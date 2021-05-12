Не пытайтесь раскрыть душу — любовный гороскоп на 13 мая

Сегодня не стоит посвящать вторую половинку в свои тайны.
Сегодня для Овнов неразрывно связаны любовные симпатии и приятное общение. Овны-трудоголики и домоседы найдут в нем хороший повод отвлечься от дел или размышлений. Не исключено, что именно любимый человек выманит их из дома на прогулку или вызовет на перекур в офисе, развлечет звонком или визитом.
Сегодня влюбленные Тельцы говорливы и любопытны, но также практичны. Свои слова они произносят с тонким расчетом и тайной целью. Если они в поиске, им нужен план, инструкция или путеводитель по чужим эмоциям. Обратная сторона такой организованности - действия по шаблону и нехватка импровизации.
Сегодня Близнецы общительны и расчетливы, а легкомысленными мотыльками выглядят только с виду. На самом деле, они отлично видят расстановку фигур на шахматной доске любовной игры и всегда имеют в запасе альтернативный ход. Но калькулятор, работающий в их рациональному мозгу, замаскирован обаянием.
Сегодня влюбленным Ракам не стоит полагаться на чутье: чем сильнее их чувства и надежды, тем чаще оно ошибается. Если вы сомневаетесь в словах любимого человека или в своих выводах, лучше привлечь независимую экспертизу. Только, пожалуйста, не увлекайтесь глянцевой психологией, это не ваш уровень.
Сегодня Львам хочется заглянуть вперед и спрогнозировать судьбу отношений, и их партнерам тоже. Важно не путать планы и туманные предположения, чтобы не давать невыполнимых обещаний. У партнеров-коллег романтическая беседа часто будет переходить на профессиональные рельсы, а вот обратно вряд ли.
Сегодня звезды советуют влюбленным Девам быть общительнее в присутствии объекта своих симпатий, но при этом не пускать разговор на самотек, проявлять корректность в манерах и тщательно выбирать слова. Любой ваш промах будет взят на заметку и позже может стать в отношениях вашей ахиллесовой пятой.
Сегодня Весы не жалуются на отсутствие обратной связи в своих контактах с людьми противоположного пола (включая иностранцев и иногородних), но могут скучать из-за предсказуемости предложенных ими любовных шаблонов и тайно тосковать по сильным эмоциям. Это хороший день для стабилизации отношений.
Сегодня партнерам Скорпионов свойственна болтливость, придется поддерживать беседу. Это прекрасный день для общительных Скорпионов, а также для тех, кто с легкостью говорит о своей любовной жизни и прочих деликатных моментах. Если поверхностные разговоры о личном не для вас, вам может быть неуютно.
Сегодня внимание Стрельцов может усыпить гладкий ход разговора и обаяние собеседника (собеседницы). Благодаря стечению обстоятельств, беседа не выйдет за рамки приличий. К сожалению, это тот случай, когда за привлекательным фасадом кроется подвох, а в чем он заключается, станет ясно уже на днях.
Козерогам звезды подсказывают, что сегодня личные разговоры вертятся вокруг мелочей, и советуют не грузить объект симпатий глобальными темами. Не стоит детально расписывать свои проблемы. Подходящих поводов для беседы и флирта будет больше, если вы вместе работаете или пользуетесь одним сервисом.
Сегодня Водолеи реализуют в любви свои авторские сценарии и предпочитают в каждый момент общения контролировать события. К счастью, их партнеры вовсе не против: с Водолеями не скучно, а это главное. Птичка, попавшая в силки их интеллектуального обаяния, не сразу поймет, что она в золотой клетке.
Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам быть общительнее, но не выходить за рамки стандартных шаблонов. Если вы плохо улавливаете суть предписанных социумом сценариев, самое время в них попрактиковаться. Главный недостаток дня - невозможность найти истинное понимание, не пытайтесь раскрыть душу.
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