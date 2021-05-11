Чего боятся больше всего разные знаки зодиака

Астрологи считают, что некоторые страхи связаны с датой рождения человека.
Астрологи считают, что некоторые страхи связаны с датой рождения человека. Эксперты рассказали, чего больше всего боятся разные знаки зодиака.
По их мнению, Овны больше всего опасаются болезней. У них страх заболеть присутствует постоянно, при этом они не спешат к врачам, предпочитая накручивать себя и представлять ужасные последствия мнимых заболеваний.
Тельцы переживают из-за внезапных перемен. Их пугают неожиданные изменения привычного уклада жизни. Даже позитивные события могут оцениваться ими отрицательно из-за боязни новых обстоятельств, с которыми может быть трудно справиться.
Двойственность натуры Близнецов проявляется и в их страхах. Найдя себе вторую половинку, они боятся сделать следующий шаг. Они боятся, что с браком придут и проблемы.
Один из самых семейных знаков зодиака — это Рак. Они настроены на создание ячейки общества, так что и переживания у них в основном связаны с родными и близкими. Представители этого знака часто переживают за родных на пустом месте.
Главный страх для Льва — потеря статуса. Они готовы бороться за свое место под солнцем и сражаться с теми, кто пытается его у них отнять.
Девам свойственны страхи. В целом они готовы довести себя до ужаса, просто представляя что-то чудовищное.
У Весов присутствует страх одиночества. При этом эксперты считают этот знак наиболее самодостаточным — им не скучно наедине с собой, они не нуждаются в поддержке или сильном плече.
У Скорпиона немало страхов, но главным является измена и предательство возлюбленного. Открыться они готовы только тому, кого по-настоящему полюбят.
Стрельцы больше всего боятся безысходности. Это может проявляться по-разному: кто-то страдает от клаустрофобии, а кто-то бежит от серьезных отношений и брака.
Страх собственной беспомощности сопровождает многих Козерогов. Они не привыкли просить поддержки, поэтому страдают, когда вынуждены принять помощь.
Водолеи часто боятся лишиться своей независимости. С одной стороны, им хочется иметь любимого человека рядом, а с другой — это ограничивает их свободу. Этот страх может проявляться и в нежелании устроиться на стабильную работу или завести детей.
У многих Рыб, особенно у женщин, есть страх старости. Точнее, они боятся лишиться молодости: каждую морщину и седой волос воспринимают как трагедию, сообщает Cosmo.ru.
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