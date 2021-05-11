Кто-то доставляет неприятности окружающим, кто-то себе самому.
Беспроблемных индивидов не бывает. Кто-то доставляет неприятности окружающим, кто-то себе самому. И сегодня мы расскажем, кому и как знаки Зодиака создают проблемы.
Овны привыкли скорее решать чужие проблемы, чем создавать их кому-либо. Однако иногда причиной возникновения неприятностей становится их чрезмерная удаль молодецкая. Они рвутся вперед, закусив удила, игнорируя предупреждения и просьбы быть осмотрительнее, и на пути к намеченной цели невзначай ставят вовлеченных в сей процесс людей в весьма неловкое положение, втягивают их в действия, которые в результате вредят если и не карьере с благосостоянием, то уж ближайшим планам однозначно.
Тельцы создают проблемы тем, кто стремится внести во что-то проверенное временем новаторские коррективы, эффективность которых для представителей данного знака под большим вопросом, а потому они начинают активно вставлять палки в колеса и мешать осуществлению задуманного. К тому же они легко и непринужденно ввергают неугодных им окружающих в финансовые неприятности, провоцируют возникновение убытков, перекрывают доступ к каким-то благам (которые самим Тельцам часто вообще ничего не стоят), даже не задумываясь, как человек будет выживать без этих доходов.
Близнецы создают проблемы своей поверхностностью. Они не стараются вникнуть в суть происходящего и сказанного им, делают выводы на основе первых и о-о-очень неглубоких впечатлений, а потом тиражируют свое восприятие всем, кто готов их слушать, формируя у людей неправильное мнение и ложные представления о ситуации. Да и в работе нежелание «копать глубже» регулярно приводит к неприятностям, часто к коллективным, когда из-за Близнецов команда начинает выполнять не приказ начальника, а то, что представителю этого знака «показалось».
Раки запросто создают проблемы всем, кто, как им кажется, живет не по правилам и не по совести, чем вредит представителям этого знака или людям, которых они взяли под свое крыло. Они существа мстительные и изобретательные, обидите их — даже не узнаете, откуда прилетело. Впрочем, себе они тоже мастера доставлять неприятности — пропуская все ситуации через себя, внешне бесстрастно, а внутри чрезмерно эмоционально реагируя на все происходящее, они часто обзаводятся заболеваниями нервной системы.
Львам кажется, что они такие душки, что уж никак не могут быть причиной чьих-либо неприятностей. Однако на самом деле проблемы окружающим регулярно создает стремление представителей этого знака быть любимыми всеми без исключения и потакать своим желаниям даже вопреки интересам (а часто и в ущерб здоровью) близких людей. Эгоистичность и эгоцентризм Львов в результате задевают всех, кто тесно с ними взаимодействует и кто не может противостоять их обаянию. Но они это не со зла. Точно!
Девы создают проблемы своими придирками и нотациями. И если на бытовом уровне это только раздражает, то в деловой сфере часто по-настоящему вредит трудовому процессу, тормозит его, в разы усложняет. Так, например, представители этого знака регулярно цепляются к формулировкам и стилю изложения, требуют следования каким-то правилам, которые в данном конкретном случае неуместны или лет сто как устарели, вводят странные «производственные ритуалы», которые отнимают время от выполнения должностных обязанностей.
Весы настолько деликатны и великодушны, что одно из их жизненных правил: «Как можно меньше негативного для всех без исключения окружающих!» Они, как могут, избегают создавать кому-либо проблемы. Но! Это как раз тот случай, когда «дорога в ад вымощена благими намерениями». Желая сделать как лучше («Ой, небольшие огрехи, я тут чуточку подправлю, не переживай, милочка/голубчик»), они невольно заставляют людей напрягаться и переделывать то, что и так действительно было вполне качественно. А за их «почти одобрением» многим слышится весьма очевидное порицание.
Скорпионы легко создают проблемы слабым духом, неуверенным в себе, слишком разговорчивым и не в меру откровенным. Представители этого знака направляют таких индивидов по неверному пути, ставят их в неловкое положение, разглашая их тайны, и всячески используют в своих интересах, ловко дергая за ниточки и играя на слабостях. Но не меньше неприятностей доставляют они и себе, настраивая окружающих против себя своими резкими высказываниями, чрезмерно уходя в мистическое восприятие мира, рискуя там, где без этого вполне можно было бы и обойтись.
Стрельцы — мастера создавать проблемы. Они своими высказываниями запросто роняют окружающим самооценку, доминированием лишают свободы воли и выбора, безапелляционным вмешательством в чужие дела и отношения сталкивают лбами коллег, друзей, возлюбленных/супругов. И при этом считают себя весьма дружелюбными и справедливыми. Впрочем, надо отдать им должное — решают чужие проблемы они тоже мастерски. Главное — вовремя попросить и вполне конкретно обозначить, какого рода помощи вы от них ждете.
Козероги часто создают проблемы окружающим своим трудоголизмом и неприятием чужой праздности. Их буквально ломает, когда кто-то (подчиненный ли, коллега, родственник) «пинает пеньки» тогда, когда можно поднапрячься и найти себе какое-нибудь общественно полезное дело. И если праздношатающиеся после саркастического намека сами быстренько не занимают себя трудом, представители этого знака нагружают их таким количеством работы, что блаженное ничегонеделание и даже переменки становятся недостижимой мечтой.
Водолеям больше свойственно решать чужие проблемы, чем вредить кому-либо, они охотно впрягаются, когда нужно кому-то помочь — другу ли, родне, даже малознакомым людям, и не считают это ни подвигом, ни обременительным занятием. Однако и они вполне могут быть источником неприятностей, если у них наступает «период отчуждения». Из-за того, что в такие моменты до них невозможно дозвониться и достучаться, срываются дела и сделки, а какие-то намерения их близких и работодателей так и остаются нереализованными.
Рыбы, пожалуй, единственные, кто гораздо больше проблем создает именно себе, а не окружающим. Они часто придумывают себе миссию и геройски-натужно тянут лямку, даже не стараясь облегчить выполнение задачи; живут в весьма некомфортных в физическом или психологическом плане условиях, лишь бы ничего не решать и не менять; прячут голову в песок, когда нужно посмотреть правде в глаза и что-то предпринять, чтобы избежать надвигающихся неприятностей. На фоне всего этого проблемы, создаваемые другим, кажутся мелкими и незначительными.
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