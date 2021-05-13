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Попадем под власть иллюзий — любовный гороскоп на 14 мая

13 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня очень легко надумать себе большее, чем есть на самом деле.

Попадем под власть иллюзий — любовный гороскоп на 14 мая
Фото: Depositphotos

Овен

Сегодня Овнам не стоит надеяться на ясность и прямоту в общении. Атмосфера дня полна намеков, которые нужно понять, сплетен, которые лучше игнорировать, и домыслов, которые порой далеки от истины. Не удивляйтесь, если ваш партнер поддастся духу момента и тоже начнет изъясняться в загадочной манере.

Телец

У влюбленных Тельцов день сомнений. Судьба обнадеживает их, но не спешит дать им гарантии на будущее. Они могут запутаться в своих чувствах, симпатиях и ожиданиях от происходящего. Чтобы не заблудиться в тумане неопределенности и не утонуть в волнах эмоций, им пока придется хвататься за соломинку.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы оказываются в царстве фантазий и воздушных замков. Жизнь может внушить им большие надежды, пока неясно, правдивые или ложные. Пока ситуация не прояснилась, лучше ничего не предпринимать: легко стать жертвой сплетен, наведенных извне желаний или собственного идеализма.

Рак

Сегодняшние события уводят Раков в сторону от личного счастья, но это явление временное и потому терпимое. Звезды советуют не торопиться с планами, решениями и выводами. Если вы влюбились, не спешите отдавать свое сердце: скорее всего, это случайное помутнение разума и предвестник настоящих чувств.

Лев

Сегодня влюбленные Львы склонны не знать, а верить. Например, в то, что их нынешний статус вечен, а ожидания однажды сбудутся. Звезды намекают, что полная ясность пока невозможна и в чем-то вы ошибаетесь. Если вы состоите в постоянных отношениях, обратите внимание на перемены в поведении партнера.

Дева

Девы вступают в полосу любовных обольщений. В новых отношениях решающим фактором станет сходство мировоззрений. В постоянных союзах возрастает степень идеализации партнера или его авторитет. Велика вероятность влюбиться в учителя, начальника, иностранца, влиятельного партнера или важного клиента.

Весы

Этот день делает Весов идеалистами в любви. Их любовная оптика даст больше искажений на расстоянии - например, если они разлучены со своей половинкой или влюблены в иностранца. Если вас накрыло «великое чувство», проверьте его связь с реальностью: возможно, вы влюбились не в человека, а в образ.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко становятся в любви жертвами случайного соблазна. Главная опасность нечаянных приключений этого дня - уйти с магистрального пути, на котором вас ждет настоящее счастье (звезды о нем уже позаботились). Не в ваших интересах разменивать золотой самородок на сотню медных монет.

Стрелец

Сегодня Стрельцов покоряет не только обаяние партнера, но и его остроумие. В его намеках многие Стрельцы будут видеть исключительно позитивный смысл. Звезды подсказывают: половина из того, что вы видите и слышите - иллюзия. В ваших делах настал слишком важный момент, чтобы беспечно ей поддаваться.

Козерог

Козерогам лучше не придавать значения сегодняшним романтическим фантазиям. Скорее всего, это случайность, принявшая форму любовной мечты. Также, это может быть искаженная форма хорошего предчувствия: вы догадываетесь, что ваши позиции в любви улучшаются, но пока не знаете, где и в чем именно.

Водолей

Водолеям этот день обещает минуты любовного везения и вдохновения, но также и некоторые новости. То, что раньше давалось им бесплатным бонусом, теперь начинает требовать материальных или душевных вложений. Это может быть моральная жертва ради большой любви или банальное «свидания требуют денег».

Рыбы

Сегодня впечатлительные Рыбки легко попадают в любви под власть искушений и иллюзий. Их растущие запросы мешают им удовольствоваться скромной долей, а богатое воображение отзывается на любой стимул к любовному успеху, даже ложный. Эмоции этого дня ведут в тупик, лучше оставить их в форме фантазий.

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