Деньги или дружба — финансовый гороскоп на 17-23 мая

Нет ничего хорошего в том, чтобы сидеть на мешке денег в полном одиночестве.

Венера в Близнецах на этой неделе покажет вам, что материальные ценности — не главное. Что важнее их — люди, общение, знакомые, контакты с окружающим миром. Нет ничего хорошего в том, чтобы сидеть на мешке денег в полном одиночестве, никуда не ходить, ни с кем не разговаривать, не видеть ничего нового. Может подсказка Венеры быть и более практичной: что традиционные «ценности» — деньги, вещи, то, что можно подержать в руках, — не единственные возможные. Ценными могут быть идеи, информация, образование, полезные связи, билеты, абонементы, книги, программы. Да и деньги не теряют ценности от того, что находятся не в виде купюр, а в виде информации на карте. Расширьте свои представления о том, из чего состоит финансовое благополучие. Что касается трат, то деньги сейчас в кошельке залеживаться не будут. Они начнут циркулировать между людьми, так что торговля, обмен, посреднические и информационные услуги станут весьма оживленными. Самые разумные приобретения вы сделаете в среду-четверг.

Овен

Овны, настроенные на карьерное продвижение, в первой половине недели могут приблизиться на шаг к заветной цели. Возрастают ваши предпринимательские способности и изобретательность. Инженеры смогут решить сложные технические вопросы. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству вышестоящим начальством. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Вместе с тем, во второй половине недели вам могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными – вероятна прямая дезинформация. В поле зрения часто будут появляться люди с не вполне честными намерениями. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Работа с информацией и при контактах с деловыми партнерами затруднена. Отсутствием ясности могут воспользоваться ваши конкуренты, чтобы направить вас на ложный путь. Поездки и деловые встречи лучше отложить.

Телец

Первая половина недели складывается благополучно для инициативного поведения Тельцов. Особенно рекомендуется заниматься расширением сферы своего влияния в бизнесе. Не пропадут даром ваши усилия по экономической экспансии, рекламным акциям, поиску новых поставщиков продукции, выходу на новые рынки, в том числе заграничные. Удачно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к работе в дизайнерских студиях, в издательских домах, в туристических бюро. Вместе с тем, вторая половина недели может быть связана с финансовой нестабильностью. Расходные статьи бюджета неожиданно могут вырасти, а в части доходов, наоборот, вы можете недополучить. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Однако в целом работа в группе с коллегами у вас не складывается. Планы срываются. Вы можете оказаться в плену собственных заблуждений. Чтобы не обмануться и не стать жертвой обмана, звезды советуют избегать финансовых спекуляций.

Близнецы

Хорошо сложится первая половина недели для Близнецов, пытающихся урегулировать щепетильные вопросы с представителями власти. Бизнесмены сумеют успешно реализовать законные схемы по уводу части доходов от налогообложения и получения дополнительных финансов. Повысят свои доходы те, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Если у вас есть кредиты, то свободные финансовые ресурсы рекомендуется расходовать на ускоренное их погашение. Во второй половине недели вы можете почувствовать, что затруднено общение с людьми, стоящими выше вас по социальному и профессиональному статусу. Ваша инициатива может не найти у них понимания и поддержки. Бизнесменам будет трудно найти общий язык с представителями официальной власти. Не исключено получение выговора от вышестоящего руководства.

Рак

Первая половина недели складывается удачно для Раков, ведущих переговоры о перспективном сотрудничестве. Звезды советуют провести очередной раунд переговоров в неформальной обстановке – это создаст доверительную атмосферу и поможет взаимопониманию. Также успешно могут идти переговоры на многосторонней основе. Если вы заняты поисками работы, то прислушайтесь к советам друзей. Информация, исходящая от них, поможет направить ваши поиски в нужном направлении. Вторая половина недели может быть связана с проверками, ревизиями и контрольными закупками со стороны фискальных властей. Вас могут пытаться поймать на нарушениях, чтобы выставить штрафные санкции. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки. Чаще обычного будет ломаться электроника и компьютерная техника.

Лев

У Львов первая половина недели благоприятствует плодотворной работе. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Внимание к деталям и правильнее распределение рабочего времени поможет вам добиться успеха. У вас складываются конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу и взаимопонимание с начальством. Все это помогает вам достигать высокого результата. Вторая половина недели может запомниться внезапным изменением внешних обстоятельств, из-за чего ваша работа пойдет не по плану. Возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Возрастает вероятность технических неполадок. Звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности, поскольку возрастает вероятность производственного травматизма.

