Необходим приток свежих впечатлений — любовный гороскоп на 17-23 мая

Парам стоит больше гулять, ходить в гости, вместе посещать мастер-классы и курсы.

Венера всю неделю в Близнецах. Это предвещает легкую и суетливую атмосферу в личной жизни. Сейчас хорошо знакомиться — люди будут легко идти на контакт. Для развития отношений нужно, чтобы вам с партнером было не скучно. Будут важны легкость, простота и остроумие. В давних устоявшихся отношениях нужен приток свежих впечатлений. Парам стоит больше гулять, ходить в гости, вместе посещать мастер-классы и курсы, читать друг другу вслух. В среду и четверг трин Венеры с Сатурном сделает ваши выборы в любви серьезными и обдуманными. Если вы не знали, кого из нескольких людей выбрать, или колебались, развивать отношения или нет, сейчас вы примете решение. На выходных растущая Луна находится в Весах. Все будут стремиться быть в паре — каждому захочется, чтобы было с кем разделить впечатления и поделиться мыслями. Люди начнут беречь отношения, уступать партнеру, искать точки соприкосновения. Это хорошие дни для того, чтобы помириться после ссоры, для знакомства, начала отношений, свадьбы.

Овен

На этой неделе Овнам станет проще договориться с партнером, но безоблачными отношения назвать нельзя. И именно Овны, чаще всего, будут возмутителями спокойствия. Им следует лучше владеть собой и меньше поддаваться на провокации. Наиболее гармоничный интервал - с вечера понедельника по утро среды.

Телец

Эта неделя не обещает Тельцам ровного пути в любовных делах - что следует приписать скорее переходной ситуации, чем злому року. События будут постоянно обманывать их ожидания, заставляя размышлять, наблюдать и подстраиваться к обстановке, а порой будут сбивать с них лишнюю спесь и самомнение.

Близнецы

Влюбленных Близнецов звезды порадуют в 1 половине этой недели, а затем судьба улыбнется им в выходные. Самыми счастливыми будут Близнецы, довольные своим романом, сохранившие гармонию отношений и умеющие ценить то, что есть. Близнецы, решившие, что заслуживают большего, вступают на скользкий путь.

Рак

Для влюбленных Раков события этой недели полны всяческих «да, но ...». Интуиция настойчиво подсказывает им, что они способны на большее или где-то рядом их ищет вторая половинка - но судьба не спешит однозначно подтверждать их ощущения. В выходные им важно избегать ссор по знакомым поводам.

Лев

Львам предстоит внимательнее выбирать линию поведения в 1 половине недели: в это время они тонко влияют на развитие отношений своим поведением, мимикой и даже тайными мыслями. В это время звезды советуют им не делать и не говорить лишнего, лучше наверстать упущенное в субботу или воскресенье.

Дева

На этой неделе влюбленным Девам стоит контролировать свои слова и поступки в четверг и пятницу. Если переполняют чувства, звезды советуют меньше говорить и больше действовать. Важные перемены идут в стабильных любовных союзах. В меняющейся ситуации партнер может начать тонко захватывать власть.

Весы

Весам предстоит стать дипломатами в выходные. Партнер примется вредничать, обижаться, ревновать, припоминать прошлое, показывать характер и вовлекать в знакомые игры. Не стоит его провоцировать, пока есть шанс сгладить острые углы и договориться. Возможно, будет достаточно одного слова и улыбки.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам вряд ли стоит ждать в любовных делах стабильности. Общая перспектива благоприятна, но пока не помешает сдержанность. Желательно держаться нейтрального тона в общении, не бередить старые раны, не спешить знакомиться. В выходные инициатива чревата осечкой или «бумерангом».

Стрелец

На этой неделе у влюбленных Стрельцов формально все превосходно, но меняется их внутреннее восприятие. Многие Стрельцы начнут тосковать по идеалу или по прошлому, им будет тесно в рамках отношений. Говоря с партнером обо всем, они будут не поняты в главном: в своих слабостях, мечтах и увлечениях.

Козерог

На этой неделе звезды не склонны опекать влюбленных Козерогов и предоставляют им разбираться с их делами сердечными самостоятельно. Но все же дают подсказку: не стоит предпринимать ничего в выходные. В это время легко нарушить баланс в отношениях или окончательно его сломать.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит держаться в любви своих главных жизненных правил: они не подведут. Но вам лучше не бравировать ими в 1 половине недели, особенно, если вы хотите сохранить гибнущий союз. Зато в выходные вы можете действовать согласно своим принципам, вас услышат и с вами согласятся.

Рыбы

На этой неделе звезды дают Рыбам любовную надежду, но предостерегают их от импульсивного желания сразу взять быка за рога. Период удачи начинается со «смутного времени», полного ложных порывов. Одиноким Рыбам важно не принять за любовь игру эротических фантазий и не стать жертвой своего идеализма.