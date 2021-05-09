Избегаем ненужных контактов — финансовый гороскоп на 10 мая

Сегодня нам стоит держаться подальше от всего ненужного — информации, связей.

Овен

У Овнов сегодня не исключены мелкие осложнения в работе, которые, однако, могут негативно отразиться на уровне зарплаты. Основное внимание следует уделить взаимоотношениям с начальством. Не торопитесь вносить свои предложения по тем вопросам, по которым у начальства уже сформировано свое мнение. Настраивайтесь позитивно и воздержитесь от критики в адрес коллег и начальства.

Телец

Тельцам звезды советуют не искать обходные пути там, где открытые и прямые действия не дают желаемого результата. Вашу работу могут подвергнуть проверке или как-то иначе могут попытаться поймать вас на нарушениях закона или служебных инструкций. Обязательно соизмеряйте свои поступки с соблюдением норм закона и служебных инструкций. Не лучшее время для учебы.

Близнецы

Близнецы в течение дня могут столкнуться с неожиданными изменениями обстоятельств, в результате чего будет нелегко действовать по намеченному плану. Какие-то более важные неотложные дела могут всплыть на первый план, и вам придется ими заниматься. Не исключена поломка офисной или компьютерной техники. При работе на производстве не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Рак

Ракам звезды советуют проявлять чуть больше дипломатичности при контактах с вышестоящим руководством и деловыми партнерами. Переговорный процесс сейчас лучше приостановить, поскольку позиция контрагентов может поменяться в результате разногласий. Помните, что без учета интересов и мнений окружающих, вы не сможете добиться позитивного результата в своей работе.

Лев

У Львов, проходящих производственную практику на предприятиях и в организациях, сегодня могут осложниться дела. Основная причина может быть в том, что ваших теоретических знаний может оказаться недостаточно для практической деятельности. Используйте это время для приобретения новых навыков в работе. Старайтесь не браться за излишне сложную работу, поскольку вашей квалификации может оказаться недостаточно.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с осложняющими обстоятельствами. Возможно, речь может идти о нехватке финансовых ресурсов и необходимости делать заимствования. Если у вас много долгов, то может не оказаться нужной суммы денег для текущих выплат по кредитам. Будьте осмотрительнее при использовании чужих денег, не вкладывайте их в рискованные предприятия.

Весы

Весам, работающим в сфере индивидуальных услуг, сегодня, возможно, придется столкнуться с неадекватным поведением некоторых клиентов. Ваше рабочее время может быть потрачено на разговор с клиентами, которые в итоге не сделают заказ. Старайтесь отличать клиентов с серьезными намерениями от любопытствующих. Воздержитесь от публичных заявлений и рекламных мероприятий.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут осложниться дела, связанные с контактами и аналитической обработкой информации. Особенно это касается офисных служащих, которым приходится много времени проводить за компьютером и работать с документами. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры, цените рабочее время. Также не ищите виновных в своих личных неудачах. Критика в адрес коллег может повредить вам самим.

Стрелец

У Стрельцов, имеющим свой бизнес, сегодня могут быть излишне большие финансовые расходы, при минимальной отдаче. Это не лучшее время для инвестиций в развитие проектов. Рядовым сотрудникам могут поручить выполнение работы, которая будет достаточно непривычной для вас и поэтому результаты такого труда могут не соответствовать вашим ожиданиям.

Козерог

Козерогам рекомендуется выполнять текущую работу и не браться за новые дела. Также это не лучший день для инициативного поведения. Гораздо выгоднее и продуктивнее будет просто плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Прежде чем проявить личную инициативу, поинтересуйтесь, а нужно ли это тем, для кого вы собираетесь это делать. Не лучший день для строителей и коммунальщиков.

Водолей

У Водолеев, работающих в офисе, этот день может сложиться весьма суетно и хлопотно. Основная проблема – в большом количестве ненужной или ложной информации. Вам, возможно, придется тратить время и силы для того, чтобы отделить правдивую информацию от ложных сведений. Возможно, вас будут отрывать от работы частыми телефонными звонками и разговорами на посторонние темы.

Рыбы

Рыбам, проходящим профессиональное обучение, сегодня будет нелегко находить взаимопонимание с преподавателями. Также могут возникнуть сложности с усвоением знаний, имеющих прикладное практическое значение. Избегайте ненужных контактов. Возможно, вам будет нелегко повышать квалификацию из-за излишне медленного темпа усвоения информации.