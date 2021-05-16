Зарабатываем деньги и влюбляемся – гороскоп на 17-23 мая

На этой неделе на небе формируется 4 значимых планетных аспекта.

17 мая Солнце делает трин к Плутону. Поскольку обе планеты имеют отношение к энергетическому потенциалу, то их гармоничное взаимодействие ведет к усилению энергетики у тех людей, кого этот аспект затрагивает. Усиливается созидательная сила и стремление творить нечто значимое, имеющее большое значение для широких масс людей. Прекрасный аспект для ораторов, выступающих с трибуны перед широкой аудиторией. Также усиливается физический потенциал личности, что может быть заметно по результатам выступлений спортсменов. Те спортсмены, кого этот аспект затронет, способны одержать победу и занять призовые места. Хороший аспект для старта масштабных проектов в бизнесе.

20 мая трин Венера-Сатурн. Этот аспект хорошо проявляется в длительных партнерских отношениях и символизирует верность и зрелость в чувствах. Чувство любви обретает особую глубину и мудрость. Также этот аспект способен оказать положительное влияние на упорядочение финансов. Финансовые ресурсы расходуются очень взвешенно и экономно. Могут приниматься меры к накоплению денег под крупную покупку в дальнейшем. Аспект дает практичность в решении материальных вопросов.

21 мая Солнце делает квадратуру к Юпитеру. Это аспект завышенных амбиций и гипертрофированного самомнения, тщеславия. Человек под влиянием этого аспекта может неадекватно оценивать степень значимости своей личности в сторону завышения. Часто такой аспект приводит к стремлению подавить и принизить окружающих с тем, чтобы на их фоне казаться более значимой фигурой. Иногда завышенные амбиции приводят к большим достижениям – ведь для достижений требуется смелость, а при этом аспекте смелости более чем достаточно. В финансовом смысле аспект может привести к излишней расточительности и покупке дорогих вещей из ложного представления о престиже.

23 мая Меркурий делает квадратуру к Нептуну. Это один из худших аспектов для интеллектуальной деятельности. Под влиянием этого аспекта человек путается в мыслях и высказывает странные нелогичные суждения. Отсутствует ясное понимание происходящего, человек весь витает в иллюзиях и фантазиях. В общении с окружающими может проявиться склонность к обманам и к попытке манипуляций, распространению ложных слухов. Затруднения в учебе, в понимании учебного материала

Овен

У Овнов первая половина недели благоприятствует карьерному продвижению и росту вашего финансового благосостояния. Если вам придется отстаивать свою позицию и бороться за место под солнцем, то старайтесь использовать методы мягкой силы. Убеждайте людей в своем мнении, пытаясь прочувствовать их мотивы поведения – так вы скорее сможете получить поддержку окружающих. Также можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, в любом деле, прежде всего, ищите людей, которые могли бы вам помочь решить вопрос. И такие люди вокруг вас обязательно найдутся. На этой неделе у вас идет мощное включение энергообмена с окружающими, которое может реализовываться в форме обмена услугами. Вторая половина недели крайне неблагоприятна для контактов, поездок и знакомств. Особенно нежелательно заводить знакомства со случайными попутчиками и откровенничать с ними о своей личной жизни. Мир тесен и ваши слова могут обернуться против вас самих.

Телец

Первая половина недели благоприятствует Тельцам в личностном и интеллектуальном развитии. Успешно проявят себя студенты вузов. Хорошо заниматься юридическими разбирательствами, подавать исковые заявления. Также, если вы давно ведете судебные тяжбы, то в эти дни можно прийти к мировому соглашению. Неплохие шансы для карьерного продвижения. Для этого вам требуется, прежде всего, самим проявить стремление к более заметной роли в профессии. При реальных действиях вы очень быстро обнаружите, что вокруг вас есть люди, готовые поддерживать вас. Это относится не только к коллегам и начальству, но и к неким тайным покровителям. Чем меньше у вас амбиций чего-то значимого добиться в своей профессии, тем меньше будет позитивных изменений, потому что, как известно, под лежачий камень вода не течет. Вторая половина недели может быть связана с материальными потерями, убытками. Крайне нежелательно делать инвестиции в рискованные проекты. От крупных покупок лучше воздержаться. Кроме того, в эти дни вы можете почувствовать недомогание, нехватку энергии.

