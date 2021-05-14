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Как осчастливить каждый знак зодиака

14 мая 2021ГороскопыСлово и Дело

Список того, что может порадовать разных представителей астрологического круга, составила астролог Анна Зорина.

Как осчастливить каждый знак зодиака
Фото: depositphotos
Овен. Испытания, соревнования, риск, победа в пари или споре, восторг, адреналин, свобода, спонтанность, приключения, чувство контроля над жизнью, неосложненная жизнь, быть первым в чем-либо, восхищение со стороны.
Телец. Мирная жизнь, расслабление, безмятежность, надежность, стабильность, стойкость; быть с теми, кому можно доверять; работа руками, практичность, хорошая музыка, еда, комфорт, роскошь, красивое окружение, хорошие вещи, влюбленность.
Близнецы. Беседы, чтение, написание писем, общение, воображение, разрешение проблем, игривость, юность, люди с хорошим чувством юмора, развлечение, любопытство; когда говорят, что он интересен, всеми любим; разнообразие, изменения, беззаботность.
Рак. Когда ему говорят, что его ценят, он любим, о нем заботятся; зависеть от людей, которые верны; забота о других, встреча со старым другом, обращение семьи, прошлое, ностальгия, чтение о исторических личностях, чувство безопасности, домашняя обстановка, нежные поцелуи, теплые объятия.
Лев. Красота, лесть, комплименты, внимание, экстравагантность, гламур, яркие и энергичные цвета, верность, флирт; защита любимых, быть звездой шоу, давать совет, иметь лучшую возможность.
Дева. Популярность, саморазвитие, глубокомыслие, понятность, признательность, позитивные слова, понятие об идеальности, приземленные люди, чистые простыни, хорошие книги.
Весы. Приуменьшать вещи, непринужденная жизнь, избегание ссор, гармония, мир, спокойствие, отношение, романтические фильмы, влюбленность, честность, вежливость, доброта, красота, удовольствия жизни, вечеринки; быть уважаемым, но не недооцененным.
Скорпион. Иметь того, кому можно доверять; верность, преданность, честность, личное пространство, справедливость, раскрытие тайн, поздние ночи вне дома, психология, доброта, мягкость, испытания, умение превзойти других, удостовериться в своей правоте.
Стрелец. Исследования, приключения, незапланированные события, спонтанная радость, философская точка зрения, поездки; видеть ситуацию в целом, люди, которые любят смеяться; дружелюбие, веселье, энергия, мечты, снисходительность, честность, прямолинейность.
Козерог. Уважение, надежность, статус, авторитет, разумность, контроль, крепкие отношения, организованность, амбиции, личное пространство, настойчивость, независимость, ответственность.
Водолей. Индивидуальность, уникальность, глубокие разговоры, новые идеи и концепции, тренды, одиночество, мечты об изменении мира; быть известным, как добрый человек, жить по собственным стандартам, прислушиваться к другим.
Рыбы. Воображение, искусство, кино, литература, история, музыка; мечты о том, чтобы быть для кого-то важнее жизни, уединенность, время для обдумывания в одиночестве, сопереживание, сочувствие; люди, которые понимают без лишних слов; креативность, отсутствие правил и ограничений.
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