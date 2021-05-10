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Дачный гороскоп: как вырастить богатый урожай

10 мая 2021ГороскопыРамблер

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Дачный гороскоп: как вырастить богатый урожай
Фото: depositphotos

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Понедельник и вторник выпадают на период перед новолунием в Тельце. Это хорошее время, чтобы удалить с участка ненужные деревья, пни, обновить забор, но только соблюдая элементарные принципы безопасности — всё же Луна будет формировать напряжённые аспекты, хотя и в удачном для подобных дел знаке зодиака.

В понедельник ещё можно сажать корнеплоды, но во вторник в новолуние этого делать уже не следует.

Среда и четверг, и пятница при растущей Луне в Близнецах советуют сажать цветы, вьющиеся растения, декоративные кустарники и деревья, мульчировать почву между грядками и возле деревьев, прокладывать тропки, дорожки, класть плитку, красить что-либо.
Суббота и воскресенье — это настоящее «бинго» для садоводов и огородников, отличное время для посадки плодовых деревьев, для овощей и фруктов, у которых в еду идут плоды, находящиеся над землей, в том числе для злаковых. Не проспите, отложите все второстепенное, если хотите получить богатый урожай.
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