Близнецы

У Близнецов первая половина недели может быть связана с улучшением финансового положения. Возможно, вам передадут крупную сумму денег в полное ваше распоряжение. Это особенно вероятно, если эти деньги передаст вам партнер. Также вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей, что наполнит вашу супружескую жизнь яркими впечатлениями. Также на этих днях в результате удачного стечения обстоятельств может исполниться ваше заветное желание. Это особенно относится к теме путешествий. Если вы мечтаете поехать в какую-то страну, то обстоятельства могут сложиться так, что вам это удастся. Например, вам станет известно о «горящей путевке» как раз в том направлении, которое вам интересно. Становится более интенсивным обмен мнениями в интернете. И такое общение будет способствовать расширению вашего кругозора. Вторая половина недели крайне проблематична для карьеры. Вы можете почувствовать усиление прессинга со стороны начальства, однако вам до конца не будет понятна причина такого недовольства вашей персоной.

Рак

Первая половина недели благоприятствует гармонии в супружеской жизни Раков. Ваши отношения с партнером по браку могут строиться исключительно на таких чувствах как любовь, взаимная забота и нежность. Хорошо вместе с партнером планировать какие-то совместные поездки, мероприятия, путешествия, посещение увеселительных заведений и дружеских вечеринок. Одинокие Раки могут встретить свою «вторую половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции – она вас не обманет. В целом складываются благоприятные обстоятельства для перемен в личной жизни и в профессиональной деятельности. Возможно, в поле вашего зрения появится влиятельный покровитель, который предложит что-то поменять в вашей карьере. Прислушайтесь внимательнее к подобным предложениям – возможно, они содержат в себе позитивное зерно. В любом случае лично от вас потребуется готовность пойти на перемены. Вторая половина недели может быть связана с усилением проблем. Ваша репутация может оказаться под угрозой и вам придется отстаивать свои права.

Лев

Первая половина недели благоприятствует Львам в решении хозяйственно-бытовых вопросов. Вы сможете навести идеальный порядок у себя дома и на работе. Хорошее время для покупки домашнего животного. Также могут значительно улучшиться партнерские отношения. Супружеские союз станет более прочным за счет умения находить взаимопонимание в ходе заинтересованного диалога по спорным вопросам. Положительную роль в этом могут сыграть друзья семьи. Не надо отвергать попытку договориться и понять друг друга - сейчас как раз тот самый случай. В деловом партнерстве вам удастся придти к компромиссным решениям, оформив сотрудничество в виде соответствующего юридического договора. Вторая половина недели может быть связана с повышенным травматизмом. Не рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях с элементами риска и активными силовыми воздействиями. В дружеских отношениях могут быть осложнения.

Дева

Девы в первой половине недели смогут преуспеть в делах и в отдыхе. Это исключительно удачное время для любви. Ваши чувства могут переживать невероятный подъем, а любимый человек будет казаться вам идеалом, которого вы всю жизнь ждали. В эти дни у вас может проявиться тяга к искусствам. В любом случае в эти дни любовь и творчество идут с вами рука об руку. Это продуктивное время для изменений в своей жизни с целью сделать свою деятельность более продуктивной. Начинать нужно с анализа, чтобы понять, что вам мешает успевать справляться с делами. Возможно, вы поймете, что тратите впустую много времени. Старайтесь решительно избавляться от вредных привычек и проводить в систему новый режим дня. Так или иначе – звезды благоволят тем, кто готов что-то менять и прилагать к этому усилия. Вторая половина недели складывается проблематично для партнерских отношений. Вам будет сложно находить взаимопонимание с партнером по браку, не исключены споры из-за неуступчивости партнера.

Весы

Первая половина недели благоприятствует семейной жизни Весов. Вы можете проявить любые инициативы по благоустройству и украшению жилья – со стороны членов семьи вы получите полную поддержку и одобрение. Имеет смысл максимально вкладываться в отношения и работать над улучшением отношений. Ваши усилия не пропадут напрасно. По большому счету сейчас центром вашего внимания может стать партнер по браку. Вокруг его поступков и его желаний сейчас все вращается. И если вы сознательно возьмете на себя роль ведомого в партнерском тандеме, то это будет правильным решением. Потому что чем гармоничнее будут отношения с партнером, тем лучше вы будете себя ощущать. Примерно то же самое происходит при романтических отношениях. Вторая половина недели может быть связана с проблемами в состоянии здоровья. Старайтесь не перенапрягаться и не переохлаждаться – в противном случае это может спровоцировать развитие простуд. Берегите свою деловую репутацию – возможно, она будет поставлена под сомнение.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя благоприятствует в контактах и поездках. Отношения в партнерстве удается урегулировать через взаимный заинтересованный диалог. В эти дни вы способны к поддержанию тактичного и доброжелательного диалога с самыми разными людьми. Благодаря такому вниманию многие люди будут испытывать к вам симпатию. Это прекрасное время для новых знакомств. Также вы сможете преуспеть в решении хозяйственно-бытовых вопросов. Начните с генеральной уборки в доме или с косметического ремонта в одной из комнат. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, освобождайте шкафы в стремлении увеличить свободное пространство. Косвенно это положительно отразится на вашем здоровье. Ведь, очищая свое жизненное пространство, вы, тем самым, совершаете своеобразный магический ритуал, впуская свежую энергию в свою жизнь. Вторая половина недели может быть связана с трудностями во взаимоотношениях с любимым человеком. Поведение любимого человека может привести к ревности и недоверию.

