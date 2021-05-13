Астрологи назвали самый везучий знак в 2021 году

Астрологи рассказали, что 2021 год принесет удачу всем знакам, но кому-то повезет особенно.
Астрологи рассказали, что 2021 год принесет удачу всем знакам, но в разное время и в разных сферах.
Так, самым везучим знаком в этом году станет Рак. Самыми удачными месяцами для представителей этого знака зодиака станут сразу два месяца: июль и сентябрь. Раки смогут отправиться в путешествие или пережить захватывающие приключения. Они также заведут множество новых знакомств, которые принесут им уйму положительных эмоций.
Трем знакам в этом году повезет в бизнесе. Овны получат работу мечты или откроют свое маленькое, но успешное дело в апреле. В сентябре удача придет к Девам. Их ждут успехи в работе и финансах, сообщают астрологи. Стрельцам в ноябре будет по плечу любая работа, они достигнут успехов и в карьере и в любой другой сфере.
Некоторым знакам в этом году особенно везет с отдыхом. Тельцы в июле отправятся в семейное путешествие. Львы же смогут увидеть другие страны в июне. За границей они обретут полезные знакомства и получат множество положительных эмоций. В августе Весы смогут воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты. Астрологи советуют планировать отпуск именно на этот месяц. Водолеев удача подстерегает в марте. В это время они смогут преуспеть в карьере и семейных делах, запланированное на этот период путешествие тоже принесет им радость.
Успехи в любовных делах сопутствуют двум знакам. В марте Козерогов радовала вторая половинка, да и в целом месяц для представителей этого знака был удачным. А вот Близнецы могут встретить свою судьбу в августе. Астрологи сообщают, что в указанный месяц представители этого знака влюбятся по-настоящему и надолго.
2-3 лунные сутки. У вас есть дела, которые вы давно откладывали? Сегодня — самое время, чтобы разобраться с долгами, какими бы сложными они не...
3-4 лунные сутки. День иллюзий, фантазий, намеков, утечки данных. Любопытная Луна в Близнецах заставляет внимать каждой новости, даже преждевременной...
Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...