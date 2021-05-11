Драгоценные камни, способные навредить знакам зодиака

Астрологи рассказали любительницам драгоценных камней об энергетическом воздействии украшений.

Некоторые девушки не задумываются о том, что драгоценные камни способны не только дополнить внешний образ, но и негативно отразиться на человеческой энергетике. Астрологи рассказали любительницам драгоценных камней об энергетическом воздействии украшений.

К примеру, опал и лазурит могут увеличить число злопыхателей Овнов и усугубить буйство и неусидчивость этого знака.

Уверенность Львов в себе может разрушиться из-за ношения бирюзы или лазурита.

Стрельцам не рекомендуется носить агат, жемчуг и тигровый глаз. Именно эти минералы способны забрать весь энтузиазм, с которым этот знак обычно стремится к свершению новых подвигов.

Украшения с топазом или аквамарином способны нанести вред ментальному здоровью Тельцов. Носить эти минералы следует с осторожностью.

Изумруд или аквамарин могут разрушить внутреннюю гармонию Дев. Перечисленные камни могут внести хаос в душевное состояние этого знака.

Рациональное мышление Козерогов окажется в опасности, если этот знак будет слишком часто носить жемчуг или аквамарин.

Изумруд и кварц могут значительно уменьшить внутренние силы Близнецов.

От умиротворения Весов может не остаться и следа, если девушки этого знака будут носить рубин или аквамарин. Именно эти камни способны расшатать все внутренние устои знака.

Любящие свободу Водолеи порой могут стать заложниками собственных эмоций, им стоит остерегаться янтаря и топаза.

Тигровый глаз, турмалин и бирюза — главные враги Раков. Эти минералы способны подавить позитивный взгляд на мир этого знака.

Скорпионы очень харизматичны и активны, однако направить силы в нужное русло им иногда бывает трудно. Астрологи считают, что разрушить потенциал этого жизнелюбивого знака может изумруд и агат.

Рыбы часто бывают капризны и сильны одновременно. Чтобы сохранять этот уникальный баланс, астрологи рекомендуют избегать покупок граната и нефрита, пишет портал WikiFem.