Стрелец

Первая половина недели у Стрельцов связана с усилением вашей материальной заинтересованности в приобретении каких-то личных вещей. Это могут быть ювелирные украшения, модная одежда и иные предметы, которые могли бы подчеркнуть ваш внешний облик. Шоппинг позволит вам найти и купить именно те вещи, которые вы давно ищите. Вместе с тем в эти дни вы можете почувствовать усиление аппетита. Вас может потянуть на сладости – а это прямой путь к набору лишнего веса. Впрочем, если проблема лишнего веса к вам не имеет отношения, то можно и побаловать себя сладостями. Также может произойти много перспективных знакомств. Старайтесь идти навстречу всем желающим пообщаться с вами. Это будут полезные и приятные контакты, которые способны многое вам дать в плане решения каких-то вопросов и в человеческом смысле тоже. Вторая половина недели, однако, может быть связана с трудностями во взаимоотношениях с партнерами и в семье с родителями.

Козерог

Первая половина недели благоприятствует Козерогам в смене имиджа. Это особенно относится к женщинам. Ваш визит к косметологу и в салон красоты поможет вам открыть новые грани своей красоты. Кроме того, ваше поведение в это время будет наполнено необычайным шармом и сексуальностью. Представители противоположного пола обязательно почувствуют ваш возросший магнетизм и привлекательность. В любви все складывается замечательно, вы будете окружены заботой и нежностью. Также это прекрасное время для деловой активности и урегулирования финансовых вопросов. Можно планировать на эту неделю наиболее важные и ответственные дела, особенно из числа тех проектов, которые близки к завершению. Могут вырасти доходы. Это хорошее время для приобретения практически полезных в хозяйстве вещей. Вторая половина недели может негативно отразиться на состоянии здоровья тех, у кого слабая нервная система. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких новых знакомств.

Водолей

Первая половина недели благоприятствует духовно-нравственным исканиям Водолеев. Возможно, вы изрядно устанете от шумной жизни, и вам захочется залечь на дно, спокойно отдохнуть, расслабиться. Уединенный образ жизни хорошо сочетается с духовными практиками. Вместе с тем, личная активность является важным условием для успеха во внешнем мире. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших результатов удастся добиться. В первую очередь старайтесь активнее выходить на контакты с окружающими. Ваша задача – стать наиболее информированным человеком. Любые контакты в эти дни обязательно будут хоть чем-то полезны. Ваши любовные отношения развиваются по восходящей линии, чувства становятся сильнее и ярче. Вы можете получить много приятных переживаний, сюрпризов, подарков и признаний. Однако вторая половина недели складывается нелегко для романтических отношений. В ваших отношениях может усилиться ревность.

Рыбы

У Рыб первая половина недели может быть связана с исполнением заветных желаний. Можно купить лотерейный билетик – вероятность словить удачу сейчас выше, чем в другие дни. Улучшаются отношения с друзьями и единомышленниками. Хорошо заниматься среднесрочным планированием. Также вы будете мотивированы на решение материальных и финансовых вопросов. И вам реально удастся большую часть этих вопросов успешно решить. Главное – настроиться на серьезную последовательную деятельность и доводить до конца начатые дела. Это благоприятное время для повышения доходов за счет дополнительной частной подработки. В семейной жизни все стабильно. Возможно, вам потребуется какое-то время пребывать в уединении. Например, это может быть связано с духовными практиками и необходимостью сосредоточиться при медитации или аутогенных тренировках. Вторая половина недели складывается напряженно. Основная проблемная тема может быть связана с личным кризисом на фоне заниженной самооценки.