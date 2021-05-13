Не верим пустым обещаниям — гороскоп на 14 мая

3-4 лунные сутки. День иллюзий, фантазий, намеков, утечки данных.

Любопытная Луна в Близнецах заставляет внимать каждой новости, даже преждевременной или искаженной. Легко стать жертвой сплетен, дезинформации, «сырых» идей. Рано верить обещаниям, строить планы на путешествие или эмиграцию, выбирать маршрут поездки, язык общения, страну проживания, искать покровителя или духовный ориентир, утверждать кандидатуру учителя или спонсора. Возрастает внимание к духовной стороне любого вопроса. Меняется стиль взаимодействия идеологий и культур, система авторитетов. Требуют новых настроек контакты с иностранцами.

Овен

Сегодня обстановка вокруг Овнов располагает к общительности и любопытству, заставляет искать разнообразия и легкости. Возможна путаница, рассеянность. Интригующие новости дадут пищу для сплетен и фантазий, будут отвлекать от работы. Неэффективны целевые встречи и поездки, лучше отдать предпочтение прогулкам, случайным контактам и беседам на вольные темы. Не стоит слепо верить вестям издалека.

Телец

Тельцам не помешает удвоить внимательность и получше настроить фильтры для входящей информации. Сегодня возможны промахи в расчетах, забывчивость, ненамеренный обман, путаница, утечка средств. На фоне временной неясности будущего растет поток надежд и сопутствующих им домыслов. Преждевременны крупные покупки и вложения, обещания, ответственные договоренности. Не стоит утверждать финансовые планы.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отказаться от важных встреч и совещаний, от работы с документами и утверждения планов. Возможен момент дезориентации, смены целей, профессиональной или духовной перестройки. Среди рисков наступившего периода - идеализм и большие надежды (особенно, на благодатной почве прежних иллюзий). Не стоит обольщаться малознакомыми людьми или верить посулам без внятных подтверждений.

Рак

Сегодня Ракам лучше положиться не на чужие слова или официальные новости, а на чутье. Обнадеживающие события в эти сутки подаются искаженно, из-за трудностей перевода, случайностей и новизны момента. Возможна растерянность, забывчивость. Не стоит форсировать оформление виз и других документов, спешить с выбором учебного курса, страны проживания, маршрута путешествия, с выбором идеала, наставника.

Лев

Сегодня взгляд многих Львов устремлен в будущее, но интересующий их горизонт довольно туманен. Утро может начаться с четких планов и твердых надежд, но в течение дня акценты все активнее будут смещаться в сторону иллюзий и фантазий, личных или коллективных. Обещаниям, данным в эти сутки, верить не стоит. Вся информация (в том числе, финансовая) нуждается в дальнейшем прояснении и подтверждении.

Дева

Сегодня у Дев могут появиться вопросы и сомнения. Стоит остерегаться ложных удач и приятных иллюзий. Плохую услугу окажут личные симпатии, усыпляющие бдительность. Не стоит всецело доверять новым партнерам или руководству: чем обаятельнее человек и слаще посулы, тем больше «подводных камней». Будьте внимательны в новом статусе и на новой работе (особенно, в иностранной компании или за рубежом).

Весы

Сегодня Весы могут отказаться от лишних формальностей в общении с далекими собеседниками. День склоняет к романтике, идеализму и приукрашиванию новых тенденций. Не исключены иллюзии относительно чужой страны, особенно, ее культуры, духовных устоев или медицинского обслуживания. Системные знания можно дополнить полетом фантазии, а вот незнакомым маршрутом отправляться не стоит: легко заблудиться.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут сбиться с курса, погнавшись за миражом или пойдя за сладкоголосой сиреной. Возможны забавные случайности, любовные и финансовые искушения, творческие и духовные иллюзии. Заблуждения не сулят серьезных последствий, но удача уже ждет вас на другом пути. С другой стороны, небольшое приключение может стать для вас романтичным и познавательным, все зависит от точки зрения.

Стрелец

Стрельцам сегодня вредно поддаваться обаянию чужого красноречия, показывать свой идеализм и доверчивость. Собеседники отходят от безопасного протокола общения и втягивают вас в более коварный формат диалога, провоцирующий или расслабляющий. Легко сказать лишнее, связать себя обещанием. Осторожность нужна вдвойне, если вы решаете судьбу близких, меняете жилье, уклад жизни или страну проживания.

Козерог

В этот день Козерогов может подвести их собственная рассеянность, чужая небрежность или случайное стечение обстоятельств. Возможно, в этом «повинен» новый эмоциональный и информационный фон - в котором еще нет полной ясности, но уже просматриваются обнадеживающие тенденции. Не торопитесь принимать важные решения, связанные с работой, деньгами, общением, домашними питомцами и лечением болезней.

Водолей

Этот день Водолеев радует, но ход событий для них не совсем прозрачен. Некоторые моменты везения будут загадкой. Может явно или скрыто расти «цена вопроса». Новый побочный эффект возможен у любовных фантазий, творческого вдохновения, у финансовых игр и спекуляций, подарков, у приятного общения с детьми. Возможно, цена удачи формируется не в материальной, а в моральной или эмоциональной валюте.

Рыбы

В этот день Рыбам важно не пасть жертвой своих иллюзий или внушений извне. Соблазны могут поджидать в собственном доме или в близком кругу. Наиболее коварный микс качеств, который может вас подвести - доверчивость, низкая самооценка и нетерпение. Что бы вам сегодня ни предлагали, помните, что вы способны на большее и достойны лучшего, и это не шутка. Сейчас вы лишь в начале пути к своему успеху.