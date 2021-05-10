Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни

10 мая 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 10 по 16 мая.

Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни
Фото: depositphotos
Понедельник и вторник — последние дни текущего лунного месяца, их общий настрой советует водителям быть внимательнее в дальних поездках. В случае длинного рабочего дня за рулём, когда накапливается усталость, вам помогут короткие перерывы на отдых.
Среда и четверг вызовут оживление движения на дорогах, пользы от поездок будет больше. В четверг вечером напряжённость может возникать в местах скопления машин.
Пятница, суббота и воскресенье имеют благоприятный фон для поездок как по делам, так и по личным потребностям, особенно с родственниками, в том числе за город.
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
10 мая 2021Rambler
Дата рождения

28-29 лунные сутки. Несмотря на очередной выходной на календаре, Луна в Тельце ограничит нам свободу действий и заставить биться за независимость. Как...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
11 мая 2021Rambler

1-30 лунные сутки. Распланировали весь день по минутам? Смело вычеркивайте все дела и расслабляйтесь – сегодня Новолуние в Тельце не даст нам сменить...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни
Дачный гороскоп: как вырастить богатый урожай
Самые несчастные знаки зодиака среди женщин
Приметы на 11 мая: что нельзя делать на Радоницу
Слушаем только внутренний голос — любовный гороскоп на 10 мая
Избегаем ненужных контактов — финансовый гороскоп на 10 мая
Думаем о материальном — гороскоп на 10 мая
Новые идеи насчет денег — финансовый гороскоп на 10-16 мая
Избегаем скуки — любовный гороскоп на 10-16 мая
По велению своего сердца – гороскоп на 10-16 мая
Почему стоит бояться мая
Как нельзя просить о помощи
Назван мужской знак зодиака с рекордной склонностью к изменам
Приметы на 10 мая: что нельзя делать в этот день
Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 9 мая
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...

Читать продолжение