Новолуние: страница перспектив

Пятое новолуние 2021 года, как соединение Солнца и Луны в 22 градусе знака Тельца, открывает новую страницу перспектив и тенденций на месяц до кольцевого солнечного затмения 10 июня.
Что характерно, вдохновляющий рисунок карты новолуния с разворотом времени – также таит в себе мотив разочарования от начальных перспектив, выраженный в первую очередь разворотами в движении деловых планет, – сначала Сатурна (с 23 мая), а затем деятельного Меркурия (с 30 мая по 23 июня). Значит заключительная неделя мая и начало июня может принести пересмотр мнений, крупные переустановки и переключения, отмены решений и соглашений, различные возвраты.
Не вселяет уверенности и дальнейший период, сопутствующий паре летних затмений, 26 мая состоится лунное затмение/полнолуние, переходящие в солнечное 10 июня, о которых более подробно пойдёт речь позже. Кроме того, после впечатляющей первой декады после новолуния (с 11 по 20 мая) следующие две декады в силу повышенного негативного влияния Нептуна – обещают более высокий уровень хождения вирусов и соответственно уязвимости органов и систем. Поэтому повышение инфекционной безопасности на этом этапе будет благоразумным решением, всё-таки напряжённый аспект медленного по скорости, разворачивающегося в движении Меркурия с Нептуном будет продолжительным по времени, да и Венера как раз на фоне лунного затмения 26-27 мая также повздорит с Нептуном.
В целом вторая и большая половина лунного месяца с 21 мая по 10 июня ожидается более рефлексивным и менее предсказуемым по сути периодом, от которого можно ожидать различных неожиданностей и подвохов, возвращений проблем, связанных с прошлым. Очень вероятны на этом этапе и яркие разоблачения, когда тайное становится явным.
Serg Korablev
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