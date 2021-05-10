Астролог назвал опасные для вождения автомобиля дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 10 по 16 мая.

Понедельник и вторник — последние дни текущего лунного месяца, их общий настрой советует водителям быть внимательнее в дальних поездках. В случае длинного рабочего дня за рулём, когда накапливается усталость, вам помогут короткие перерывы на отдых.

Среда и четверг вызовут оживление движения на дорогах, пользы от поездок будет больше. В четверг вечером напряжённость может возникать в местах скопления машин.

Пятница, суббота и воскресенье имеют благоприятный фон для поездок как по делам, так и по личным потребностям, особенно с родственниками, в том числе за город.