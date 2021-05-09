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Почему стоит бояться мая

9 мая 2021ГороскопыРамблер

Наверное, многие уже успели почувствовать, что конец апреля – начало мая были связаны со сложными событиями, конфликтами и общей напряженностью не только в личных, но и в международных отношениях.

Почему стоит бояться мая
Фото: depositphotos

Что же происходит на глобальном уровне? Если мы обратимся к науке, то мы узнаем, что этот период называется как один из возможных периодов смены электромагнитных полюсов Земли – что будет способствовать всевозможным катаклизмам, которые, в свою очередь, будут негативно влиять и на физическое, и на эмоциональное самочувствие людей.

Так же на этот период ряд провидцев (а среди них есть и Ностарадамус, и Ванга) предсказывают падение небесного тела, огненный взрыв в небе и последующие катаклизмы. Хорошая новость заключается в том, что в предсказаниях великих нет указания точных дат и катастрофу можно ожидать не прямо сейчас, а в ближайшие годы (хотя это тоже звучит неутешительно).

А плохая новость – именно 6 мая по данным, якобы подтвержденным NASА (такая информация появилась в ноябре 2020 года) к Земле действительно приблизился астероид – 2009 KF1. В этом месте и возникает много вопросов и опасений – а вдруг это тот самый небесный огонь, который разрушит наш мир?

В настоящий момент нет никакой официальной информации по этому вопросу, более того, данных о приближающимся астероиде, на официальном сайте NASA нет. Конечно, хочется думать, что это была чья-то неудачная попытка дезинформации, но есть и другие мнения – информацию специально скрывают, чтобы не вызывать панику среди людей. И, если это так, то к чему нужно быть готовыми? Можно ли вообще как-то подготовиться к подобного рода событиям?

Ответ здесь может быть только один – нужно постараться провести май, чтобы не было дальнейших сожалений о несделанном, невысказанном, неисполненном. Это значит – максимально честно и откровенно поговорить со всеми близкими, завершить все, что возможно и отказаться от того, что мешает. И тогда, вне зависимости от падения астероида, начнется новая страница вашей жизни.

Диана Сабитова
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