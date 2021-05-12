Грызем гранит науки — гороскоп на 13 мая

2-3 лунные сутки. Сегодня трудно оказаться в одиночестве или информационном вакууме, даже на необитаемом острове нагонят новости и предложения пообщаться.

Соединение Луны и Меркурия снабжено полезными аспектами и время не пройдет впустую. Отлично пойдут профессиональные консультации, математические расчеты, тесты, опросы, лекции, планирование, администрирование, системная аналитика, комбинаторика, программирование, обучение нейросетей. Хорошо изучать учебные программы, собирать справки, готовить план или отчет, рассылать резюме, проводить совещания, работать с текстами, инфографикой, базами данных, каталогами.

Овен

Сегодня у Овнов информативный день. Общение будет приятным, а информация актуальной и хорошо структурированной. Звезды советуют быть на связи, не пропускать возможность прогуляться или отправиться в короткую командировку по насущным делам. Это удачный момент для изучения схем, планов и расчетов, работы с техническими текстами. Если вы привязаны к дому или офису, стоит чаще проветривать помещения.

Телец

Сегодня главная задача Тельцов - держать нос по ветру. Коммуникабельность, любознательность и обучаемость положительно отразятся на карьере. Хорошо заниматься аналитикой, работать с библиотеками данных, редактировать графики, отчеты, списки покупок. Не утонуть в потоке информации и контактов помогут целеустремленность и контроль. Самое время составить план, купить органайзер, счетчик, умные часы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут применить весь спектр своих талантов, связанных с общением, профессиональным обучением и точными науками. День особенно хорош для аналитиков, исследователей, программистов, математиков, систематизаторов, посредников, секретарей, операторов справочных служб. Удачны целевые контакты и командировки. Стоит поддержать связи с международными организациями, коллегами за рубежом.

Рак

Сегодня Ракам предстоит окунуться в информационные потоки, в том числе, идущие издалека. Работать с профессиональной, правовой и другой официальной информацией поможет образование, план или четкая система критериев. Сложнее будет разобраться в предчувствиях, предположениях и обещаниях. К естественной нехватке фактов добавится искажающий флер эмоций, есть риск принять желаемое за действительное.

Лев

Сегодня удачный день для общительных Львов и для тех, кто хочет заглянуть в будущее. День хорош для совещаний, повесткой которых является планирование, и для обсуждения прогнозов. Важно помнить, что часть предсказаний пока заведомо неточна. Полезно побывать на информативном мероприятии, например, выставке актуальных новинок или презентации передовых технологий в своей профессиональной области.

Дева

Сегодня профессиональные инструменты успеха Дев - дисциплина и целевое общение. День хорош для совещаний, работы со справками, планами и отчетами, рассылки резюме, посещения инстанций, изучения должностных инструкций, для решения административно-бюрократических вопросов. Можно продвинуться в карьере, связанной с переговорами, программированием, консультированием, координированием, аналитикой.

Весы

Сегодня звезды поощряют планы Весов, связанные с общением, а также с удовлетворением их профессионального любопытства и расширением горизонтов: целевыми путешествиями, изучением иностранных языков, системным профильным образованием, повышением квалификации. Хорошо пересматривать долгосрочные программы, приводить в порядок документы и записи, заниматься дистанционным обучением и консультированием.

Скорпион

Сегодня Скорпионов выручает общительность. В типовых ситуациях она не даст им скучать и хандрить, а в сложный момент поможет найти исчерпывающие данные по горячей теме или инструкцию по преодолению кризиса. Дорогу скрасят симпатичные попутчики. При всей легкости общения, некоторые сферы жизни вам в этот день лучше не затрагивать. Например, не стоит признаваться в своей тайной сентиментальности.

Стрелец

Стрельцам стоит использовать этот день для профессиональных консультаций, поиска информационной поддержки или налаживания партнерских связей. Можно рассчитывать на удачное начало переговоров: внушит надежду строгий регламент, корректность, логичность аргументов, наличие нужной документации. Однако звезды намекают, что уже сейчас в диалоге есть «подводные камни», которые вскоре дадут о себе знать.

Козерог

Сегодня Козерогам полезна общительность. Не стоит уклоняться от контактов с коллегами и заказчиками, пропускать звонки: информированность равно важна в служебных делах, в медицинской, правовой и финансовой сфере. Подходящий день для записи к врачу, выбора гаджетов, средств связи и компьютерного софта, для работы с инструкциями, рецептами, отчетами, планами, схемами, базами данных, справочниками.

Водолей

Сегодня Водолеи могут всюду делать ставку на коммуникабельность (в том числе, в любви). Если вы необщительны, не все потеряно: у вас есть и другие таланты. Можно преуспеть в литературе, в области прогнозирования, программирования, консультирования, координирования, комбинаторики, компьютерной графики, в интеллектуальных играх и менее творческих делах: редактировании, тестировании, аналитике.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не отказывать в своем обществе домочадцам и близкому окружению, вовремя давать обратную связь своим корреспондентам. Однако в общении рекомендуются меры предосторожности. Профессиональные и домашние дела желательно обсуждать в нейтральном тоне. Не стоит обнародовать свои честолюбивые планы, благие намерения и личные данные, посвящать любопытных в свою частную жизнь.