Как осчастливить каждый знак зодиака

Список того, что может порадовать разных представителей астрологического круга, составила астролог Анна Зорина.
Овен
. Испытания, соревнования, риск, победа в пари или споре, восторг, адреналин, свобода, спонтанность, приключения, чувство контроля над жизнью, неосложненная жизнь, быть первым в чем-либо, восхищение со стороны.
Телец
. Мирная жизнь, расслабление, безмятежность, надежность, стабильность, стойкость; быть с теми, кому можно доверять; работа руками, практичность, хорошая музыка, еда, комфорт, роскошь, красивое окружение, хорошие вещи, влюбленность.
Близнецы
. Беседы, чтение, написание писем, общение, воображение, разрешение проблем, игривость, юность, люди с хорошим чувством юмора, развлечение, любопытство; когда говорят, что он интересен, всеми любим; разнообразие, изменения, беззаботность.
Рак
. Когда ему говорят, что его ценят, он любим, о нем заботятся; зависеть от людей, которые верны; забота о других, встреча со старым другом, обращение семьи, прошлое, ностальгия, чтение о исторических личностях, чувство безопасности, домашняя обстановка, нежные поцелуи, теплые объятия.
Лев
. Красота, лесть, комплименты, внимание, экстравагантность, гламур, яркие и энергичные цвета, верность, флирт; защита любимых, быть звездой шоу, давать совет, иметь лучшую возможность.
Дева
. Популярность, саморазвитие, глубокомыслие, понятность, признательность, позитивные слова, понятие об идеальности, приземленные люди, чистые простыни, хорошие книги.
Весы
. Приуменьшать вещи, непринужденная жизнь, избегание ссор, гармония, мир, спокойствие, отношение, романтические фильмы, влюбленность, честность, вежливость, доброта, красота, удовольствия жизни, вечеринки; быть уважаемым, но не недооцененным.
Скорпион
. Иметь того, кому можно доверять; верность, преданность, честность, личное пространство, справедливость, раскрытие тайн, поздние ночи вне дома, психология, доброта, мягкость, испытания, умение превзойти других, удостовериться в своей правоте.
Стрелец
. Исследования, приключения, незапланированные события, спонтанная радость, философская точка зрения, поездки; видеть ситуацию в целом, люди, которые любят смеяться; дружелюбие, веселье, энергия, мечты, снисходительность, честность, прямолинейность.
Козерог
. Уважение, надежность, статус, авторитет, разумность, контроль, крепкие отношения, организованность, амбиции, личное пространство, настойчивость, независимость, ответственность.
Водолей
. Индивидуальность, уникальность, глубокие разговоры, новые идеи и концепции, тренды, одиночество, мечты об изменении мира; быть известным, как добрый человек, жить по собственным стандартам, прислушиваться к другим.
Рыбы
. Воображение, искусство, кино, литература, история, музыка; мечты о том, чтобы быть для кого-то важнее жизни, уединенность, время для обдумывания в одиночестве, сопереживание, сочувствие; люди, которые понимают без лишних слов; креативность, отсутствие правил и ограничений.