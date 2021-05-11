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Знаки зодиака, которые никогда не станут миллионерами

11 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи считают, что дата рождения человека может влиять на внутренние качества.

Знаки зодиака, которые никогда не станут миллионерами
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

Астрологи считают, что дата рождения человека может влиять на внутренние качества. Некоторые из представителей знаков зодиака, по мнению экспертов, совершенно не умеют обращаться с деньгами, из-за чего они никогда не смогут стать богатыми.

Так, в списке транжир оказался Стрелец. Благодаря своей целеустремленности этот знак может добиться успехов в карьере, но он совершенно не умеет экономить. Стрельцы будут тратить деньги на всякие мелочи, но не станут вкладывать средства, чтобы стать еще более состоятельными.

Человек, рожденный под знаком Весов, является творческим человеком, поэтому духовное у него преобладает над материальным. Такие люди особо не следят за количеством денег в своем кошельке. Некоторые из Весов готовы жить «напоказ», тратя деньги направо и налево.

Легкомысленные и непритязательные Близнецы часто зарабатывают крупные суммы денег благодаря случаю и своему везению. Однако удержать сбережения им очень нелегко. Этот знак зодиака падок на развлечения, а кроме того очень азартен.

Водолей очень ценит личную свободу и свое время. Вкалывать на тяжелой работе — не для них. Они верят, что судьба сама преподнесет им много денег, но такое происходит очень редко.

Мечтатели и фантазеры Рыбы живут одним днем либо в своих иллюзиях. Там-то они, конечно, богаты и знамениты. Однако в реальности Рыбы предпочитают ждать, пока их жизнь наладится сама собой и мечты сами воплотятся в жизнь.

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