Дачный гороскоп: как вырастить богатый урожай

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.
Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.
В понедельник ещё можно сажать корнеплоды, но во вторник в новолуние этого делать уже не следует.
28-29 лунные сутки. Несмотря на очередной выходной на календаре, Луна в Тельце ограничит нам свободу действий и заставить биться за независимость. Как...
1-30 лунные сутки. Распланировали весь день по минутам? Смело вычеркивайте все дела и расслабляйтесь – сегодня Новолуние в Тельце не даст нам сменить...
Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
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