Дева

Девам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на популяризации своего бизнеса. Ваши товары и услуги будут пользоваться лучшим спросом, если вы сегодня проведете рекламную акцию. Вы также можете добиться укрепления своей деловой репутации. Этот период благоприятствует тем, кто работает в туристических агентствах, издательских домах, типографиях, салонах красоты и модельных агентствах. Старайтесь творчески подходить к любому делу – вы сможете многое усовершенствовать и повысить эффективность. Вторая половина недели может быть связана с нарушениями в договорных отношениях. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Попытка договориться об общих правилах игры на рынке услуг ни к чему не приведет. Одновременно могут осложниться отношения с кем-то из деловых партнеров. Могут обнаружиться принципиальные расхождения во взглядах на приоритеты в бизнесе.

Весы

Звезды советуют Весам в первой половине недели заняться вопросами укрепления безопасности своего бизнеса - например, задуматься о подписании договора со страховой фирмой. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Отличный день для урегулирования вопросов с недвижимостью, жилищно-коммунального ремонта, покупки строительных материалов. Успешно поработают строители и коммунальщики. Вы сможете сдать готовые объекты заказчику без нареканий. Во второй половине недели многим из вас придется столкнуться с рядом трудностей при выполнении своих повседневных обязанностей по работе. Прежде всего могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды не советуют вам относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда.

Скорпион

У Скорпионов, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью, первая половина недели складывается благоприятно. Возрастает положительный экономический эффект от деловых связей и сотрудничества. Вы можете делать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях. Новые знакомства имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерство. Успешно идет поиск необходимой информации. Могут быть подписаны взаимовыгодные договора о сотрудничестве. Во второй половине недели может осложниться финансовая ситуация. Звезды советуют отказаться от планов заработать много денег, не прикладывая к этому серьезных усилий. Попытка заработать легкие деньги за счет азартных игр или финансовых спекуляций обречена на неудачу. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности и воздержитесь от рискованных инвестиций.

Стрелец

У Стрельцов, не занимающих руководящих должностей, первая половина недели пройдет весьма результативно. Уделите внимание тем людям, которые работают рядом с вами. От успешного сотрудничества с ними во многом зависит успех всего дня в целом. Не следует ничего менять в сложившемся стиле работы. Привычная, ставшая традиционной работа, будет намного эффективнее всевозможных новаций. Немаловажно правильное распределение рабочего времени и соблюдение дисциплины труда. Уровень доходов имеет тенденцию к росту. Во второй половине недели могут осложниться дела, имеющие так или иначе отношение к теме недвижимости. Это особенно относится к тем, кто ведет строительные, отделочные и ремонтные работы в помещениях. Возможно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию помещений. Также, возможны трения с основным деловым партнером. Этот тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением или ведете семейный бизнес.

Козерог

Инициатива и жизненный оптимизм – вот залог успеха Козерогов в первой половине недели. Особенно хорошо пойдут дела у творческих работников, связанных со сценическим искусством: артистов театра, цирка, шоу-бизнеса и музыкантов. Преуспеют те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и курортно-санаторному лечению. Также хорошо использовать это время для экспериментов и тестирования новых методов в работе. Есть шанс добиться повышения эффективности за счет использования технических новинок. Во второй половине недели ситуация не столь благоприятна. Если ваша работа связана с частыми поездками, контактами и деловыми бумагами, то этот день пройдет в очень напряженном ритме при крайне низкой результативности. В поездках и контактах вы можете столкнуться с торможением и множеством мелких препятствий.

Водолей

Для результативного труда Водолеев в первой половине недели очень важна окружающая обстановка, в которой вам предстоит работать. Вы тяготеете к серьезной углубленной исследовательской работе в тишине и уединении. Многое в принятии решений будет определять ваша интуиция. Если вы откажитесь от работы по жесткому графику, то добьетесь гораздо большего результата. Плывите по течению и решайте вопросы в свойственном вам темпе – так получится гораздо качественнее. Хорошо сложится день для строителей, медицинских работников и тех, кто имеет удаленную дополнительную подработку. Процветает семейный бизнес. Вторая половина недели может быть связана с излишними расходами и финансовыми потерями. Основной задачей этих дней является сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств – вот что убережет вас сегодня от убытков.

Рыбы

Только хорошо информированные Рыбы смогут добиться высоких результатов в первой половине недели. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Вы способны обрабатывать и усваивать информацию повышенной сложности в больших объемах. Ваш бизнес во многом будет прирастать за счет включения новых людей в сферу ваших интересов. Успешно проходят короткие поездки, торговые операции и консультации. Старайтесь расширять и укреплять свои деловые связи. Вторая половина недели может быть связана с неудачными инициативами. Это как раз те дни, когда инициатива бывает наказуема. Звезды советуют соблюдать технику безопасности при работе на стройке, в коммунальном хозяйстве – возможны травмы. Не рекомендуется проводить технические испытания или запуск конвейера после ремонта.