнер хочет общения - и если вы не будете долго выходить на связь, он может найти вашему молчанию свое логичное объяснение. Даже если вы заняты, не поленитесь напомнить о себе.

Козерог

Сегодня Козерогам придется признать всю правду о своем романе, приятную или не очень. Главный секрет любовного успеха - соблюдение границ, которые вам отлично известны, но за которые порой так хочется выйти. Именно в них вам предстоит действовать, если вы хотите продолжения и обновления отношений.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи подвержены инерции. Они по привычке могут прибегать к радикальным экстравагантным мерам там, где они уже не требуются. День хорош для свидания, если вам нужна новая доза волнений. Если вы соскучились по спокойным рациональным отношениям, возьмите перерыв на пару дней.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не обращать внимания на стандарты и идти в любви своим путем. Оглядка на коллективный разум не принесет им ничего, кроме потери свободы и роста любовных комплексов, которых у многих Рыб и так достаточно. Проявив немного изобретательности, можно дать отношениям новый импульс.

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