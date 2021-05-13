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Астрологи назвали самый везучий знак в 2021 году

13 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи рассказали, что 2021 год принесет удачу всем знакам, но кому-то повезет особенно.

Астрологи назвали самый везучий знак в 2021 году

Астрологи рассказали, что 2021 год принесет удачу всем знакам, но в разное время и в разных сферах.

Так, самым везучим знаком в этом году станет Рак. Самыми удачными месяцами для представителей этого знака зодиака станут сразу два месяца: июль и сентябрь. Раки смогут отправиться в путешествие или пережить захватывающие приключения. Они также заведут множество новых знакомств, которые принесут им уйму положительных эмоций.

Трем знакам в этом году повезет в бизнесе. Овны получат работу мечты или откроют свое маленькое, но успешное дело в апреле. В сентябре удача придет к Девам. Их ждут успехи в работе и финансах, сообщают астрологи. Стрельцам в ноябре будет по плечу любая работа, они достигнут успехов и в карьере и в любой другой сфере.

Некоторым знакам в этом году особенно везет с отдыхом. Тельцы в июле отправятся в семейное путешествие. Львы же смогут увидеть другие страны в июне. За границей они обретут полезные знакомства и получат множество положительных эмоций. В августе Весы смогут воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты. Астрологи советуют планировать отпуск именно на этот месяц. Водолеев удача подстерегает в марте. В это время они смогут преуспеть в карьере и семейных делах, запланированное на этот период путешествие тоже принесет им радость.

Успехи в любовных делах сопутствуют двум знакам. В марте Козерогов радовала вторая половинка, да и в целом месяц для представителей этого знака был удачным. А вот Близнецы могут встретить свою судьбу в августе. Астрологи сообщают, что в указанный месяц представители этого знака влюбятся по-настоящему и надолго.

Скорпионам в мае будет везти в денежном плане. Финансовые вопросы, которые будут волновать представителей этого знака, разрешатся в лучшую сторону. Появится дополнительный источник заработка, велика вероятность выигрыша в лотерею или получения наследства. Рыб в ноябре ждет повышение на работе и увеличение заработка. Представители этого знака приобретут авто, о котором они давно мечтали.
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