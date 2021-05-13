Новолуние: страница перспектив

Пятое новолуние 2021 года, как соединение Солнца и Луны в 22 градусе знака Тельца, открывает новую страницу перспектив и тенденций на месяц до кольцевого солнечного затмения 10 июня.

В меню вторничного новолуния 11мая (22 часа по Москве) входят несколько воодушевляющих конфигураций, поддерживающих оптимистичный настрой, – это и позитивная динамика светил в аспектах с Нептуном и Плутоном, и дружеский союз Марса с Ураном, и в конце концов вхождение Юпитера в знак своей обители в Рыбы с 14 мая. Кроме того, довольно слаженной парой выглядит связка Меркурия с Сатурном позволяющая надеяться на конструктивные контакты и связи, но в лучшем случае только в первой декаде лунного месяца, которая и станет наиболее гармоничным периодом стартующего нового лунного месяца.

Червоточиной гороскопа новолуния по праву становится соединение светил с фиктивной точкой Лилит, имеющей второе название Чёрная Луна (апогей лунной орбиты). Как раз в связи с этим фактором можно предположить, что энтузиазм для некоторых может стать слишком изощрённым или даже искривлённым по природе и в духе Лилит, которая в роли символической бабы Яги умеет притягивать, очаровывать, соблазнять и искушать, тем самым заряжая на борьбу, за какую-нибудь фиктивную/странную идею, на самом деле может быть и не стоящую большого внимания. Таким образом общая конфигурация в гороскопе новолуния предупреждает – не заблудитесь в приоритетах, проверьте правильность фокусировки и целесообразность поставленной задачи.

Что характерно, вдохновляющий рисунок карты новолуния с разворотом времени – также таит в себе мотив разочарования от начальных перспектив, выраженный в первую очередь разворотами в движении деловых планет, – сначала Сатурна (с 23 мая), а затем деятельного Меркурия (с 30 мая по 23 июня). Значит заключительная неделя мая и начало июня может принести пересмотр мнений, крупные переустановки и переключения, отмены решений и соглашений, различные возвраты.

Не вселяет уверенности и дальнейший период, сопутствующий паре летних затмений, 26 мая состоится лунное затмение/полнолуние, переходящие в солнечное 10 июня, о которых более подробно пойдёт речь позже. Кроме того, после впечатляющей первой декады после новолуния (с 11 по 20 мая) следующие две декады в силу повышенного негативного влияния Нептуна – обещают более высокий уровень хождения вирусов и соответственно уязвимости органов и систем. Поэтому повышение инфекционной безопасности на этом этапе будет благоразумным решением, всё-таки напряжённый аспект медленного по скорости, разворачивающегося в движении Меркурия с Нептуном будет продолжительным по времени, да и Венера как раз на фоне лунного затмения 26-27 мая также повздорит с Нептуном.

В целом вторая и большая половина лунного месяца с 21 мая по 10 июня ожидается более рефлексивным и менее предсказуемым по сути периодом, от которого можно ожидать различных неожиданностей и подвохов, возвращений проблем, связанных с прошлым. Очень вероятны на этом этапе и яркие разоблачения, когда тайное становится явным.

Более благоприятные дни лунного месяца (с 11 мая по 10 июня) – 12-13, 15, 20, 25, 28 мая, 1 (с 12:00), 3-4 (условно), 6, 8 июня.

Напряжённые, более конфликтные и менее деловые дни – 21, 23, 26-27 (полнолуние), 5, 7, 9-10 июня.

Serg Korablev